SSLC ಫಲಿತಾಂಶ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪ್ರಯೋಗ: 'ಮಿಷನ್ 40' ಸಲಕರಣೆ ವಿತರಣೆ
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯೂ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದು ಮಕ್ಕಳ ಅಂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : December 26, 2025 at 7:51 PM IST
ಗಂಗಾವತಿ(ಕೊಪ್ಪಳ): ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಗೌಡ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ.
ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಏಳುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಪುಸ್ತಕ ಹಿಡಿಸುವುದು, ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಬಾರದೇ ಹೋದಲ್ಲಿ ಪಾಲಕರಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಮಾಡುವುದು, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಾಠ, ವಿಶೇಷ ತರಗತಿ ಆಯೋಜಿಸುವುದು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಕ್ರಮಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ.
ಇದೀಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ತಾಲೂಕಿನ ಆನೆಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕೈಜೋಡಿಸಿದ್ದು, ತಮ್ಮೂರಿನ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳಿಸಿ ಪಾಸಾಗಲಿ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಹುಲಿಗೆಮ್ಮ, ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಮಿಷನ್ 40+ ಎಂಬ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಏನಿದು ಮಿಷನ್ 40+?: ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸರಕಾರ ಅಥವಾ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಅಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ಬೇಕಿರುವ ಪೂರಕ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಶೌಚಾಲಯ, ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಮೈದಾನ, ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ಇಂತಹ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು.
ಆದರೆ ಆನೇಗುಂದಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ, ತನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮಿಷನ್ 40 ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ಆಲೋಚನೆಯ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ಮಕ್ಕಳ ಪಠ್ಯದ ಆರು ವಿಷಯಗಳುಳ್ಳ ಮತ್ತು ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಒಂದು ಕೈಪಿಡಿ ಮುದ್ರಣ ಮಾಡಿಸಿ ಶಾಲೆಯ 108 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿತರಿಸಿದೆ.
ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯಿಂದ ಕ್ಲಾಸ್: ತಮ್ಮೂರಿನ ಮಕ್ಕಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ಕಾಳಜಿ ಹೊಂದಿರುವ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಅಂಜನಾದೇವಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪಂಚಾಯತಿ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಜೆ ಮತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ತರಗತಿಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದುವಾರದ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸದಸ್ಯರು ಚರ್ಚಿಸಿ, ವಿಶೇಷ ತರಗತಿ ನಡೆಸುವುದು ಹಾಗು ಮಕ್ಕಳು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬರಲು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಶುಕ್ರವಾರ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಹುಲಿಗೆಮ್ಮ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಪೂರ್ಣಿಮಾ, ಸದಸ್ಯರಾದ ವೆಂಕಟೇಶ ಬಾಬು, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ಪ್ರಮುಖರಾದ ತಿಮೋತಿ, ಹೊನ್ನಪ್ಪ ನಾಯಕ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ವಿಜಯಕುಮಾರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 'ಮಿಷನ್ 40' ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.
