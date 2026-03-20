ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತ ನಗುನಗುತ್ತಾ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡೋಣಾ: ಸಚಿವ ಎಸ್.ಎಸ್. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ
ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಯಾರೇ ಆದರೂ ಗೆಲ್ಲಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಎಸ್.ಎಸ್. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : March 20, 2026 at 9:47 AM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ನಾಳೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಮಿತಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದೆ. ಶನಿವಾರ ಟಿಕೆಟ್ ಘೋಷಣೆ ಆಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಿನ್ನೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಟಿಕೆಟ್ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತ. ನಗುನಗುತ್ತಾ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡೋಣ ಎಂದು ಸಚಿವ ಎಸ್.ಎಸ್. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹೇಳಿದರು.
ದಾವಣಗೆರೆ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ದಾವಣಗೆರೆ ಜನತೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಯಾರೇ ಆದರೂ ಗೆಲ್ಲಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಿನ್ನೆ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದಂತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಬೇಡ ಅಂದ್ರು ಸುಮ್ಮನಾದೆ. ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಬದ್ದ ಎಂದು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಮಿತಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರು.
ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ ವೇಳೆ ಗಲಾಟೆ ಗೊಂದಲ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಗಲಾಟೆ ಗೊಂದಲ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲ. ಅವರನ್ನು ನಾವು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ಮುಖಗಳು ಇವೆ. ದಳದಿಂದ ಬಂದವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿದ್ದರು. ಮೊದಲು ಹಿಂದೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಈಗ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ಯತ್ನಾಳ್ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ನಗುನಗುತ್ತಾ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ಸಚಿವ ಎಸ್.ಎಸ್.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅವರು, ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಅವರನ್ನೇ ಕೇಳಿ, ಅವರ ಮದುವೆಯಾಗಿಲ್ವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ಹೇಳಿರಬಹುದು. ಅವರು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ರಾಜಕೀಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೇನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದವರನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿದರೆ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೇಟ್ ನೀಡಿದರೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಸಂತೋಷ, ಕೊಡದಿದ್ದರು ಸಂತೋಷ. ಗೆಲ್ಲುವ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಜಮೀರ್ಗೆ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ದಾವಣಗೆರೆ ಜವಾರಿ ಭಾಷೆ. ಈಗ ಯತ್ನಾಳ್ಗೂ ಕೂಡ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದೆ. ಅವರು ಮೊನ್ನೆ ನನಗೆ ಮದುವೆಗೆ ಕರೆದರು. ರಾಜಕೀಯ ಬೇರೆ ಸ್ನೇಹ ಬೇರೆ ಎಂದು ಎಸ್.ಎಸ್. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
