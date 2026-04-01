ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ 1,500 ಬಾಳೆ ಗಿಡ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು: ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಬೆಳೆದ ರೈತ ಕಂಗಾಲು
ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ 1,500 ಬಾಳೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ನಾಶಪಡಿಸಿರುವ ಘಟನೆ ಕಡೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
Published : April 1, 2026 at 4:16 PM IST
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಫಸಲಿಗೆ ಬರಲಿದ್ದ ಒಂದೂವರೆ ಸಾವಿರ ಬಾಳೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಕಡಿದು ಹಾಕಿರುವ ಘಟನೆ ಕಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಡಿ.ಕಾರೇಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ರೈತ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಅವರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಕೈಸಾಲದ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು ಐದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪಡೆದು ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಫಸಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳ ಕೃತ್ಯದಿಂದ ಕೈಬಂದ ಬಂದ ತುತ್ತು ಬಾಯಿಗೆ ಬಾರದಂತಾಗಿದೆ.
ಹಳೆ ದ್ವೇಷದಿಂದ ಕೃತ್ಯ ನಡೆದಿರುವ ಸಂಶಯವಿದ್ದು, ಜಮೀನಿಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಶ್ವಾನದಳ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಖರಾಯಪಟ್ಟಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
"ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಬೆಳೆಸಿದ್ದ ಒಂದೂವರೆ ಸಾವಿರ ಬಾಳೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ರಾತ್ರಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಎರಡ್ಮೂರು ಜನರ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನವಿದೆ. ಬಾಳೆ ಬೆಳೆಯಲು ತಂದೆ ಐದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಕೈಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಕೃತ್ಯದಿಂದ ಅವರು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬೆಳೆ ನಂಬಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಫಸಲಿಗೆ ಬರಬೇಕಿತ್ತು" ಎಂದು ಚಂದ್ರಪ್ಪನವರ ಪುತ್ರ ರಘು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: