ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ 450 ಅಡಿಕೆ ಗಿಡ ನಾಶಪಡಿಸಿದ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು
ತಮ್ಮ ಅಡಕೆ ತೋಟ ನಾಶಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮದ ಕೆಲವರ ಮೇಲೆ ರೈತ ಜಗದೀಶ್ ಶಿರಾಳಕೊಪ್ಪ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : August 11, 2026 at 6:30 PM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ನೂರಾರು ಅಡಿಕೆ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿದು ಹಾಕಿರುವ ಘಟನೆ ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ತಾಳಗುಂದ ಹೋಬಳಿ ಬಳ್ಳಿಗಾವಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಬಳ್ಳಿಗಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಗದೀಶ್ ಎಂಬವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಸುಮಾರು 5 ವರ್ಷದ ಅಡಕೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕಡಿದು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ 450 ಅಡಕೆ ಗಿಡಗಳಂತೆ ಸುಮಾರು 3 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರಾಜು, ರಾಜು, ಚಿನ್ನಪ್ಪ, ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ, ಕರಿಬಸಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಇತರರ ವಿರುದ್ಧ ಜಗದೀಶ್ ಶಿರಾಳಕೊಪ್ಪ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜಗದೀಶ್ ಅವರು ಸರ್ವೇ ನಂಬರ್ 105ರಲ್ಲಿ 3-15 ಭೂ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಯ ಆದೇಶದಂತೆ ಮಂಜೂರಾತಿಯಾಗಿರುವ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಸಮೇತ ಅಡಕೆ ಹಾಗೂ ಭತ್ತ ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
"3 ಎಕರೆ 14 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನು ನಮಗೆ ಉಳುವವನೇ ಭೂ ಒಡೆಯ ಎಂಬ ಕಾನೂನಿನಡಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ 1 ಎಕರೆ ಅಡಕೆ ತೋಟ, ಉಳಿದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನಾಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಗ್ರಾಮದವರು ಇದು ದೇವರ ಜಮೀನು ಎಂದು ತಕರಾರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉಳುವವನೇ ಭೂ ಒಡೆಯ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಜಮೀನು ನಮಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಖಾತೆಗಾಗಿ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಅದು ಇನ್ನೂ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡಿ" ಎಂದು ಜಗದೀಶ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
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