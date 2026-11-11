ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುವುದಿದ್ದರೆ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿವೇಶನ ಕರೆಯಿರಿ: ಶಾಸಕ ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲ್
MLA Abhay Patil: ಮೊದಲ ದಿನದ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಬಂಧವೇ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಬೇರೆ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಚರ್ಚೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲ್ ಬೇಸರ ಹೊರ ಹಾಕಿದರು.
Published : November 11, 2026 at 4:57 PM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಈ ಸಲ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವುದಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಸಿರಿ. ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಸುವುದಿದ್ದರೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿಂದು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರ, ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ. ಆಯಾ ಭಾಗದ ಶಾಸಕರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಮಂಡಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಕಲಾಪದ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸಬಾರದು. ವಿಧಾನಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಭಾಗದವರೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು, ಈ ಭಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದರು.
ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸಕರು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು. ವಿಧಾನಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅಧ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು. ಮೊದಲ ದಿನದ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಬಂಧವೇ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಎಲ್ಲಾ ದಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಚರ್ಚೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲ್ ಬೇಸರ ಹೊರ ಹಾಕಿದರು.
ಈ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಚಳಿಗಾಲ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ 15-20 ಕೋಟಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಳಿದುಳಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ, ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತರು ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ಯಾಚ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅವರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶಾಸಕರು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ವೇಳೆ ಪ್ಯಾಚ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, 8 ದಿನದೊಳಗೆ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚದಿದ್ದರೆ, ಮಂತ್ರಿಗಳು ಓಡಾಡುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗ್ಗು ತೆಗೆದು, ಗಿಡಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.
ಇನ್ನು ಎಲ್ ಆಂಡ್ ಟಿ ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಗೆದು ಹಾಗೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲಿನಂತೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಪಡಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ, ಎಲ್ ಆಂಡ್ ಟಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು 8 ಗಂಟೆ ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೆವು. ಆದರೂ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅಧಿವೇಶನದೊಳಗೆ, ಇಲ್ಲವೇ ಅಧಿವೇಶನ ಮುಗಿದ ಮೇಲಾದರೂ ತಮ್ಮಿಂದಾದ ತಪ್ಪು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮೇಯರ್, ನಗರಸೇವಕರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಚೆನ್ನೈನ ಎಲ್ ಆಂಡ್ ಟಿ ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಧರಣಿ ಕೂರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ ಆಂಡ್ ಟಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿ ಅಂತಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಗಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗಿಂತ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲ್ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ 20 ಕೋಟಿ ಹಣ ಮಂಜೂರು ಆಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ 5 ಕೋಟಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದಾಗ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನುಳಿದ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 50 ಸಮಾಜಗಳ ಸುಮಾರು 120 ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಕೆಲಸ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದೆ. ಮೊನ್ನೆ ಆಯಾ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರ ಜೊತೆಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದಾಗ, ಅಧಿವೇಶನದೊಳಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮಹಿಳೆಯರು ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಬರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಂತ್ರಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಬಾವುಟ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುತ್ತೇನೆ. ಆಗಲಾದರೂ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆ ಮಹಿಳೆಯರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೂಡ ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶಾಸಕರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರಿಗೆ ನೀವು ನೂರು ಕೋಟಿ ಕೊಡಿ. ಆದರೆ, ನಮಗೆ ಕನಿಷ್ಟ 50 ಕೋಟಿ ಆದರೂ ಕೊಡಿ ಎನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ. ಅನುದಾನ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಹಕ್ಕು. ಅದನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಹಣ ಬರದೇ ಇದ್ದರಿಂದ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಅನುದಾನ ತರಿಸಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಸಿಎಂ ಇದ್ದಾಗ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ 100 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ 100 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆ ನೂರು ಕೋಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಮೂರೂವರೇ ವರ್ಷ ಆದರೂ ಅದು ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ನಾನು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಶಾಸಕ ಆದಾಗ ಧರ್ಮಸಿಂಗ್ ಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದರು. ಆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ವೀಕ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತಾ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈಗಿನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಿಂತ ನೂರು ಪಟ್ಟು ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸರ್ಕಾರ ಎಂದು ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲ್ ದೂರಿದರು.
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