ಯುವಕನ ಕೊಂದು ಆತನ ಹೊಸ ಕಾರಿನೊಂದಿಗೆ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರು!: ಸಂಬಂಧಿ ಸೇರಿ ಐವರು ಸೆರೆ
ಯುವಕನನ್ನು ಕೊಂದು ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಆತನ ಹೊಸ ಕಾರಿನೊಂದಿಗೆ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ ಘಟನೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
Published : April 21, 2026 at 1:07 PM IST
ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ಹೊಸ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಊರಿನತ್ತ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಯುವಕನನ್ನು ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದು ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಕೊಲೆಗೈದು, ಬಳಿಕ ಕಾರು ಸಹಿತ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ ಘಟನೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾವಳಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಸೋಮು ಅಲಿಯಾಸ್ ಸೋಮಲಿಂಗಪ್ಪ ಪಡಸಲಗಿ (36) ಕೊಲೆಯಾದವರು.
ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೊಲೆಗೀಡಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಂಬಂಧಿ ಸದಾಶಿವ ಪಡಸಲಗಿ, ರವಿ ಪಾಟೀಲ್ ಹಾಗೂ ನವೀನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಐವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಶಂಕೆ: ಕೊಲೆಗೆ ನಿಖರ ಕಾರಣ ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಕರೇ ಹೊಂಚು ಹಾಕಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೊಸ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಿದ್ದ ಸೋಮಲಿಂಗಪ್ಪ ಮನೆ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಸವ ಜಯಂತಿಯಂದು ಸಂಜೆ 7:30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಗ್ರಾಮದತ್ತ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಇವರು ಬರುವುದನ್ನೇ ಕಾದು ಕುಳಿತಿದ್ದ ಸದಾಶಿವ ಪಡಸಲಗಿ ಹಾಗೂ ಸಹಚರರು, ಕಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ನಿಂತು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಮಲಿಂಗಪ್ಪ ಕಾರಿನಿಂದ ಇಳಿದು ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸದಾಶಿವ ಹಾಗೂ ಆತನ ಸಹಚರರು ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಟ್ಟೆ, ಎದೆ ಹಾಗೂ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದ ಕಾರಣ ಸೋಮಲಿಂಗಪ್ಪ ಕಾರಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಬಳಿಕ ಆರೋಪಿಗಳು ತಾವು ತಂದಿದ್ದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನು ಹೊಸ ಕಾರು ಸಹಿತ ಸೋಮಲಿಂಗಪ್ಪನ ಮೇಲೆ ಸುರಿದು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು 10 ಆರೋಪಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಯುವಕನ ತಾಯಿ ಸಾವಳಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಐವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಉಳಿದ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಗೋಯಲ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆರೋಪಿಗಳಿಂದ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಗೆ: ಸೋಮಲಿಂಗಪ್ಪ ತಾನು ಹೊಸ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಿದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಆರೋಪಿಗಳು, ಈತನನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಸಂಚು ಹಾಕಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಸೋಮಲಿಂಗಪ್ಪ ಬರುವುದನ್ನು ಕಾದು ಕುಳಿತು ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ತಾವೇ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿರುವುದಾಗಿ ಹಾಗೂ ತಾವೇ ತಂದಿದ್ದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ನಿಂದ ಹೊಸ ಕಾರು ಸಹಿತ ಸೋಮಲಿಂಗಪ್ಪನನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿರುವುದಾಗಿಯೂ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಸ್ಪಿ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
