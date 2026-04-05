ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಂದಲೂ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ; ಈ ಬಾರಿ ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೇವೆ - ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ದಾಸಕರಿಯಪ್ಪ
ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ದಾಸಕರಿಯಪ್ಪ ಅವರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : April 5, 2026 at 10:58 AM IST
ದಾವಣಗೆರೆ : ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮನೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ದಾಸಕರಿಯಪ್ಪ ಅವರು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುವಂತೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಸೇರಿದಂತೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಾದ್ಯಂತ ಮತದಾರರ ಬಳಿ ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಧನೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದ ಜಿ. ಎಂ. ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ್, ಎಸ್ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಅವರು ಮಾಡಿದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳ ಮೇಲೆ ಮತದಾರರು ಕೈ ಹಿಡಿಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಬಿಜೆಪಿಯವರದ್ದಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ತಪ್ಪಿದ್ದು, ಅದು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮತವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬಹುದು ಎಂಬುದು ಬಿಜೆಪಿಯವರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವಾಗಿದೆ.
ಎನ್ಡಿಎ ಜೊತೆ ಮೈತ್ರಿ ಇರುವ ಜೆಡಿಎಸ್ ಜೊತೆಗಿರುವುದೇ ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಬಂದಿದೆ. ಈ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ನಮ್ಮದೇ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವತಃ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ದಾಸಕರಿಯಪ್ಪ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಮಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ : 'ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ನಾಯಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಮನೆ ಮನೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮತದಾರರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಮನೆ ಒಳಗೆ ಕರೆಸಿ ಕೂರಿಸಿ ಸತ್ಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮತ ಎಂದು ಸ್ವತಃ ಮತದಾರರ ಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಾಲೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
'1999ರಲ್ಲಿ ಯಶವಂತ್ ರಾವ್ ಜಾಧವ್ ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದಾಗ 80 ವಾರ್ಡ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿದ್ದೆವು. ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ರ್ಯಾಲಿ ಹಾಗೂ ರೋಡ್ ಶೋಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಮುಸ್ಲಿಂ ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕರೆದು ಕೂರಿಸಿ ಈ ಬಾರಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಮತ ಹಾಕ್ತೇವೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಬಿಜೆಪಿ ತೋರಿಸಿ ಹೆದರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಅದು ಸುಳ್ಳಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮತ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಎಂದು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
2 ಲಕ್ಷದ 30 ಸಾವಿರ ಮತದಾರರ ಬಳಿ ಮತಬೇಟೆ : 'ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಮುಸ್ಲಿಂರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರವರ ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕೈ ತಪ್ಪಿರುವುದು ಅವರ ಆಂತರಿಕ ವಿಚಾರ. 2 ಲಕ್ಷದ 30 ಸಾವಿರ ಮತದಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮತದಾರರ ಬಳಿ ತೆರಳಿ ಮತಬೇಟೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಏಕೆ ಮತ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಕೂಡ ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳಿ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಮತದಾರರು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಪಂದನೆ : ಅಲ್ಲದೇ, ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದೇ ಎಪ್ರಿಲ್ 09 ರಂದು ನಡೆಯುವ ಮತದಾನದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಜನ ಕೈ ಹಿಡಿಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ದಾಸಕರಿಯಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು.
ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಮತಬೇಟೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಇದೀಗ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನ ಮತಯಾಚನೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. 8ನೇ ತಾರೀಕಿನ ತನಕ ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಮತದಾರರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕರಪತ್ರವನ್ನು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹಂಚುವ ಮೂಲಕ ಮತಯಾಚನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ದಾಸಕರಿಯಪ್ಪ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಮೇ 04 ರಂದು ಹೊರಬೀಳುವ ಫಲಿತಾಂಶದಿಂದ ತಿಳಿದುಬರಲಿದೆ ಎಂದರು.
