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ವಂದೇ ಮಾತರಂ ವಿವಾದ: 20 ವರ್ಷ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನೆನಪಾಗದ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಾಗ ನೆನಪಾಯಿತೇ? – ಸಚಿವ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಆರೂ ಚರಣಗಳನ್ನು ಹಾಡುವ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಇದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಡಲು ನಾವು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

U T KHADER
ಸಚಿವ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 15, 2026 at 7:40 PM IST

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ಮಂಗಳೂರು(ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಗೀತೆಯ ಎಲ್ಲ ಆರೂ ಚರಣಗಳನ್ನು ಹಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಅಭ್ಯಂತರವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನೆನಪಾಗದ ದೇಶಭಕ್ತಿ, ಚುನಾವಣೆ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಡನ್ ಅಜೆಂಡಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೆನಪಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಚಿವ ಯು.ಟಿ. ಖಾದರ್ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಂಗಳೂರಿನ ಕೆಡಿಪಿ ಸಭೆಯ ಬಳಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಚಿವರು, ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಗೀತೆಯ ಚರಣಗಳ ಕುರಿತ ವಿವಾದ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದರು. ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ, ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಇರುವಂತೆ 'ಜನಗಣಮನ' ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯಾಗಿದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಜನಗಣಮನಕ್ಕೆ ತಲೆಬಾಗಿ ಗೌರವ ನೀಡಬೇಕು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಿಂದಲೂ ಹಾಗೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಂತರವೂ ದಶಕಗಳಿಂದ ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಗೀತೆಯ ಎರಡು ಚರಣಗಳನ್ನು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಂದೇ ಮಾತರಂ ಗೀತೆಗೆ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಗೌರವ ನೀಡುತ್ತೇವೆ; ಅದನ್ನು ಹಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದೇನೂ ತಕರಾರಿಲ್ಲ ಎಂದರು.

"1977ರಲ್ಲಿ ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ನೇತೃತ್ವದ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ/ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಈ ನಿಯಮ ಏಕೆ ತರಲಿಲ್ಲ? ಆಗ ದೇಶಪ್ರೇಮ ಇರಲಿಲ್ಲವೇ? ನಂತರ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು ಎರಡು ಬಾರಿ ಪ್ರಧಾನಿಯಾದಾಗಲೂ ಕೇವಲ ಎರಡು ಚರಣಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಹಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆಗ ಆರು ಚರಣಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲು ಏಕೆ ಮುಂದಾಗಲಿಲ್ಲ?, ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು 2014 ರಿಂದ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿದಾಗ ನೆನಪಾಗದ ಈ ವಿಚಾರ, ಬಂಗಾಳ ಚುನಾವಣೆ ಮತ್ತಿತರ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಏಕಾಏಕಿ ದೇಶಭಕ್ತಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಣೆದಿರುವ ಹಿಡನ್ ಅಜೆಂಡಾ" ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಆರೂ ಚರಣಗಳನ್ನು ಹಾಡುವ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಇದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಡಲು ನಾವು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ. ಮೊನ್ನೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆರೂ ಚರಣಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ನಿಯಮ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಅಧಿಕೃತ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬದ್ಧರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

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TAGGED:

VANDE MATARAM CONTROVERSY
DAKSHINA KANNADA
ವಂದೇ ಮಾತರಂ ವಿವಾದ
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