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ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ‌ 450 ಅಡಿಕೆ ಗಿಡ ನಾಶಪಡಿಸಿದ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು

ತಮ್ಮ ಅಡಕೆ ತೋಟ ನಾಶಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮದ ಕೆಲವರ ಮೇಲೆ ರೈತ ಜಗದೀಶ್ ಶಿರಾಳಕೊಪ್ಪ‌ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Miscreants destroy 450 arecanut plants overnight
ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ‌ 450 ಅಡಕೆ ಗಿಡ ನಾಶಪಡಿಸಿದ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 11, 2026 at 6:30 PM IST

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ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ನೂರಾರು ಅಡಿಕೆ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿದು ಹಾಕಿರುವ ಘಟನೆ ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ತಾಳಗುಂದ ಹೋಬಳಿ ಬಳ್ಳಿಗಾವಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಬಳ್ಳಿಗಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಗದೀಶ್ ಎಂಬವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಸುಮಾರು 5 ವರ್ಷದ ಅಡಕೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕಡಿದು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಎಕರೆ‌ಗೆ 450 ಅಡಕೆ ಗಿಡಗಳಂತೆ ಸುಮಾರು 3 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಜಗದೀಶ್ ಅವರ ಮಾತು (ETV Bharat)

ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರಾಜು, ರಾಜು, ಚಿನ್ನಪ್ಪ, ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ, ಕರಿಬಸಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಇತರರ ವಿರುದ್ಧ ಜಗದೀಶ್ ಶಿರಾಳಕೊಪ್ಪ‌ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜಗದೀಶ್ ಅವರು ಸರ್ವೇ ನಂಬರ್ 105ರಲ್ಲಿ 3-15 ಭೂ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಯ ಆದೇಶದಂತೆ ಮಂಜೂರಾತಿಯಾಗಿರುವ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಸಮೇತ ಅಡಕೆ ಹಾಗೂ ಭತ್ತ ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

"3 ಎಕರೆ 14 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನು ನಮಗೆ ಉಳುವವನೇ ಭೂ ಒಡೆಯ ಎಂಬ ಕಾನೂನಿನಡಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ 1 ಎಕರೆ ಅಡಕೆ ತೋಟ, ಉಳಿದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನಾಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಗ್ರಾಮದವರು ಇದು ದೇವರ ಜಮೀನು ಎಂದು ತಕರಾರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.‌ ಉಳುವವನೇ ಭೂ ಒಡೆಯ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಜಮೀನು ನಮಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಖಾತೆಗಾಗಿ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಅದು ಇನ್ನೂ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡಿ" ಎಂದು ಜಗದೀಶ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

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TAGGED:

SHIVAMOGGA
ಅಡಕೆ ಗಿಡ ನಾಶ
ಕೃಷಿ ನಾಶ
ARECA NUT PLANTS DESTROYED

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