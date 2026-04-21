ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಟಗರು ಮುಂಚೆ ಹೇಗಿದ್ರೋ ಈಗಲೂ ಹಾಗೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಟಗರು ಯಾವತ್ತೂ ಟಗರೇ: ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್

ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮುಂಚೆ ಹೇಗಿದ್ರೋ ಈಗಲೂ ಹಾಗೇ ಇದಾರೆ. ಟಗರು ಯಾವತ್ತಿದ್ರೂ ಟಗರೇ ಎಂದು ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಹೇಳಿದರು.

MINISTER ZAMEER AHAMED
ಸಿಎಂ ಕುರಿತು ಸಚಿವ ಜಮೀರ್​ ಅಹಮದ್​ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ (ETV Bharat)
Published : April 21, 2026 at 3:10 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಟಗರು ಮುಂಚೆ ಹೇಗಿದ್ರು ಈಗಲೂ ಹಾಗೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಟಗರು ಟಗರೇ. ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಬೇರೆ ತರಹ ಸೌಂಡ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ನಗರದಲ್ಲಿಂದು ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ತಮ್ಮ ಆಪ್ತರು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆದರೂ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಸಿಎಂಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆಪ್ತರೇ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ. ಸಿಎಂ ಈಗ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಬೇರೆ ತರಹ ಸೌಂಡ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ಮಾತನಾಡುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎಂದರು.

ಮುಸ್ಲಿಂ ಗುರುಗಳು ಪತ್ರ ಬರೆದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ನಾನು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. 15, 16 ಜನ ಗುರುಗಳು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿರೋದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆಗೂ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಅವರನ್ನೇ ಕೇಳಬೇಕು. ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ನಾನು ಹೇಳೋಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಪತ್ರ ಬರೆದವರು ಗುರುಗಳಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದೀರ ಅಂತ ಅವರನ್ನೇ ಕೇಳಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ತಾರತಮ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಪರ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರು ನನ್ನ ಪರ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಪರ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಎಲ್ಲರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಜಬ್ಬಾರ್ ವಿಚಾರ ಇರಬಹುದು, ನಜೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರೇ ಇರಬಹುದು. ನಜೀರ್ ಅಹಮದ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಸೀನಿಯರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪಕ್ಷ ವಿರೋಧ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದೆ. ಮೊದಲು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು. ರಿಪ್ಲೈ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆನಂತರ ಅಮಾನತು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ. ಅವರು ಪಕ್ಷ ವಿರೋಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತೆಗೆದಿದ್ದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ ಎಂದರು.

ಪಕ್ಷ ಏನಾದ್ರೂ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ರಿಪ್ಲೈ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆನಂತರ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಎಲ್ಲರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೂಡ ಇದೇ ಎಂದು ಜಮೀರ್​ ಅಹಮದ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಅಬ್ದುಲ್ ಜಬ್ಬಾರ್, ನಜೀರ್ ಅಹಮದ್ ವಿರುದ್ಧದ ಕ್ರಮವನ್ನು ವಾಪಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ನಾನು ಹೇಳುವುದು ಒಂದು ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಆತುರಾತುರವಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಅಗತ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.

ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ತೇವೆ ಎಂಬ ಉಲ್ಲೇಖ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ರಾಜಕೀಯ ಗುರುಗಳು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳು ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿರೋದು ನಿಜ. ನಾವು ಮಾತನಾಡಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಯಾರು ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ತಾನೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬಜೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ₹1200 ಕೋಟಿ ಇತ್ತು. ಈಗ ₹4,900 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮುಖಂಡರ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಅವರ ಬಳಿ ಯಾರದ್ದು ದಾಖಲೆ ಇದೆ ಕೊಡಲಿ. ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಿ. ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅಡ್ಡ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ದೀಪ ಇಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಲಿ ಎಂದು ಸಚಿವ ಜಮೀರ್​ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದರು.

ನಾನು ಜೆಡಿಎಸ್​ಗೆ ಹೋಗೋದು ಊಹಾಪೋಹದ ಸುದ್ದಿ. ನನಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ.‌ 2018ರಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲೂ ಸಚಿವನಾಗಿದ್ದೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ನನ್ನ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿ 5 ಖಾತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ 5 ಖಾತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. 2023ರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಖಾತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಏನೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ರೋಷನ್ ಬೇಗ್, ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್, ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಅಂತ ಸೀನಿಯರ್ ಇದ್ರು ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನ ಸಚಿವನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ನಾನು ಮರೆಯೋಕಾಗಲ್ಲ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರ ಜೊತೆ ನಾನ್ಯಾಕೆ ಮಾತನಾಡಲಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಊಹಾಪೋಹಾ ಎಂದು ಅವರು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು.

ಪಕ್ಷ ನನಗೆ ಏನೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನನಗೇನು ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಪಕ್ಷ‌ ವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇಂಥವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿ. ಯಾರಾದರೂ ಇದುವರೆಗೂ ಇಂಥವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಪಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನ ಇದ್ರೆ ಇಂಥವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೆಸರು ಹೇಳಲಿ ಎಂದರು.

ಶಾಸಕ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಮೇಲೆ‌ ಇಡಿ ರೇಡ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಬಿಜೆಪಿಯವರ ಮೇಲೆ ಇಡಿ ರೇಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವರೇ ಸಿಗೋದು. ನನ್ನ ಮನೆ ಮೇಲೂ ರೇಡ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ಮೇಲೆ ರೇಡ್ ಆಗಿರೋದು ತೋರಿಸಿ ನೋಡೋಣ. ರೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಅವರು ಮಾಡಿದರೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಿ, ಸತ್ಯಾಂಶ ಹೊರಗೆ ಬರಲಿ. ಆದರೆ ಬಿಜೆಪಿಯವರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ.‌ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಏನು ಸತ್ಯಹರಿಶ್ಚಂದ್ರರಾ..?. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೇ 2008ರಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮುಂಚೆ ಹೇಗಿದ್ರು?. ಈಗ ಏನೇನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವರು ಮಾತ್ರ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಬೇಕಂತಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ನವರನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

