ಸುಳ್ಳು ಅಪಪ್ರಚಾರಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ: ಸಚಿವ ಯತೀಂದ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ
ಆಧಾರರಹಿತ, ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕೆ ತಡೆ ಕೋರಿ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ಅವರ ಪುತ್ರ ಸಚಿವ ಯತೀಂದ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 13, 2026 at 5:42 PM IST
ಮೈಸೂರು: ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೋಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ ಎಂದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಆಧಾರರಹಿತ, ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕೆ ತಡೆ ಕೋರಿ ಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಿರುವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಪುತ್ರ ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಡಾ. ಯತೀಂದ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಖಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.
ಮಂಗಳವಾರ ನಗರದ ಜೆಕೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಈ ಕುರಿತು ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಅಪ್ಪಟ ಸುಳ್ಳು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟೇ ತರೋದಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಹಬ್ಬಿಸುತ್ತಿರುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದರು.
ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಅದು ಸುಳ್ಳು ವಿಡಿಯೋ, ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಅದರ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಜನರು ಅದನ್ನೇ ಸತ್ಯವೆಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಆ ಸುಳ್ಳು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿರುವವರನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಅವರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇದು ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರದೋ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನನ್ನೋ ಹೇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ತೇಜೋವಧೆ ಮಾಡಲು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಷಡ್ಯಂತ್ರ. ಇವತ್ತಿನ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಷ್ಟು ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಲೀಡರ್ಗಳೂ ಸಹ ಈ ರೀತಿ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಕಾನೂನಿನ ಮೂಲಕ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಯತೀಂದ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದರು.
ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಕುರಿತು ಸಚಿವ ಪುಟ್ಟರಂಗಶೆಟ್ಟಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು: ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಏನೂ ಅನ್ನೋದೇ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರ ಬಳಿಯೇ ಕೇಳಿ ಎಂದರು.
ಉಪ್ಪು ತಿಂದವನು ನೀರು ಕುಡಿತಾನೆ: ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ, ಶಾಸಕ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್, ಉಪ್ಪು ತಿಂದವನು ನೀರು ಕುಡಿತಾನೆ, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವನು ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.
ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಅವರು ಈ ಮೇಲಿನಂತೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು. ಉಪ್ಪು ತಿಂದವನು ನೀರು ಕುಡಿಯಲೇಬೇಕು, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವನು ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಲೇಬೇಕು ಎಂದರು.
ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ವಿಚಾರದ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಹೊರಬರಬೇಕೆಂದು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ನಾಡು ಭೀಕರ ಬರಗಾಲವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆ ರಾಜ್ಯದ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಇರಬೇಕು. ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಯಾರೂ ಆಕಾಶದಿಂದ ಬಂದವರಲ್ಲ. ಗೌರವ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಏನು ಕೆಲಸ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವಾಗಿ ನಾವೇ ಹಾಳುಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಸ್ಟೇ ವಿಚಾರ: ಗೌರವಸ್ಥವರಿಗೆ ನೀನು ಕಳ್ಳ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಕಳ್ಳ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬೇಕಾದರೆ ಆಗುವ ನೋವು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದೆ. ಗೌರವಸ್ಥವರಿಗೆ ಆಗುವ ನೋವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. 2016ರ ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗಾದ ನೋವು ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು. ಅದನ್ನು ಭಿತ್ತರಿಸಬಾರದೆಂದು ನಾನು ಸಹ ಕೋರ್ಟ್ ಗೆ ಹೋಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಆಗ ನನ್ನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾರೂ ತಯಾರಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ಸುದ್ದಿ ಬೇಕು, ಜನರಿಗೆ ಮನರಂಜನೆ ಬೇಕು ಎಂದು ಅಂದು ತಮಗಾಗಿದ್ದ ನೋವನ್ನು ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಹೊರಹಾಕಿದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಇಂತಹ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಬೀಳಬೇಕು, ಆತ್ಮ ಶುದ್ಧಿ, ಮನಃ ಶುದ್ಧಿ ಎರಡೂ ಇರಬೇಕು. ಇಂತಹ ವಿಚಾರಗಳ ಕುರಿತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತೇವೆ. ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಂದ ಗೊಂದಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಹೊರಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಿಟ್ ಅಂಡ್ ರನ್ ಮಾಡುವುದು ಬೇಡ. ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಈ ವಿಚಾರಗಳ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ನಡೆದು ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಹೊರಬರಲಿ ಎಂದರು.
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