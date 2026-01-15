ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ದೂರದೃಷ್ಟಿ, ಅನುಭವ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಣ್ಣು ಪಾಲಾಗ್ತಿದೆ: ಸಚಿವ ವಿ. ಸೋಮಣ್ಣ
Published : January 15, 2026 at 5:39 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: "ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ದೂರದೃಷ್ಟಿ, ಅನುಭವ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಣ್ಣು ಪಾಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನಿಸುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ವಿ. ಸೋಮಣ್ಣ ಹೇಳಿದರು.
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹರಿಹರ ತಾಲೂಕಿನ ಹನಗವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಹರ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಕೂಲಿಗಾಗಿ ಕಾಳು ಏನ್ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಜೀ ರಾಮ್ ಜೀ ಎಂದು ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 17 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬೋಗಸ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ಜೆಸಿಬಿಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾ, ಕೆಲ ಕಡೆ ಕೂಲಿ ಕೊಡ್ತಿರರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಲೋಪಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳ ಅನಿಸಿಕೆ ಪಡೆದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ" ಎಂದರು.
"ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಖಜಾನೆ ಆಗಿದೇನಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವು ಸಂಘರ್ಷ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಾಜ್ಯದ ಹಿತ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಯಾರನ್ನೋ ಮೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಹುಳಿಹಿಂಡುವ ಹಾಗು ಪಾಪದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸಂಘರ್ಷ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಾಜ್ಯದ ಹಿತ ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಜಿ ರಾಮ್ ಜಿ ಲೋಪ ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ 340 ಇದ್ದ ಕೂಲಿ 370 ರೂ. ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 100 ದಿನದ ಕೆಲಸ 125 ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೂರು ವರ್ಷ ಆದರೂ ಹಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. ಯಾವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಮೊಟಕು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಹುಳುಕು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರಕ ಕುತ್ತು ತರುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡಿ" ಎಂದು ಸಚಿವ ಸೋಮಣ್ಣ ಹೇಳಿದರು.
ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಬದಲಾವಣೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ, "ಯಾಕ್ರಿ ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳ್ತಿರಾ?" ಎಂದು ಗರಂ ಆದ ಸೋಮಣ್ಣ "ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತೀರ್ಮಾನ ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯಾಂಗಕ್ಕೆ ಧಮ್ಕಿ ಹಾಕುವ ಕೆಲಸ-ಸಂಸದ ಬಿ.ವೈ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಆರೋಪ: "ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯಾಂಗಕ್ಕೆ ಧಮ್ಕಿ ಹಾಕುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನಾದರೂ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಲಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಲಿ" ಎಂದು ಸಂಸದ ಬಿ.ವೈ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಟಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟರು.
ಹರಿಹರದ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ಬಳ್ಳಾರಿ ಘಟನೆ ಭಯಾನಕ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಶಿಘ್ಲಘಟ್ಟ ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಮೇಲೆ ದರ್ಪ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕೈ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಸೊಂಟದ ಕೆಳಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಎಂ ಇದ್ದಂತಹ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯಾಂಗಕ್ಕೆ ಧಮ್ಕಿ ಹಾಕುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನಾದರೂ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಲಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಲಿ" ಎಂದರು.
ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಬದಲಾವಣೆ ಚರ್ಚೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮುಖಾಂತರ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವೀರಶೈವ ಮಹಾಸಭಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಿಎಸ್ವೈ ಹೆಸರು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಕಾಯಕಯೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದುಳಿದ ಮಠಗಳಿಗೆ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಎಸ್ ವೈ ಒಂದೇ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮೀಸಲು ಅಲ್ಲ. ಹಿರಿಯರ ತೀರ್ಮಾನ ಏನು ಆಗುತ್ತೋ ನೋಡೊಣ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಡಿಕೆಶಿ ಶಿಕಾರಿಪುರಕ್ಕೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡುವ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಡಿಸಿಎಂ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರು ಮಾಡಲಿ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಮೋದಿಜಿ ಕೊಟ್ಟ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಗೂ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ವಿರೋಧ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಎಸ್ಐಆರ್ 10 ರಾಜ್ಯ ಮುಗಿತು. ಅನರ್ಹರ ಮತ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಮತದಾರ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮೋದಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತಿದ್ದುಪಡಿ ತಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನರೇಗಾಕ್ಕೆ ರಾಮ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವರಿಗೆ ಗಡಿಬಿಡಿ ಆಗಿದೆ. ಗಾಂಧೀಜಿ ಇದ್ದಿದ್ದರು ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. 125 ದಿನ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಭತ್ಯೆ ಇದೆ. ಜಿ ರಾಮ್ ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲು ಸಿಎಂ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು, ಇದಕ್ಕೆ ಅಧಿವೇಶನ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅಕ್ಷಮ್ಯ ಅಪರಾಧ. ರಾಜ್ಯದ ಜನ ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಲ" ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
