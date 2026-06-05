ಫೈನಾಪಲ್ ನಡುವೆ ಅಡಿಕೆ ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆ: 3 ವರ್ಷ ಅಡಿಕೆಗಾಗುವ ಖರ್ಚು ಉಳಿತಾಯ, ಅನಾನಸ್ ಬೆಳೆಯಿಂದಲೂ ಲಾಭ!
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೂರಬ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಫೈನಾಪಲ್ ಬೆಳೆಯುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷ ವರದಿ- ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್.ಎಸ್.
Published : June 5, 2026 at 3:35 PM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಅಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ರಾಗಿ, ಜೋಳ, ಹೆಸರು, ಅಲಸಂದೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೂರಬ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಫೈನಾಪಲ್ ಬೆಳೆಯುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಫೈನಾಪಲ್ ಒಂದರಿಂದ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದ ಬೆಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ನಡುವೆ ಅಡಿಕೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಫೈನಾಪಲ್ ಬೆಳೆಗೆ ನೀಡುವ ನೀರು, ಗೋಬ್ಬರದಿಂದಲೇ ಅಡಿಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಫೈನಾಪಲ್ನ ಎರಡು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಗಿಡಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಅಡಿಕೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಗೊಬ್ಬರದ ಖರ್ಚು ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸವೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಗೊಬ್ಬರ, ಕೆಲಸ ಹಾಗೂ ಸಮಯ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಫೈನಾಪಲ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ: ಸೊರಬ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 877.08 ಹೆಕ್ಟೇರ್, ಸಾಗರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 239.72 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಹಾಗೂ ಹೊಸನಗರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 544 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 1,12,224 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಫೈನಾಪಲ್ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಫೈನಾಪಲ್ ಬೆಳೆಗೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಫೈನಾಪಲನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ದೆಹಲಿ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ರವಾನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ದಲ್ಲಾಳಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಫೈನಾಪಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ವಿವಿಧ ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ಜ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಫೈನಾಪಲ್ 18 ತಿಂಗಳ ಬೆಳೆ. ಉತ್ತಮ ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡಿದರೆ 14 ತಿಂಗಳಿಗೇ ಬೆಳೆ ಕಟಾವಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ಫೈನಾಪಲ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ದರ ಇರುತ್ತದೆ. ಫೈನಾಪಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಮಾವಿನಹಣ್ಣು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾವಿನಹಣ್ಣು ಬಂದ್ರೆ, ಫೈನಾಪಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕುಸಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಕಟಾವು ಮಾರ್ಚ್ನಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ ತನಕ ಮಾಡಬಹುದು. ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಮೂರು ವರ್ಷದ ತನಕ ಫೈನಾಪಲ್ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ನಂತರ ಅಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಫೈನಾಪಲ್ ಬೆಳೆದರೆ ಅಡಿಕೆಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಫೈನಾಪಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ತಳಿಗಳಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ತಳಿಯ ಹಣ್ಣು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಿಹಿ. ಉಳಿದಂತೆ ಕೆಲ ತಳಿಗಳು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ದೂಡ್ಡದಾಗಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಿಹಿ ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಫೈನಾಪಲ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ಕೆ.ಜಿಗೆ 10-20 ರೂ ದರ ಇದೆ.
ಫೈನಾಪಲ್ ನಡುವೆ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆದ ರೈತ ಮೇಘರಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಹಿಂದೆಲ್ಲಾ ಇಂತಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಡಿಕೆ ಮಧ್ಯೆ ಫೈನಾಪಲ್ ಬೆಳೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಫೈನಾಪಲ್ ನಡುವೆ ಅಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅಡಿಕೆಗೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದು ಬೇಡ. ಅಡಿಕೆಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಖರ್ಚು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಅಡಿಕೆಗೆ ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನೀಡಬೇಕಾದ ಗೊಬ್ಬರ ಮೂರೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಫೈನಾಪಲ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅಡಿಕೆಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದು ಬೇಡ. ಅಡಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಫೈನಾಪಲ್ 18 ತಿಂಗಳ ಬೆಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು 18 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕಟಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಫೈನಾಪಲ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೋಬ್ಬರ ಪೋಷಕಾಂಶ ನೀಡಿದರೆ 14 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕಟಾವು ಮಾಡಬಹುದು. ಫೈನಾಪಲ್ ಬೆಳೆಯು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆಧರಿಸಿ ದರ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 20-25 ರೂ ದರ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಹ ವಾರ್ಷಿಕ 1 ಎಕರೆಗೆ ಸುಮಾರು 6 ಲಕ್ಷ ಹಣ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಖರ್ಚು 1.50 ಲಕ್ಷ ಬರುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
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