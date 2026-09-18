ಪಂಪ್ವೆಲ್ನಿಂದ ಪಡೀಲ್ವರೆಗೆ 'ಅಂಬಾರಿ' ಓಪನ್ ಡೆಕ್ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಚಿವರ ಮೆರವಣಿಗೆ: ಸಿಎಂಗೆ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಸ್ವಾಗತ
ರಸ್ತೆಯ ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಜೈಕಾರ ಹಾಕಿ ಅದ್ಧೂರಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿದರು.
Published : September 18, 2026 at 2:40 PM IST
ಮಂಗಳೂರು: ನಗರದ ಪಡೀಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಪ್ರಜಾಸೌಧದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಸಚಿವರು ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿಯ 'ಅಂಬಾರಿ' ಓಪನ್ ಟಾಪ್ ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ತೆರಳಿದರು.
ಪಂಪವೆಲ್ನಿಂದ (ಮಹಾವೀರ ವೃತ್ತ) ಪಡೀಲ್ ವರೆಗಿನ ಹೆದ್ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ರಸ್ತೆಯ ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಜೈಕಾರ ಹಾಕಿ ಅದ್ಧೂರಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿದರು.
ತೆರೆದ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೈಬೀಸಿದ ನಾಯಕರು, ಹೂಮಳೆಗರೆದ ಜನಸ್ತೋಮ: ಗುಲಾಬಿ-ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣದ 'ಅಂಬಾರಿ' ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ಬಸ್ನ ತೆರೆದ ಮಹಡಿಯ ಮೇಲೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್, ಸಂಪುಟ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ನಿಂತು ರಸ್ತೆಯ ಇಕ್ಕೆಲಗಳಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಜನಸ್ತೋಮಕ್ಕೆ ನಗುಮುಖದಿಂದ ಕೈಬೀಸಿ ವಂದಿಸಿದರು. ಬಿಸಿಲ ಝಳವಿದ್ದರೂ ಸಚಿವರು ಬಿಳಿ ಟೋಪಿ ಧರಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರತ್ತ ಹರ್ಷದಿಂದ ಕೈಮುಗಿದರು.
ಪುಷ್ಪವೃಷ್ಟಿ: ಪಂಪವೆಲ್ ವೃತ್ತದಿಂದ ಪಡೀಲ್ ಕಡೆಗೆ ಬಸ್ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪಾರ್ಟಿ ಪಾಪ್ಪರ್ಸ್ ಸಿಡಿಸಿ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಕಾಗದದ ಹೊಳೆ ಹರಿಸಿದರು ಹಾಗೂ ಬಸ್ನತ್ತ ಹೂಮಳೆ ಸುರಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.
ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಷದ ಧ್ವಜಗಳ ಹಾರಾಟ: ಹೆದ್ದಾರಿಯ ನಡುವೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬೃಹತ್ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜ ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಬಾವುಟಗಳನ್ನು ಬೀಸುತ್ತಾ "ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಜೈ", "ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಜೈ" ಎಂಬ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟುವಂತೆ ಕೂಗಿದರು.
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಲಾತಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದನ: ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಮಾರ್ಗದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಶಾಲಾ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟ್ ಹಾಗೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕರಾವಳಿ ಜಾನಪದ ವೇಷಧಾರಿಗಳ ಕುಣಿತ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಳೆ ತಂದಿತು.
ರಸ್ತೆ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ ಕಮಾನುಗಳು: ಕರಾವಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಹೆದ್ದಾರಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಸಚಿವರ ಬೃಹತ್ ಕಟೌಟ್ಗಳು ಹಾಗೂ "ಕರಾವಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ" ಎಂಬ ಸ್ವಾಗತ ಕಮಾನುಗಳು ರಾರಾಜಿಸಿದವು. ಪೊಲೀಸರ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆಯ ನಡುವೆ, ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರ ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರ ಹಾಗೂ ಜೈಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಸಾಗಿದ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಬಸ್ ಯಾತ್ರೆಯು ಪಂಪವೆಲ್ನಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡು ಪಡೀಲ್ನ ಪ್ರಜಾಸೌಧ ಸಭಾಂಗಣವನ್ನು ತಲುಪಿತು.
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