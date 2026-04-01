ಕೆಂಡ ತುಳಿದು ಭಕ್ತಿ ಮೆರೆದ ಸಚಿವ ಎಸ್ಎಸ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಮರ್ಥ್
ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಅಗ್ನಿಕುಂಡ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಎಸ್ಎಸ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಕುಟುಂಬ ಭಾಗವಹಿಸಿ ದೇವರ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಯಿತು.
Published : April 1, 2026 at 5:30 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಪಚುನಾವಣೆಗೆ ಪ್ರಚಾರದ ಬಿರುಸಿನ ನಡುವೆ ಸಚಿವ ಎಸ್.ಎಸ್. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಕುಟುಂಬ ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸಮರ್ಥ್ ಶಾಮನೂರು ಅಗ್ನಿಕುಂಡ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ದಾವಣಗೆರೆ ಹಳೇ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಜರುಗುವ ಶ್ರೀ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಅಗ್ನಿಕುಂಡ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ತಂದೆ, ಮಗ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಭಕ್ತಿ ಮೆರೆದರು. ಪುರವಂತರಪ್ಪರಿಂದ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಸಚಿವ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಹಾಗೂ ಸಮರ್ಥ್ ಶಾಮನೂರು ಕೆಂಡ ತುಳಿದರು. ಸಂಸದೆ ಪ್ರಭಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್, ಪುತ್ರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶಾಮನೂರು ಸಹ ಕೆಂಡೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದರು.
ಕೆಂಡೋತ್ಸವಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಸಚಿವ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಭಕ್ತರು ಕೂಡ ಸರಥಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕೆಂಡವನ್ನು ತುಳಿದು ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರನ ರಥೋತ್ಸವ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡರು.
ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ ಎಂದು ಕೆಂಡ ತುಳಿದೆವು-ಎಸ್ಎಸ್ಎಂ: ಸಚಿವ ಎಸ್ಎಸ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ ಎಂದು ಕೆಂಡ ತುಳಿದೆವು. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಕೆಂಡ ತುಳಿದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಹಳೇ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಇವೆ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಮಳೆ ಬೆಳೆ, ಎಲ್ಲರ ಸಂತೋಷ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಉಪಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥ್ ಶಾಮನೂರು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ ಎಂದು ಜನರಲ್ಲಿ ಸಚಿವರು ಪ್ರಾರ್ಥಸಿಕೊಂಡರು.
ಮುಂದುವರೆದು, ಇಂದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಸಮರ್ಥ್ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಶೋ ಮೂಲಕ ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ ವರೆಗೂ ಪ್ರಚಾರ ಸಭೆ, ರೋಡ್ ಶೋ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದೂ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಈ ವೇಳೆ ಸಮರ್ಥ್ ಶಾಮನೂರು ಡಿಕೆಶಿ ಬಣದವರು ಆದ್ದರಿಂದ ಬಣ ಬಡಿದಾಟ ಇದೆ ಎಂದಿರುವ ಆರ್. ಅಶೋಕ್ ಹೇಳಿಕೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ, ಬಿಜೆಪಿಯರಿಗೆ ಮಾಡಲು ಏನ್ ಕೆಲಸ ಇದೆ. ಬರೀ ಸುಳ್ಳು ಅರೋಪ ಮಾಡುವುದು, ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುವುದು ಅವರ ಕೆಲಸ ಅಲ್ವಾ ಎಂದರು. ಇನ್ನು ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಖಾನ್ 5 ರಂದು ಬರ್ತಾರೆ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕೇರಳ ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿಸಿ ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಉಪ ಚುನಾವಣೆ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ - ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರಚಾರ