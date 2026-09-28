ಮಿಷನ್ ನಿಖರ: 18 ಎಲ್ಪಿಜಿ ಬಾಟ್ಲಿಂಗ್ ಘಟಕಗಳ ತಪಾಸಣೆ; 1,530 ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ತೂಕ ಪರಿಶೀಲನೆ
ವಿಶೇಷ ತಪಾಸಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1,530 ತುಂಬಿದ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ತೂಕ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 3 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ 79,000ರೂ. ದಂಡವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : September 28, 2026 at 5:42 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನಿಗದಿತ ಪ್ರಮಾಣದ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಲಭ್ಯತೆ ಖಚಿತ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಿಷನ್ ನಿಖರದಡಿ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ 18 ಎಲ್ಪಿಜಿ ಬಾಟ್ಲಿಂಗ್ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಮಾಪನಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಹಾರ, ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅರ್ಷದ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 24ರಂದು ನಡೆದ ಈ ವಿಶೇಷ ತಪಾಸಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1,530 ತುಂಬಿದ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ತೂಕ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 3 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ 79,000 ರೂಪಾಯಿ ದಂಡವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾದ 1,530 ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಪೈಕಿ 1,148 ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 75ರಷ್ಟು ಘೋಷಿತ ಪ್ರಮಾಣದಷ್ಟು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಇರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. 382 ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 25ರಷ್ಟು ಘೋಷಿತ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದರೂ, ಅವು ನಿಗದಿತ ಅನುಮತಿಸಲಾದ ಮಿತಿಯೊಳಗಿದ್ದವು.
ವಿವರವಾದ ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ 943 ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 61.6ರಷ್ಟು ಘೋಷಿತ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣ, 205 ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 13.4ರಷ್ಟು ನಿಖರವಾಗಿ ಘೋಷಿತ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು 382 ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 25ರಷ್ಟು ಘೋಷಿತ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ನಿಖರ ಪ್ರಮಾಣ ಪಡೆಯುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕರ ಹಕ್ಕು: ಮಿಷನ್ ನಿಖರದ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ನಿಯಮಿತ ತಪಾಸಣೆ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕ ಜಾಗೃತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲೂ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ವಿತರಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತೂಕ ಮಾಡಿಸುವ ಹಕ್ಕು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೂ ಇದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮಾಣದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಥವಾ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಮಾಪನಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲಾಖೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿತರಣೆಯ ವೇಳೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ತೂಕ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ: ಎಲ್ಪಿಜಿ ವಿತರಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲೇ ಸಿಲಿಂಡರ್ ತೂಕ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಕ್ಕು ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮೊದಲು ತೂಕ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ತೂಕದ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮೇಲೆ ನಮೂದಿಸಿರುವ ತೂಕದೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಬೇಕು.
ತೂಕದ ಯಂತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಸಿಲಿಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೊರತೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಗ್ರಾಹಕರು ವಿತರಣೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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