ತುಳುವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗುಡ್ನ್ಯೂಸ್: ಇನ್ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18 'ತುಳು ದಿನ' ಆಚರಣೆ: ಸಚಿವ ಖಾದರ್ ಘೋಷಣೆ
TULU DAY Declared: ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್ ಅವರು ಸೆ.18 ರಂದು 'ತುಳು ದಿನ'ವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 1, 2026 at 12:40 PM IST
ಮಂಗಳೂರು: "ಕರಾವಳಿಯ ಕಡಲನಗರಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶೇಷ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆಯನ್ನಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18 ದಿನಾಂಕವನ್ನೇ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 'ತುಳು ದಿನ' (ತುಳು ದಿವಸ) ಎಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ, ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್ ಘೋಷಿಸಿದರು.
ನಗರದ ನೆಹರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಜರುಗಿದ ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟದ 71ನೇ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜಾರೋಹಣ ನೆರವೇರಿಸಿ, ಆಕರ್ಷಕ ಪಥಸಂಚಲನದ ಗೌರವ ವಂದನೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅವರು ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದರು.
"ಕನ್ನಡ ತಾಯಿಯಾದರೆ, ತುಳು ಮಗಳು": "ಕರಾವಳಿಯ ಜನರ ಬಹುಕಾಲದ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿದ್ದ ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಧಿಕೃತ ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶೇಷ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. ಕನ್ನಡ ನಮಗೆ ತಾಯಿಯಾದರೆ ತುಳು ಮಗಳಿದ್ದಂತೆ. ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18 ರ ಸವಿನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ 'ತುಳು ದಿನ' ಆಚರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಕನ್ನಡವೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಸ್ಮಿತೆ, ಮಣ್ಣಿನ ಕಂಪು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲೂ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಆತ್ಮೀಯತೆಯ ನಂಟು. ಕಾವೇರಿಯ ಹರಿವು, ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಯ ಗರಿಮೆ, ಕರಾವಳಿಯ ಕಡಲಲೆಗಳ ಸಂವಾದವೇ ಕನ್ನಡ. ಪಂಪನ ಕಾವ್ಯ, ಬಸವಣ್ಣನ ವಚನ ಕ್ರಾಂತಿ, ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿಯ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ, ಕನಕದಾಸರ ಭಕ್ತಿ, ಕುವೆಂಪು ಅವರ ವಿಶ್ವಮಾನವ ಸಂದೇಶಗಳು ಸಂಕುಚಿತ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ವಿಶಾಲ ಮಾನವೀಯತೆಯ ನೆಲೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತವೆ" ಎಂದರು.
"ಕನ್ನಡವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇತರ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುವ ಅಥವಾ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಾಭಿಮಾನವು ಇತರ ಭಾಷಿಗರನ್ನು ದೂರವಿಡುವ ಶಕ್ತಿಯಾಗದೆ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿ-ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಬೆಸೆಯುವ ಸೇತುವೆಯಾಗಬೇಕು. ಕರ್ನಾಟಕವು ಸರ್ವಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯವೇ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ನಿಜವಾದ ಶಕ್ತಿ" ಎಂದರು.
"ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸುವ ಭಾಷೆಯಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವ ಭಾಷೆಯಾಗಬೇಕು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ರೈತನಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಿಗಬೇಕು, ಕಲಿಯುವ ಯುವಜನತೆಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯಬೇಕು" ಎಂದು ಆಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ₹32,611 ಕೋಟಿ ಯೋಜನೆಗಳು: "ಮಂಗಳೂರು ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಒಟ್ಟು ₹32,611 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸೇಡಿಯಾಪು ಬಳಿ ₹549.79 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನೂತನ ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು, ಬೋಧನಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಾಗೂ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿದೆ. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಸಮಗ್ರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ₹400 ಕೋಟಿ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ" ಎಂದರು.
"ವೆನ್ಲಾಕ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ 200 ಹಾಸಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿನ ಕ್ಯಾಥ್ಲ್ಯಾಬ್ನಲ್ಲಿ 1,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಯಶಸ್ವಿ ಹೃದಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಮಂಗಳಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನು ₹20 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದರ್ಜೆಯನ್ನಾಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಲಾಗುವುದು. ಉಳ್ಳಾಲ ಕೋಟೆಪುರದಿಂದ ಬೋಳಾರದವರೆಗೆ ನೇತ್ರಾವತಿ ನದಿಗೆ ₹200 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಸೇತುವೆ, ಮರವೂರು ಸೇತುವೆ (₹40 ಕೋಟಿ), ಕಟೀಲು ಸೇತುವೆ (₹33 ಕೋಟಿ) ಹಾಗೂ ಬೆಂಗ್ರೆ ಮತ್ತು ಕೋಟೆಪುರದಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮೀನುಗಾರರ ದೋಣಿಗಳಿಗೆ ಬರ್ತಿಂಗ್ ಜೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
"ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 3.82 ಲಕ್ಷ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ₹2,001 ಕೋಟಿ, ಗೃಹಜ್ಯೋತಿಯಡಿ 5.52 ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳಿಗೆ ₹1,238 ಕೋಟಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ, ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 14 ಕೋಟಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ₹511 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣ ಹಾಗೂ ಯುವನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 7,542 ಯುವಕರಿಗೆ ₹21 ಕೋಟಿ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕವಾಯತು ದಂಡನಾಯಕರಾದ ಮೀಸಲು ಪೊಲೀಸ್ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಬಾಗಣ್ಣ ವಾಲಿಕಾರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಪಿ, ಸಿ.ಎ.ಆರ್, ಡಿ.ಎ.ಆರ್, ನಾಗರಿಕ ಪೊಲೀಸ್, ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್, ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ, ಗೃಹರಕ್ಷಕ ದಳ, ಆರ್.ಎಸ್.ಪಿ, ಸ್ಕೌಟ್ಸ್-ಗೈಡ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಸೇವಾದಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 13 ತುಕಡಿಗಳು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ಪಥಸಂಚಲನ ನಡೆಸಿ ಗೌರವ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದವು.
ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ – ಸನ್ಮಾನಿತರ ವಿವರ: ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸಮಾಜದ ಏಳಿಗೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ 119 ಮಂದಿ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ 54 ಸಂಘ-ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ 2026ನೇ ಸಾಲಿನ 'ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ' ನೀಡಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.
ಪ್ರಮುಖ ಸನ್ಮಾನಿತ ಸಾಧಕರು (119 ಮಂದಿ ಪೈಕಿ ಪ್ರಮುಖರು):
- ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ: ಅಣ್ಣು ಪೂಜಾರಿ (ಬಂಟ್ವಾಳ), ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ (ಮುಚೂರು), ಕೊಂಡಾಣ ನಾರಾಯಣ ರೈ (ಉಳ್ಳಾಲ), ರಾಜೇಶ್ ಮಾರ್ನಾಡು.
- ಕಲೆ ಮತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನ: ರವಿ ಕುಮಾರ್ ಸುರತ್ಕಲ್, ರಾಜೇಶ್ ಕೆಂಚನಕೆರೆ, ಸುಂದರ ಬಂಗಾಡಿ, ಭಾಸ್ಕರ್ ಆರ್ಯ ಪರ್ಲಡ್ಕ.
- ರಂಗಭೂಮಿ / ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ: ಮೋಹನ ಕೊಪ್ಪಳ ಕದ್ರಿ, ಭರತ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಂಚಾಡಿ, ಶಶಿಧರ್ ಕೆ. ಬಂಡಿತ್ತಡ್ಕ, ರಾಜೇಶ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಅಳಪೆ, ವಿದುಷಿ ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ರೈ (ಭರತನಾಟ್ಯ), ಪ್ರತಿಭಾ ಸಾಲ್ಯಾನ್.
- ದೈವಾರಾಧನೆ / ಜಾನಪದ (ದೈವ ನರ್ತಕರು): ಸುಂದರ ಫಜೀರು, ಬೇಬಿ ಪರವ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ, ಶೀನ ನಲಿಕೆ ಮೂಡುಶೆಡ್ಡೆ, ಸತೀಶ್ ಪಂಬದ ಕಾಂತನಗರ, ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದೆಪ್ಪುಣೆಗುತ್ತು, ಶಶಾಂಕ ಶಂಕರ ನೆಲ್ಲಿತ್ತಾಯ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್, ಮೋಹನ್ ಹಳೆಯಂಗಡಿ, ಮೋನಪ್ಪ ಕೆ. ಅಜಿಲಾಯ.
- ಕ್ರೀಡೆ: ಲಿಖಿತ್ ರಾಮಚಂದ್ರ (ಈಜು), ಜೆಸ್ನಿ ಕೊರೆಯ (ಸ್ಕೇಟಿಂಗ್), ಸುರೇಶ ಪಟ್ಟಣಗೆರೆ (ಮ್ಯಾರಥಾನ್), ಸುಷ್ಮಾ ತಾರಾನಾಥ, ತುಳಸೀದಾಸ ಕುಳೂರು, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕೆ.ಎಂ., ಪುಷ್ಪಾವತಿ ಬಿ.ಎಂ.
- ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ: ಮುಹಮ್ಮದ್ ಆರಿಫ್ ಪಡುಬಿದ್ರಿ (ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ), ದಿವಾಕರ ಬೈಕಂಪಾಡಿ (ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ), ಕಿರಣ್ ಸಿರ್ಸಿಕರ್ (ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್), ಗಂಗಾಧರ ಮಟ್ಟಿ (ಸುಳ್ಯ), ಮನೋಹರ ಬಳಂಜ, ಸಿದ್ದೀಕ್ ನಿರಾಜೆ (ಕಡಬ).
- ವೈದ್ಯಕೀಯ: ಡಾ. ರಮೀಳಾ ಶೇಖರ್ (ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ), ಡಾ. ಸುರೇಶ್ ರಾವ್ (ಆಂಕಾಲಜಿಸ್ಟ್), ಡಾ. ಪಂಡಿತ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ (ಆಯುರ್ವೇದ), ಡಾ. ವಿ.ಕೆ. ಹೆಗ್ಡೆ ವಿಟ್ಲ, ಸಂಶೂದ್ದೀನ್ ಸಲ್ಮಾರ (ನಾಟಿ ವೈದ್ಯ).
- ಶಿಕ್ಷಣ: ಪ್ರೊ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸದಾಕತ್ (ಮೂಡಬಿದಿರೆ), ಪ್ರವೀಣ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್ (ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು), ಡಾ. ಮಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೆಚ್., ಪ್ರೊ. ಎಂ. ಶಶಿಧರ ಕೋಟ್ಯಾನ್, ಹರೀಶ್ ಕೇವಳ, ಡಾ. ಮುಸ್ತಫಾ ಬಸ್ತಿ ಕೋಡಿ.
- ಸಮಾಜ ಸೇವೆ: ಐಕಳ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸ್ನೇಕ್ ಜೋಯ್ (ಉರಗ ರಕ್ಷಕ ಉಜಿರೆ), ಯತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಟೀಲು, ಸಿದ್ದಿಕ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಎಂ. (ಬ್ಲಡ್ ಡೋನರ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು), ಡಾ. ಉಮ್ಮರ್ ಬಿ.ಎಂ. ಹಾಜಿ, ಡಾ. ಹರ್ಷ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಮಾಡಾವು, ಮೈಮುನಾ ಮೊಯಿದೀನ್ ಕುಕ್ಕಾಡಿ, ಅಬ್ದುಲ್ ರಝಾಕ್ ಬಪ್ಪಳಿಗೆ, ಮೂರ್ಜೆಬೆಟ್ಟು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ರೈ.
- ಸಾಹಿತ್ಯ: ಯೂಸುಫ್ ಎಂ. ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪೆರಾಲು, ಮಾಲತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಣೂರು, ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಹೆಬ್ಬಾರ್, ರಾಜಮಣಿ ರಾಮಕುಂಜ, ನಾರಾಯಣ ಕುಂಬ.
- ಕೃಷಿ: ಸುರೇಂದ್ರ ಕೆ. ಶಿರ್ತಾಡಿ, ಎಮಿಲ್ಲಾ ಅಲಿಸ್ ಡಿಸೋಜ, ಅಕ್ಷಯ್ ಆಳ್ವ, ರೀಟಾ ಮರಿಯಾ ಮೀನೇಜಸ್.
- ಬಾಲ ಪ್ರತಿಭೆ / ಇತರರು: ಕುಮಾರಿ ಅದ್ವಿಕಾ ಬಾಕಿಲ (ಬಾಲ ಪ್ರತಿಭೆ), ರಝಾಕ್ ಬಹರೇನ್ (ಹೊರನಾಡ ಕನ್ನಡಿಗ), ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಕಾವೂರು (ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ), ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪಾವಂಜೆ (ಪಾಕತಜ್ಞ), ಉಸ್ಮಾನ್ (ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಾಹಕ).
ಪ್ರಮುಖ ಸನ್ಮಾನಿತ ಸಂಘ-ಸಂಸ್ಥೆಗಳು (54 ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪೈಕಿ ಪ್ರಮುಖವು):
- ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭಾ ಮಂಗಳೂರು
- ಶ್ರೀ ಶಾರದಾ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಪೆರ್ಮುದೆ
- ಶ್ರೀ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಚೆಂಡೆ ದೇರೆಬೈಲ್
- ವಿನಾಯಕ ಯಕ್ಷಕಲಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕೆರೆಕಾಡು ಮುಲ್ಕಿ
- ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆ ಬಂಟ್ವಾಳ
- ಬಂಟರ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಲ
- ಟೀಮ್ ಹನುಮಾನ್ ಧರ್ಮನಗರ
- ದ.ಕ. ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಮಾಲಕರ ಸಂಘ
- ಅಕ್ಷಯ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್
- ದೇವಾಡಿಗರ ಸುಧಾರಕ ಸಂಘ ಮೂಡಬಿದಿರೆ
- ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಕುಲಾಲ ಸಂಘ ಮಂಜೇಶ್ವರ
- ಸಂತೋಷ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ವರ್ಕಾಡಿ
- ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ
- ಶಾರದಾಂಬ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪಂಜ
- ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕಾಪಿಕಾಡ್
- ದಿ ಮಹಿಳಾ ಸಭಾ ಬಾವುಟಗುಡ್ಡೆ
- ದ.ಕ. ಜಿಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್
- ಝುಮಾನ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ
- ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು-ಮುಂತಾದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.
ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಂಸದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ, ಶಾಸಕರಾದ ಡಿ. ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ದರ್ಶನ್ ಎಚ್.ವಿ., ಮಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಸುಧೀರ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಅರುಣ್ ಕೆ., ಜಿ.ಪಂ ಸಿಇಒ ನರ್ವಡೆ ವಿನಾಯಕ್ ಕಾರ್ಭಾರಿ, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತ ರಾಹುಲ್ ರತ್ನಂ ಪಾಂಡೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಗಣ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
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