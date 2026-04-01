ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಕೊಲೆಯಾದ ಬಾಲಕನ ಸಮಾಧಿ ಒಡೆದು ಹಾಕಿದ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು, ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಆಕ್ರೋಶ
ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಕೊಲೆಯಾಗಿದ್ದ ಬಾಲಕ ಸಂಕೇತ್ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಒಡೆದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
Published : April 1, 2026 at 5:32 PM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಸ್ನೇಹಿತರ ಜಗಳದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದ 10ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಕೇತ್ನ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಒಡೆದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಸೊಳೆಬೈಲು ಬಡಾವಣೆಯ ಮರಡಿ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಗುಡ್ಡದ ಬಳಿಯ ಹಿಂದೂ ರುದ್ರಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಲು ಹೋದಾಗ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದ ಸಂಕೇತ್ನ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಗ್ರಾನೈಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು. ಇದರ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಒಡೆದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ತುಂಗಾನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಮಾಧಿ ಒಡೆದು ಹಾಕಿರುವ ಕುರಿತು ಸಂಕೇತ್ ತಂದೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನನ್ನ ಮಗ ಸಂಕೇತ್ನ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 3ರಂದು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಮಾರ್ಚ್ 28 ರಂದು ಫೋಟೋ ಇಟ್ಟು ಸಮಾಧಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ಓರ್ವ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಸಮಾಧಿ ಒಡೆದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆಂದು ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ತುಂಗಾನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಬೀಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಸಮಾಧಿ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಸಮಾಧಿ ಒಡೆದು ಹಾಕಿದ್ದರು. ಇದ್ದಾಗ ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇರಲು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸತ್ತ ಮೇಲೂ ಸಹ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇರಲು ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಗನ ಸಮಾಧಿ ಒಡೆದವರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು. ನನಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರದ ಶಾಸಕ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಂಕೇತ್ನ ಬದುಕಲು ಬಿಡದವರು ಈಗ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲೂ ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಮಾನಸಿಕತೆ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಇವರಿಗೆ ಕುಮ್ಮಕ್ಕು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಎಂದು ನಾನು ಅಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಆವತ್ತು ನಶೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದರು ಅಂದ್ರು, ಇವತ್ತು ಯಾವ ನಶೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿ ಒಡೆದು ಹಾಕಿದರು. ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರದ ನಂತರ ಕುಟುಂಬದವರು ಹೋಗಿ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಧಿಯನ್ನೂ ಮಾಡುವ ಹಾಗಿಲ್ವ?. ಸಮಾಧಿ ಒಡೆದು ಹಾಕಿದವರನ್ನು ಬದುಕಲು ಬಿಡಬೇಕೇ?. ಸಮಾಧಿ ಒಡೆದು ಹಾಕಿದವರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತೆನೆ ಎಂದರು.
