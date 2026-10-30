ತನಿಖೆ ಮೂಲಕ ಸತ್ಯ ಹೊರಬಂದಿದೆ, ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿರುವವರು, ಅದನ್ನು ಹಂಚಿದವರು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರು: ಸಚಿವ ಯತೀಂದ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ
ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ವಿರುದ್ಧದ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಕಟ್ಟು ಕಥೆ ಎಂದು ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸಚಿವರಾದ ಯತೀಂದ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ, ಚಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 30, 2026 at 7:21 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿರುವವರು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದವರೂ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರು ಎಂದು ಸಚಿವ ಯತೀಂದ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ತಂದೆ ಅವರ ಮೇಲಿನ ಆರೋಪಗಳು ಸುಳ್ಳು ಎಂಬುದು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ತನಿಖೆಯ ಮೂಲಕ ಸತ್ಯ ಹೊರಬಂದಿದೆ, ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಜಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಮ್ಮದೇ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ತನಿಖೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೋ, ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಹೊರಗೆ ತರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಂದೆಯವರು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿದವರ ತಪ್ಪು ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ, ಅದನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದವರ ತಪ್ಪ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ ಎಂದರು.
ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಕಟ್ಟು ಕಥೆ ಎಂದು ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರ ಕ್ಲೀನ್ ಚಿಟ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ, ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ಸುದ್ದಿ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತಿದೆ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ಏನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬೇಕೋ ಹೇಳಿ ನರೇಟಿವ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ತನಿಖೆಯ ಗೌಪ್ಯತೆ ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟು ಕಥೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತನಿಖೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯತೀಂದ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಓರ್ವ ಆರೋಪಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರೋದನ್ನು ನಾವು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡೋಕೆ ಆಗುತ್ತದಾ?. ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಕುರಿತು ಯಾರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವೋ ಅವರು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರೇ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ. ಇವರು ಯಾಕೇ ಅವಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೂ ಏನು ನಂಟು. ನಿತ್ಯ ಹೊಸ ಕಟ್ಟು ಕಥೆ ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾರು?. ಸ್ವಂತ ಅಣ್ಣನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಹಿಸೋಕೆ ಆಗದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರನ್ನು ಸಹಿಸ್ತಾರಾ..?. ನನ್ನ ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಆಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅವನಿಗೂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರಿಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ..?. ಅವನಿಗೂ ನನಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ಹೇಳಲಿ. ಬಹಳ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾರು ಯಾರು ಬಂಡವಾಳ ಏನು ಅಂತಾ ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ವಿರುದ್ಧದ ನಕಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಷಡ್ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಶಾಸ್ತಿ: ಸಚಿವ ಚಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ, ಸೋರಿಕೆ (ಲೀಕ್) ಮಾಡಿರುವವರ ವಿರುದ್ಧ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಕಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದವರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಅದನ್ನು ಹರಿಬಿಟ್ಟವರೂ ಸಹ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರೇ. ವಿಡಿಯೋ ಹರಿಬಿಟ್ಟವರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಈಗಷ್ಟೇ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಲೀಕ್ ಮಾಡಿದವರ ಮೇಲೂ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಲಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಚಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾರು ಎಷ್ಟೇ ನಕಲಿ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರೂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ವರ್ಚಸ್ಸಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಜನರೂ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲದೆ, ಆಸೆ ಆಮಿಷಗಳನ್ನು ಒಡ್ಡಿ ಕೆಲವರಿಂದ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಇಂತಹ ಕೃತ್ಯವೆಸಗುವ ಮುನ್ನ ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿರಬೇಕಿತ್ತು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದರು, ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಯಿತು ಹಾಗೂ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹರಿಬಿಟ್ಟರು ಎಂಬುದೆಲ್ಲವೂ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಲಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಘಟಕದೊಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೆಲವರು ಬಂಧನಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಪರಾರಿಯಾಗಿರುವ ವಿಚಾರವೂ ಇದೆ. ತನಿಖೆಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸತ್ಯಾಂಶ ಹೊರಬರಬೇಕಿರುವುದರಿಂದ, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಕಾಯುವುದು ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
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