ಮಂಡ್ಯ: ಸ್ನೇಹಿತನ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಅಜ್ಜಿಯ ಕೊಲೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಮೊಮ್ಮಗಳು: ಬಾಲಕಿ ವಶಕ್ಕೆ, ಆರೋಪಿ ಯುವಕ ಪರಾರಿ
ಸ್ನೇಹಿತನ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಮೊಮ್ಮಗಳೊಬ್ಬಳು ತನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯನ್ನೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಸಹಕರಿದ್ದಾಳೆ. ಕೊಲೆಗೈದ ಆರೋಪಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕಾನೂನು ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೊಳಗಾದ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 12, 2026 at 9:19 PM IST
ಮಂಡ್ಯ: 16 ವರ್ಷದ ಮೊಮ್ಮಗಳೊಬ್ಬಳು ಸ್ನೇಹಿತನ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ತನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಬೂಕನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮದ ಮಹದೇವಮ್ಮ(55) ಕೊಲೆಗೀಡಾದ ವೃದ್ಧೆ.
ಅಪ್ರಾಪ್ತೆಯ ಸ್ನೇಹಿತ ಆಕಾಶ್ (23) ಎಂಬಾತನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮಹದೇವಮ್ಮ ಅವರ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಆರೋಪದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೊಳಗಾದ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆರೋಪಿ ಆಕಾಶ್ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಆತನಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊಲೆಗೆ ಕಾರಣ: ಬಾಲಕಿಯು ಆರೋಪಿ ಆಕಾಶನೊಂದಿಗೆ ಸಲುಗೆ ಹೊಂದಿದ್ದಳು. ಇಬ್ಬರೂ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ ಮಹದೇವಮ್ಮ, ಮೊಮ್ಮಗಳಿಗೆ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಿದ್ದಳು. ಇದರಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡ ಬಾಲಕಿಯು, ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಆಕಾಶನನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆಸಿ ಈ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿರುವುದಾಗಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸಿ ಕೊಲೆ: ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಾಲಕಿಯು, ಆಕಾಶನಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಆಕಾಶ್ ಮಲಗಿದ್ದ ಅಜ್ಜಿ ಮಹದೇವಮ್ಮಳ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಕಿರುಚಬಾರದು ಅಂತ ವೃದ್ಧೆಯ ಬಾಯಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ತುರುಕಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಬಾಲಕಿ ಕೊಟ್ಟ ವೇಲ್ನಿಂದ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಘಟನೆ ಬಳಿಕ ಆರೋಪಿ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಕಾನೂನು ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೊಳಗಾದ ಬಾಲಕಿ ತನಗೇನೂ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ ಮಲಗಲು ತೆರಳಿದ್ದಾಳೆ. ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ವೃದ್ಧೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಸಹಜ ಸಾವು ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದ್ದ ಮನೆಯವರು, ಬಳಿಕ ವೃದ್ಧೆಯ ಕತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಲೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅನುಮಾನ ಬಂದು ದೂರು ನೀಡಿದಾಗ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿರುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಸ್ಪಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ಪ್ರಕರಣ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ವಿ.ಜೆ.ಶೋಭಾರಾಣಿ, ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೂಕನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಹದೇವಮ್ಮ ಎಂಬವರ ಕೊಲೆ ಆಗಿರುವುದಾಗಿ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ರವಿಕುಮಾರ್ ಎಂಬವರು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಾಗ ಮಹದೇವಮ್ಮ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗಳೇ ಆದ ಕಾನೂನು ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೊಳಗಾದ 16 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಆಕಾಶನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿರುವುದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ ಎಂದರು.
ಅ.10ರಂದು ಅಜ್ಜಿ ಮಹದೇವಮ್ಮಳನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಸಂಚು ಮಾಡಿ, ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಬಾಲಕಿಯು ಆಕಾಶನನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆದಿದ್ದು, ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮಲಗಿದ್ದ ಅಜ್ಜಿಯನ್ನು ಕೆನ್ನೆಗೆ ಹೊಡೆದು ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಕಿರುಚದಂತೆ ಆಕೆಯ ಬಾಯಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ಬೆಡ್ ಸೀಟ್ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತುರುಕಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಡೆದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಏನಾದರೂ ವಸ್ತುವನ್ನು ಕೊಡುವಂತೆ ಆಕಾಶನು ಕೇಳಿದಾಗ ಬಾಲಕಿಯು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ವೇಲ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾಳೆ. ಇದೇ ವೇಲ್ನಿಂದ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ವೇಲ್ ತುಂಡಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಬೇರೆ ವಸ್ತು ತಂದುಕೊಡು ಎಂದಾಗ ಬಾಲಕಿಯು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹಗ್ಗವನ್ನು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಇದೇ ಹಗ್ಗದಿಂದ ಆಕಾಶನು ಮಹದೇವಮ್ಮಳ ಕತ್ತಿಗೆ ಬಿಗಿದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಘಟನೆ ಬಳಿಕ ಹಗ್ಗ ಸಹಿತ ಆರೋಪಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಎಸ್ಪಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮರುದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ (ಅ.11) ಯಶೋಧಾ ಎಂಬವರು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಮಹದೇವಮ್ಮ ಅವರನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ವೇಳೆ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ರಾತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಮಲಗಿದ್ದೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಮಲಗಿದ್ದರು. ನನಗೇನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದಳು. ಕೊನೆಗೆ ಮನೆಯರೆಲ್ಲರೂ ಸಹಜ ಸಾವು ಅಂತ ತಿಳಿದು ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತಂದು ಮಲಗಿಸಿದ್ದರು. ಆಗ ಕತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಗಾಯದ ಗುರುತನ್ನು ನೋಡಿದ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಇದು ಸಹಜ ಸಾವು ಅಲ್ಲ, ಕೊಲೆ ಎಂದು ಕೆ.ಆರ್.ಪೇಟೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ದೂರಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಪೊಲೀಸರು, ಮೊಮ್ಮಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಮೊದಲು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿ, ಕಡೆಗೆ ಘಟನೆಯನ್ನು ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಎಸ್ಪಿ ಶೋಭಾರಾಣಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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