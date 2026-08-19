ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಭಾಷಣದ ಸ್ಥಳ ಶುದ್ದೀಕರಣ ಖಂಡಿಸಿ ಖಂಡನಾ ನಿರ್ಣಯ ಅಂಗೀಕರಿಸಲು ಸಚಿವರ ಆಗ್ರಹ
ಖರ್ಗೆಯವರು ನಿಂತ ವೇದಿಕೆ ಅಶುದ್ಧವಲ್ಲ. ಜಗಜೀವನರಾಮ್ ಅವರ ಸ್ಪರ್ಶ ಅಶುದ್ಧವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂಬೇಡ್ಕರರ ನೆರಳೂ ಅಶುದ್ಧವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಶುದ್ಧವಾಗಿರುವುದು ಜಾತಿವಾದಿ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಮಾತ್ರ. ಸ್ಥಳದ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ನಮಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಚಿವ ಕೆ.ಹೆಚ್.ಮುನಿಯಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು.
Published : August 19, 2026 at 8:26 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಭಾಷಣದ ಜಾಗ ಶುದ್ದೀಕರಣದ ವಿರುದ್ಧ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಖಂಡನಾ ನಿರ್ಣಯ ಅಂಗೀಕರಿಸುವಂತೆ ಸಚಿವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಂಗಳವಾರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕಲಾಪದ ಶೂನ್ಯವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶರತ್ ಬಚ್ಚೇಗೌಡ ಹಾಗೂ ಡಾ.ಎನ್.ಟಿ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಈ ಸಂಬಂಧ ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು.
ಆಗಸ್ಟ್ 8ರಂದು ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಹಲ್ದ್ವಾನಿ ರಾಮಲೀಲಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಖರ್ಗೆಯವರು ರ್ಯಾಲಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ‘ಶುದ್ಧೀಕರಣ’ ಹವನ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಘಟನೆ ಅತ್ಯಂತ ಖಂಡನೀಯ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ: ಈ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ ಸಚಿವ ಕೆ.ಹೆಚ್.ಮುನಿಯಪ್ಪ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆಯವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು. ಐದು ದಶಕಗಳ ರಾಜಕೀಯ ಸುದೀರ್ಘ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯಸಭೆ ವಿರೋಧಪಕ್ಷ ನಾಯಕರೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿರಂತರ ಹೋರಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂವಿಧಾನದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸದಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 13ರಂದು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಖರ್ಗೆಯವರು ತಮ್ಮ ನೋವು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯ ನೋವು ಅನುಭವಿಸಿದೆ ಹಾಗೂ ಘಟನೆ ತಮಗೆ ಅವಮಾನವೆಂದೂ ಹೇಳಿದರು. ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದು, ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ಬಂಧನಕ್ಕೂ ಆಗ್ರಹ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ಸದನದಲ್ಲೇ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಜೆ.ಪಿ.ನಡ್ಡಾ, ಘಟನೆಗೆ ಖಂಡನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾ, ದುರದೃಷ್ಟಕರವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇಂತಹ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪಾತ್ರವನ್ನೂ ಅವರು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರು. ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ಸತ್ಯಾಂಶ ಹೊರಬರಬೇಕೆಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಮುನಿಯಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು.
ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ಅವಮಾನ ಅನುಭವಿಸಿದರು. ಶಾಲೆಯಲ್ಲೂ ತಾರತಮ್ಯ ಎದುರಿಸಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೂ ನಿರ್ಬಂಧವಿತ್ತು. ನೋವನ್ನೇ ಹೋರಾಟವಾಗಿಸಿದ್ದವರು ಬಾಬಾಸಾಹೇಬರು. ಸಂವಿಧಾನವೇ ಅಂಬೇಡ್ಕರರ ಉತ್ತರ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಂವಿಧಾನದ ಶಿಲ್ಪಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಸಮಾನತೆಗೆ ಕಾನೂನಿನ ಬಲ ನೀಡಿದರು. ಸಂವಿಧಾನದ ಅನುಚ್ಛೇದ 17 ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ. ಅದರ ಆಚರಣೆ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿದೆ ಇಂದು. ಮಾನವ ಘನತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹಕ್ಕಾಗಿದೆ. ಅದರ ರಕ್ಷಣೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಜಗಜೀವನರಾಮ್ ಕೂಡ ಅವಮಾನ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರು. ಜಗಜೀವನರಾಮ್ ಮಹಾನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ಅವರು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಅನುಭವಿಸಿದರು. ಜಾತಿ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಉಪ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೂ ಜಾತಿ ಅವಮಾನ ತಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಇದು ದಲಿತರ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಪ್ರಶ್ನೆ: ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ರಿಂದ ಖರ್ಗೆಯವರವರೆಗೆ ನೀರಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಗಜೀವನರಾಮ್ ಜಾತಿ ಅವಮಾನ ಎದುರಿಸಿದ್ದರು. ಖರ್ಗೆಯವರು ಅದೇ ನೋವನ್ನು ಈಗ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಲೆಮಾರುಗಳು ಬದಲಾದವು, ದೇಶ ಬದಲಾಯಿತು, ಕಾನೂನು ಬದಲಾಯಿತು, ಕಾಲ ಬದಲಾಯಿತು. ಆದರೂ ಕೆಲವು ಮನಸ್ಸು ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲ. ಇದು ಖರ್ಗೆಯವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಇದು ದಲಿತರ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಾನವ ಘನತೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಾನತೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಂವಿಧಾನದ ಗೌರವದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮುನಿಯಪ್ಪ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಕಾನೂನಿನಡಿ ಅಪರಾಧವಾಗಿದೆ. ನಾಗರಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆಯಿದೆ. ದೌರ್ಜನ್ಯ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆಯೂ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಘಟನೆ ಕುರಿತು ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತ ತನಿಖೆಯಾಗಬೇಕು. ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ನಿಗದಿಯಾಗಬೇಕು. ಕಾನೂನಿನಂತೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮವಾಗಬೇಕು. ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಎಂದಿಗೂ ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಜಾತಿ ಅವಮಾನವನ್ನೂ ಸರ್ಕಾರ ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ದಲಿತರ ಘನತೆಯನ್ನು ನಾವು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಾಡುತ್ತೇವೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಸಮಾನತೆಯ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸಮಾನತೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕಾಗಬೇಕು: ಖರ್ಗೆಯವರು ನಿಂತ ವೇದಿಕೆ ಅಶುದ್ಧವಲ್ಲ. ಜಗಜೀವನರಾಮ್ ಅವರ ಸ್ಪರ್ಶ ಅಶುದ್ಧವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂಬೇಡ್ಕರರ ನೆರಳೂ ಅಶುದ್ಧವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಶುದ್ಧವಾಗಿರುವುದು ಜಾತಿವಾದಿ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಮಾತ್ರ. ಸ್ಥಳದ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ನಮಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸಿನ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜಾತಿಗಿಂತ ಮಾನವೀಯತೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಬೇಕು ಇಂದು. ಸಮಾನತೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕಾಗಬೇಕು. ಸಂವಿಧಾನ ನಮ್ಮ ನಡೆ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಸರ್ವಾನುಮತದಿಂದ ಖಂಡನಾ ನಿರ್ಣಯ ಅಂಗೀಕರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮುನಿಯಪ್ಪ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡರೂ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದರು.
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