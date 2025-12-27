ಉಡುಪಿ: ಪೋಷಕರ ಜೊತೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುತ್ತಿದ್ದ ಅಪ್ರಾಪ್ತರ ರಕ್ಷಣೆ, 40 ಭಿಕ್ಷುಕರು ರಾಜಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್
ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣಾ ಘಟಕ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಒಳಕಾಡು ಅವರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಯ ನಗರದಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷುಕರ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆದಿದೆ.
Published : December 27, 2025 at 3:42 PM IST
ಉಡುಪಿ: ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಮಕ್ಕಳು, ಹಾಗೂ ವಯಸ್ಕರು ಸೇರಿ ನಲವತ್ತರಷ್ಟಿದ್ದ ಹೊರರಾಜ್ಯದ ಭಿಕ್ಷುಕರನ್ನು ಮನವೊಲಿಸಿ ಊರಿಗೆ ರವಾನಿಸುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆಯಿತು.
ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣಾ ಘಟಕ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಒಳಕಾಡು ಇವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಯಿತು. ಮನವೊಲಿಕೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ಭಿಕ್ಷುಕರನ್ನು ರೈಲು ಹತ್ತಿಸಿ, ರಾಜಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರವಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಇವರು ನಗರದ ರಾಜಾಂಗಣ ಯಾತ್ರಿಕರ ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆ ಸ್ಥಳ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಠದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಲಿಕೆಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳು ಹೆತ್ತವರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ, ಮಕ್ಕಳ ಸಹಾಯವಾಣಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.
ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣಾ ಘಟಕದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾದ ವಿಶಾಲ್, ರಮ್ಯ, ಅಕ್ಷತಾ, ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ, ನಾಗರೀಕ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಚಾಲಕ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಒಳಕಾಡು, ಆರಕ್ಷಕ ತುರ್ತು ಸಹಾಯವಾಣಿ 112 ಘಟಕದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಹಾಗೂ ಯೋಗೀಶ್, ಸವಿತಾ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ನಾಗರಿಕ ಸಮಿತಿ ಸಂಚಾಲಜ ಮತ್ತು ಸಮಾಜಸೇವಕ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಒಳಕಾಡು, "ಉಡುಪಿ ಮಠದ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಭಿಕ್ಷುಕರು ಭಿಕ್ಷಾಟನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಅನ್ಯ ರಾಜ್ಯದವರು. ಅನ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯವರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ವಯಸ್ಕರ ಜೊತೆಗೆ ಅಪ್ರಾಪ್ತರೂ ಈ ದಂಧೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗಳಿಂದಲೂ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ದೂರುಗಳು ಬರುತ್ತಿದ್ದವು. ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣಾ ಘಟಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುವಾಗ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರವನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು 40 ಜನರನ್ನು ಅವರ ಊರಾದ ರಾಜಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರೈಲಿನ ಮೂಲಕ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸುವ ಏರ್ಪಾಟು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾರು ಈ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಒಳಕಾಡು? ನಿತ್ಯಾನಂದ ಒಳಕಾಡು ಅವರಿಗೆ ಇಂತಹದ್ದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ಯೋಗ ಎಂಬುದಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ 25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿತ್ಯ ಒಂದಲ್ಲೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿರುವ ಇವರ ಸೇವೆ ಗಮನಾರ್ಹ. ಮೇಲಾಗಿ ಇವರು ಅವಿವಾಹಿತರು. ಹಾಗಾಗಿ ಸಮಾಜದ ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗ, ಅನಾಥರು, ನಿರ್ಗತಿಕರು ಮತ್ತು ಶೋಷಿತರನ್ನೇ ತಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳ ರೀತಿ ಉಪಚರಿಸಿ ಖುಷಿ ಕಾಣುವುದು ಈ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಒಳಕಾಡು ಅವರ ಕಾಯಕ.
