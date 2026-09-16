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ಸ್ಥಳೀಯ ಅಡಿಕೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಕಲಬೆರಕೆ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಬೀಳಲಿದೆ ಬೀಗ: ಸಚಿವ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್

ಅಡಿಕೆ ಕಲಬೆರಕೆ ಮಾಡುವವರು ಈಗ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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ಸಚಿವ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 16, 2026 at 9:11 AM IST

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ಮಂಗಳೂರು: ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್​​​ ಹಾಗೂ ಬಣ್ಣದ ಅಡಿಕೆಯ ಲಾರಿ ಲೋಡನ್ನು ಹಿಡಿದು ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು, ಏನು ಬಂತು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಯಾವುದೇ ಕಲಬೆರಕೆ ಇರಬಾರದು ಎಂಬುದೇ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಹಿಂದೆ ಗುಟ್ಕಾ ಮತ್ತು ಪಾನ್​ ಮಸಾಲಾ ಬ್ಯಾನ್​ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಅಡಿಕೆಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ಅಡಿಕೆಗಿಂತಲೂ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ನೇಪಾಳದಿಂದ ಬರುವ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಎಂದು. ಅಂತಹ ಕಲಬೆರಕೆ ಮಾಡುವವರು ಈಗ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

TAGGED:

DAKSHINA KANNADA
MINISTER UT KHADER
ಅಡಿಕೆ
ಅಡಿಕೆ ಕಲಬೆರಕೆ
ADULTERATION OF ARECA NUTS

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