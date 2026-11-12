ಸ್ನೇಹದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ದುರ್ಬಳಕೆ: 5.20 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ ಹಣ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ಯುವಕನನ್ನು ಸಿಲುಕಿಸಿದ ಗೆಳೆಯ; ಸೆನ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು
Cyber Fraud Money Transfer To Bank Account: ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆಯ ಹಣವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ, ಬಳಿಕ ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ವಂಚಿಸಿರುವ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
Published : November 12, 2026 at 11:31 AM IST
ಮಂಗಳೂರು: ಸ್ನೇಹಿತನ ನಂಬಿಕೆ ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆತನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆಯ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿ, ಬಳಿಕ ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ವಂಚಿಸಿರುವ ಘಟನೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಮಂಗಳೂರು ಸಿಇಎನ್ ಅಪರಾಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾದ ಅಂಗಾರಗುಂಡಿ ನಿವಾಸಿ ಅಸ್ವೀರ್ (34) ಎಂಬಾತನ ವಿರುದ್ಧ, ಆತನ ಸ್ನೇಹಿತ ಮಹಮ್ಮದ್ ಝುಬೇರ್ ಅಲಿ (33) ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನೆಯ ವಿವರ: 2025ರ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳ ಎರಡನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ, ಆರೋಪಿ ಅಸ್ವೀರ್ ಈ ಹಿಂದೆ ದೂರುದಾರ ಝುಬೇರ್ ಅಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ 'ಎಂ.ಎಂ ಕಮ್ಯೂನಿಕೇಶನ್' ಮೊಬೈಲ್ ಶಾಪ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದನು. ನನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ, ನನಗೆ ವಿದೇಶದಿಂದ ಹಣ ಬರಬೇಕಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಿನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಆ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತೇನೆ, ನೀನು ಅದನ್ನು ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಡು ಎಂದು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಮೊದಲಿಗೆ ಝುಬೇರ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರೂ, ಅಸ್ವೀರ್ ಪದೇ ಪದೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ನೇಹಿತನೆಂಬ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
5.20 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಜಮೆ: ಅದರಂತೆ, 2025ರ ಮಾರ್ಚ್ 10ರಂದು ಝುಬೇರ್ ಅಲಿ ಅವರ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಆರ್ಟಿಜಿಎಸ್ (RTGS) ಮೂಲಕ 5,20,000 ರೂ. ಜಮೆಯಾಗಿತ್ತು. ತಕ್ಷಣವೇ ಅಸ್ವೀರ್ ಹಣ ಜಮೆಯಾದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಕಳುಹಿಸಿ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಹಣ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೊರಗೆ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಆರೋಪಿ: ಅದೇ ದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಝುಬೇರ್ ಮತ್ತು ಅಸ್ವೀರ್ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾದ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಅಸ್ವೀರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಹೊರಗೆ ಕಾರಿನಲ್ಲೇ ಕುಳಿತಿದ್ದು, ಝುಬೇರ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮೂಲಕ 5,10,000 ರೂ. ನಗದು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ತಂದು ಆತನ ಕೈಗೆ ನೀಡಿರುವುದಾಗಿ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲು: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯ ಮೇಲೆ ಆನ್ಲೈನ್ ದೂರುಗಳು ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದು ಝುಬೇರ್ ಅಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ತೆರಳಿ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿ ಅಸ್ವೀರ್, ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆಯ ಮೂಲಕ ಗಳಿಸಿದ ಅಕ್ರಮ ಹಣವನ್ನು ಝುಬೇರ್ ಅವರ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ, ಬಳಿಕ ಚೆಕ್ ಮೂಲಕ ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಈ ಅಕ್ರಮ ಹಣದ ವಹಿವಾಟಿನಿಂದಾಗಿ ಝುಬೇರ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯ ವಿರುದ್ಧ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ದೂರುಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ.
ತನ್ನ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಸಿರುವ ಆರೋಪಿ ಅಸ್ವೀರ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಹಮ್ಮದ್ ಝುಬೇರ್ ಅಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಸಿಇಎನ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
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