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BMTC ಜೊತೆ ಸಮನ್ವಯ, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ತಲುಪದ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ

ಬಿಎಂಟಿಸಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯದ ಕೊರತೆ, ಕೊನೆಯ ಹಂತದ ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಾಗೂ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಲ್ಲದಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ತಲುಪದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಸಿಎಜಿ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

CAG REPORT ON NAMMA METRO
ಸಿಎಜಿ, ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ (IANS/ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 18, 2026 at 2:42 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತಲುಪುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ (BMTC)ಯೊಂದಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕ ಸಮನ್ವಯದ ಕೊರತೆ, ಕೊನೆಯ ಹಂತದ ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಾಗೂ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಸೋಮವಾರ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಂಡನೆಯಾದ ಭಾರತದ ಮಹಾಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರ (CAG) ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಸಿಎಜಿಯ 2026ರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತಾ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿ ಸಂಖ್ಯೆ 7ರ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ (BMRCL) ಸಂಸ್ಥೆಯು 2007ರ ವಿವರವಾದ ಯೋಜನಾ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ (DPR) ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಪೀಕ್ ಅವರ್ ಪೀಕ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ (PHPDT) ಮಟ್ಟವನ್ನು 2023ರಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಹಂತ-1ರಲ್ಲಿ 2021ರ PHPDT ಅನ್ನು 15,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ವಾಸ್ತವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ 6,429 ರಿಂದ 8,852ರ ನಡುವೆ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ, ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನೂ ನಡೆಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಸಮಗ್ರ ಸಾರಿಗೆ ಯೋಜನೆಯ ಕೊರತೆ: 2006ರ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿದ್ದ ನಿರ್ದೇಶನಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಮೆಟ್ರೋಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಹಾಗೂ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಮೆಟ್ರೋಗೆ ಕರೆತರುವ ಸಮಗ್ರ ಸಾರಿಗೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಂತ-2ರ DPRಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸಮಗ್ರ ಚಲನಶೀಲತಾ ಯೋಜನೆ (CMP), ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ (TOD) ಚೌಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಭೂ ಬಳಕೆ ನೀತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಮೆಟ್ರೋ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಲೋಪಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ ಸಿಎಜಿ: ಮೆಟ್ರೋ ಯೋಜನೆಯ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಹಲವು ಲೋಪಗಳನ್ನು ಸಿಎಜಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದೆ. 2023ರ ಮಾರ್ಚ್ ವೇಳೆಗೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 6,603 ಕೋಟಿ ರೂ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿತ್ತು. ತಪ್ಪು ಭೂ ದರಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮ 294.72 ಕೋಟಿ ರೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬದಿಂದ 186.86 ಕೋಟಿ ರೂ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮತ್ತೊಂದು 31.35 ಕೋಟಿ ರೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಒಂಬತ್ತು ಸಿವಿಲ್ ಗುತ್ತಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಿಂದ ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 1,222.40 ಕೋಟಿ ರೂ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಭೂ ಹಸ್ತಾಂತರದಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ವಿಳಂಬಗಳು 1,305 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದವು.

2013-14ರಿಂದ 2021-22ರವರೆಗೆ ಬಿಎಂಆರ್​​ಸಿಎಲ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದು, ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆಯೇ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿತ್ತು. ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದ 2.46 ಲಕ್ಷ ಚದರ ಅಡಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 2.23 ಲಕ್ಷ ಚದರ ಅಡಿ ಖಾಲಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ 2019ರಿಂದ 2022ರ ನಡುವೆ ಅಂದಾಜು 38.53 ಕೋಟಿ ರೂ ಬಾಡಿಗೆ ಆದಾಯ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ.

ಇದೇ ವೇಳೆ, ಬಿಎಂಟಿಸಿಯ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ 2014-15ರಲ್ಲಿ 51.30 ಲಕ್ಷದಿಂದ 2022-23ರಲ್ಲಿ 27.49 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮೆಟ್ರೋ ಮತ್ತು ಬಸ್‌ಗಳ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಮೆಟ್ರೋ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಬಿಎಂಟಿಸಿಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮೀರಲಿಲ್ಲ. ಮೆಟ್ರೋ, ಬಸ್ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಹಂತದ ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮ ಸಮನ್ವಯದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಸಿಎಜಿ ವರದಿ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ.

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