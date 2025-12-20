ETV Bharat / state

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪೋಕ್ಸೊ ಪ್ರಕರಣ ತಡೆಯಲು 'ಮಿಷನ್ ಸುರಕ್ಷಾ' ಅಭಿಯಾನ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪೋಕ್ಸೊ ಪ್ರಕರಣ ತಡೆಯಲು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮಿಷನ್ ಸುರಕ್ಷಾ ಅಭಿಯಾನ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.

District Child Protection Unit
ಜಿಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣಾ ಘಟಕ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 20, 2025 at 1:44 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ವರದಿ : ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್ ಈ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ : ಜಿಲ್ಲೆಯು ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಿಗೆ, ಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಆದರೆ, ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪೋಕ್ಸೊ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಂದ ಅಪಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬಂದಿರುವ ಪೋಕ್ಸೊ ಪ್ರಕರಣದ ಕಳಂಕವನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವು ಮಿಷನ್ ಸುರಕ್ಷಾ ಎಂಬ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತರ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಅಂತಹ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಪೋಕ್ಸೊ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮರುಕಳಿಸದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಈ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 240ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪೋಕ್ಸೊ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ.‌

ಏನಿದು ಮಿಷನ್ ಸುರಕ್ಷಾ ಅಭಿಯಾನ : ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಲೆನಾಡ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು, ಇಲ್ಲಿ ಸುಶಿಕ್ಷಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚು. ಆದರೆ, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪೋಕ್ಸೊ‌ ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತ, ಹದಿಹರೆಯದವರ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ.

ಮಿಷನ್ ಸುರಕ್ಷಾ ಅಭಿಯಾನದ ಕುರಿತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು (ETV Bharat)

ಇದರಿಂದ ಬಾಲಕಿಯರು ಗರ್ಭಿಣಿಯರಾಗಿ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಗುವಂತೆ ನೋಡುವ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಮಗುವಾದರೆ ಆಕೆ ಮಗುವನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಆಕೆಗೆ ಮಗುವನ್ನು ಸಾಕುವ ಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಬುದ್ಧಿ ಆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಮಗುವಿನ ಲಾಲನೆ-ಪಾಲನೆ ಕುಂಠಿತವಾಗಿ ಮಗು ಹಾಗೂ ತಾಯಿಯ ಭವಿಷ್ಯ ಡೋಲಾಯಮಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯ ಸಹ ಕುಂಠಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಅಪ್ರಾಪ್ತೆಯೊಂದಿಗೆ‌ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಪೋಕ್ಸೊ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿ, ಆತ ಜೈಲು ಪಾಲಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.‌ ಇದರಿಂದ ಬಾಲಕ, ಬಾಲಕಿಯರ ಜೀವನ ಹಾಳಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಬ್ಬರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಸಹ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ಹೀಗಾಗಿ, ಮಿಷನ್ ಸುರಕ್ಷಾ ಅಭಿಯಾನ ಜಾರಿ ಮಾಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್​ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಕಾವಲು ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಪಿಡಿಒ, ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರು ಇರುತ್ತಾರೆ‌. ಮಕ್ಕಳು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಆಗುವ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ, ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ವರೆಗೂ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಉಳಿದಿದ್ದರೆ, ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಸತ್ಯ ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

Office of the Chief Executive Officer
ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಲಯ (ETV Bharat)

ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಮಸ್ಯೆ, ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಕಾವಲು ಸಮಿತಿ ಮುಂದೆ ತಿಳಿಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡು ಕೊಳ್ಳುವ, ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿ ಕೌನ್ಸಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗುತ್ತವೆ. ಇದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಲು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವು ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಪಿಡಿಒ ಹಾಗೂ ಕಾವಲು ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ನಡೆಸಿ, ಮಿಷನ್ ಸುರಕ್ಷಾದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಜಿಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣಾ ಘಟಕದ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರು ಮಿಷನ್ ಸುರಕ್ಷಾ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿ, 'ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ 40 ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹಗಳನ್ನು ತಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಿಇಒ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿಯಾನವಾದ ಮಿಷನ್ ಸುರಕ್ಷಾ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಹಾಗೂ ಪೋಕ್ಸೊ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ತಡೆಯುವುದಾಗಿದೆ. ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಹಾಗೂ ಪೋಕ್ಸೊ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಉಳಿದಿರುವ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪುನಃ ಶಾಲೆಗೆ ಕರೆತರುವುದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.

Child helpline
ಮಕ್ಕಳ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರ (ETV Bharat)

'ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್​​ನಲ್ಲೂ ಸಹ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಾವಲು ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಇದರ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಾವಲು ಸಮಿತಿಗೆ ಆಯಾ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯ ಪಿಡಿಒಗಳು ಸದಸ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್​ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲಾ 18 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ವಯೋಮಾನದವರ ಮಾಹಿತಿ ಅವರ ಬಳಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂಟಿ ಪೋಷಕರ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದವರು ಹಾಗೂ ಪೋಕ್ಸೊಗೆ ಒಳಗಾದವರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ನೊಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪುನರ್ವಸತಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೇ, ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ಹಾಗೂ ಪೋಕ್ಸೊಗೆ ಒಳಗಾಗುವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಇವರುಗಳ ಕುರಿತು ನಿಗಾ ವಹಿಸಲು ಅಂಗನವಾಡಿ ಹಾಗೂ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಲಹೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳ ಕ್ಲಬ್ ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ : 'ಈ ತರ ಮಿಷನ್ ಸುರಕ್ಷಾದ ಮೂಲಕ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಪೋಕ್ಸೊ ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಮುಕ್ತ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನಾಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಾ ಅಭಿಯಾನದಡಿ, ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಹಾಗೂ ಪೋಕ್ಸೊ ಕುರಿತು ಆಯಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ವಿಧಿ ಬೋಧಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಿಷನ್ ಸುರಕ್ಷಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಲಹೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳ ಕ್ಲಬ್ ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಶಾಲಾ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

'Mission Suraksha' campaign to curb rising POCSO cases in Shivamogga
ಮಿಷನ್ ಸುರಕ್ಷಾ ಅಭಿಯಾನದ ಕುರಿತು ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ನಡೆಸಿರುವುದು (ETV Bharat)

ಮಿಷನ್ ಸುರಕ್ಷಾ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಬಿಇಒ ರಮೇಶ್, 'ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ಜಿಲ್ಲಾ‌ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಿಇಒ ಅವರು ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ‌. ಮಿಷನ್ ಸುರಕ್ಷಾ ಮಾಹಿತಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.‌ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಕ್ಕೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲಾ 350 ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಹ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಾಥಮಿಕ, ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು, ನೋಡಲ್​ನ 700 ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ಆಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಹೇಗೆ ನೀಡಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಹದಿಹರೆಯದ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗಲೇ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ: ''ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಯನ್ನು ಬಿಡುವುದು ಇಂತಹ ಪೋಕ್ಸೊ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಲೇ ಇರಬೇಕು. ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಿಂದ ನಮಗೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಹದಿಹರೆಯದ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗಲೇ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪೋಕ್ಸೊ‌ ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಡೆದಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಶಾಲೆ ಬಿಡುತ್ತಿರಬಹುದು.‌ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಪಾಠ ಮಾಡುವುದಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲದೇ, ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಪೋಷಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಆಪ್ತ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಇಂತಹ ಘಟನೆಯನ್ನು ತಡೆದರೆ, ಪೋಕ್ಸೊ ಪ್ರಕರಣ ಆಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು'' ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಕಿ ಶಶಿರೇಖಾ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ದ್ವೇಷ ಭಾಷಣ ಮತ್ತು ದ್ವೇಷ ಅಪರಾಧಗಳ ವಿಧೇಯಕ‌ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ‌ ಅಂಗೀಕಾರ: ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ವಿರೋಧ

TAGGED:

POCSO CASES
CHILD PROTECTION COMMITTEE
ಮಿಷನ್ ಸುರಕ್ಷಾ
SHIVAMOGGA
MISSION SURAKSHA

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.