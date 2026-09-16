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ಬಿಜೆಪಿಗರು ರಣಹದ್ದುಗಳು, ಕೋಮುವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಕಾಯುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ: ಸಚಿವ ಯತೀಂದ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ

ಇನ್ಸ್​ಪೆಕ್ಟರ್​​ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಪೂರ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಎಂದರೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಎಂದು ಸಚಿವ ಯತೀಂದ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

YATHINDRA SIDDARAMAIAH
ಸಚಿವ ಯತೀಂದ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 16, 2026 at 7:04 PM IST

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ಮೈಸೂರು: ಬಿಜೆಪಿಗರು ರಣಹದ್ದುಗಳು, ಅವರು ಕೋಮುವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಕಾಯುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಯತೀಂದ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳಿದರು. ನಗರದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಟಿ. ನರಸೀಪುರ ಗಣೇಶ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಸ್​ಪೆಕ್ಟರ್​​ ಹೇಳಿಕೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.

ಟಿ.ನರಸೀಪುರ ಗಣೇಶ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಕುರಿತು ಇನ್ಸ್​ಪೆಕ್ಟರ್​​ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಸರಿಯಿದೆ. ಮಸೀದಿ ಮುಂದೆ, ಚರ್ಚ್​ಗಳ ಮುಂದೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಮುಂದೆ ಪಟಾಕಿ ಹೊಡೆಯುವುದು ತಪ್ಪು. ಯಾರಾದರು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಮುಂದೆ ಬೇರೆಯವರು ಬಂದು ಪಟಾಕಿ ಹೊಡೆದರೆ ಸರಿನಾ?, ಸುಮ್ಮನೆ ಪಟಾಕಿ ಹೊಡೆಯುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದೇ ಆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಪೊಲೀಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಯಾರು ಹೊಣೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ಯಾವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಬಿಜೆಪಿಯವರು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಎಂದರು.

ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಿಜೆಪಿಯವರಿಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ: ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಎಂದರೆ ಸದನಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಬರದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಎಂದರೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಗಲಭೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಗಲಭೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದೇ ಬಿಜೆಪಿಯವರ ಕೆಲಸ. ನಾನು ಕೂಡ ಪೂರ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುವ ಬದಲು ಗ್ರಹಚಾರ ಬಿಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಸ್​ಪೆಕ್ಟರ್​​ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಪೂರ್ತಿ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಎಂದರೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬಿಜೆಪಿಯವರು ರಾಜಕೀಯ ಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.

ತಾಯಿಯ ಆಸೆಯಂತೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮನೆ: ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಆಸೆಯಂತೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮೊನ್ನೆ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಆಗಿದೆ, ಹಿಂದೆ ಎರಡು ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದೆವು, ಒಂದು ದಿನವೂ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಎರಡು ಮನೆಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಆಸೆಯಂತೆ ಈಗ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ತಂದೆ ಕೂಡ ವಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ತಾಯಿ ಪ್ಲಾನ್​​ನಂತೆ ಈ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಯತೀಂದ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ತಿಳಿಸಿದರು.

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TAGGED:

BJP
MYSURU
ಯತೀಂದ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ
ಇನ್ಸ್​ಪೆಕ್ಟರ್​​ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ
YATHINDRA SIDDARAMAIAH

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