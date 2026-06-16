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ಮೈಸೂರು ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡ; ಬಾರ್ ನಡೆಸಲು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ: ಸಚಿವ ಯತೀಂದ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

ಸಚಿವರಾದ ಬಳಿಕ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಯತೀಂದ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ನಗರದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಸಂಭವಿಸಿದ ಬಾರ್​ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಡಿಸಿಯಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದರು.

Minister yethindra Siddaramaiah reaction on Mara Bar tragedy
ಬಾರ್​ ದುರಂತ, ಮೃತರ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಸಚಿವ ಯತೀಂದ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಂತ್ವನ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 16, 2026 at 2:54 PM IST

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ಮೈಸೂರು: ಸೋಮವಾರ ನಗರದ ದಟ್ಟಗಹಳ್ಳಿಯ ಮಾರ ಹೆಸರಿನ ಬಾರ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಕೆಲಸಗಾರರು ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರ್ ನಡೆಸಲು ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಬಕಾರಿ ಡಿಸಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಲೋಪ ಇದ್ದು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವರದಿ ಕಳಿಸಲು ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಯತೀಂದ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳಿದರು.

ಸಚಿವರಾದ ಮೇಲೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಯತೀಂದ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಬಾರ್​ ದುರಂತದ ಬಗ್ಗೆ ನಗರದಲ್ಲಿಂದು ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಇಲಾಖೆ ಲೋಪವೂ ಇದೆ ಎಂದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ದುರಂತದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದರು.

ಬಾರ್​ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡ ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಗಳ ವೈಫಲ್ಯ ಕುರಿತು ಸಚಿವ ಯತೀಂದ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ (ETV Bharat)

ಈ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಕೆಲಸಗಾರರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರೆ, 7 ಜನ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾರ್ ನಡೆಸಲು ಎರಡನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದರೂ ಅಬಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಬಕಾರಿ ಡಿಸಿ ಕರ್ತವ್ಯಲೋಪ ಇದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವರದಿ ನೀಡುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು.

ಆಫ್ರಿಕಾ ಥೀಮ್​ನಲ್ಲಿ ರೆಡಿಯಾದ ಮಾರ ಬಾರ್​ನಲ್ಲಿ ಒಣ ಹುಲ್ಲು ಹಾಗೂ ಬಿದಿರುಗಳಿಂದ ಶೃಂಗಾರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್​ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್​ ಅದ ತಕ್ಷಣ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮೈಸೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಬಾರ್​ಗಳು ಮಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ಬಂದಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಹಾಗೂ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು.

ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಎರಡು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸಿಎಂ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಯಿಂದ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

CLP ಸಭೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ : ಬಿಡದಿಯ ರೆಸಾಲ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ CLP ಸಭೆಗೆ ನಾನು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಯತೀಂದ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರು.

ಇನ್ನು, ಬಿಡದಿ ಟೌನ್​ ಶಿಪ್​ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, ಬಿಡದಿಯ ಶೇ. 80% ಜನರು ಯೋಜನೆ ಪರವಾಗಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವಿನಾಕಾರಣ ಜೆ.ಡಿ.ಎಸ್ ನವರು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ‌. ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್​ ಯೋಜನೆಗೆ ವಶಪಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಭೂಮಿಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಭೂಮಿ ನೀಡಲು ರೈತರು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ. ಅದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಜೆ.ಡಿ.ಎಸ್ ನವರು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಯತೀಂದ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳು ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ; ಇನ್ನೂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳು ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನ ಬೇಡ ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ಸಚಿವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

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TAGGED:

BAR TRAGEDY
MYSURU
ಬಾರ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್
ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ
MINISTER YETHINDRA SIDDARAMAIAH

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