ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬೇಡವೆಂದು ಹೈಕಮಾಂಡ್​ಗೆ ಖುದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ: ಸಚಿವ ಎಸ್.ಎಸ್.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್

ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಪಚುನಾವಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಯಾರಿಗೂ ಟಿಕೆಟ್ ಬೇಡ ಎಂದು ಹೈಕಮಾಂಡ್​ಗೆ ತಿಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಸಚಿವ ಎಸ್.ಎಸ್.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್​ ಹೇಳಿದರು.

ಸಚಿವ ಎಸ್ಎಸ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 16, 2026 at 9:27 PM IST

ದಾವಣಗೆರೆ: ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಯಾರಿಗೂ ಟಿಕೆಟ್ ಬೇಡ. ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಖುದ್ದಾಗಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್​ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಎಸ್.ಎಸ್.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್​ ಅಚ್ಚರಿಕೆಯ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದರು.

ದಾವಣಗೆರೆಯ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿಂದು ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಸಚಿವ ಎಸ್.ಎಸ್.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ (ETV Bharat)

ನಾಳೆ ಉಪಚುನಾವಣಾ ಉಸ್ತುವರಿ ಕಮಿಟಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಲಿದೆ. ಕಮಿಟಿ ಎಲ್ಲರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್​ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಅಬ್ದುಲ್ ಜಬ್ಬಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಏನೂ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ದೊಡ್ಡವರಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಹೇಗಿದ್ದರು, ಈಗ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೋ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಯಾರು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೋ ಯಾರು ಸೋಲುತ್ತಾರೋ ದೇವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು. ಜನರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಯಾರ ಮೇಲಿರುತ್ತೋ ಅವರು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸೂಚ್ಯವಾಗಿ ನುಡಿದರು.

ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಟಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಸಿಎಂ ಹೇಳಿರುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ, ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸುಣ್ಣ ಮಾಡಬಾರದು. ಅದನ್ನು ಕೇಳೋಣ. ನಾಳೆ ಕಮಿಟಿ ಬರಲಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು.

ಎರಡು ಕಡೆ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ, ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ, ಅಹಿಂದ, ಯಾವ ಕಮ್ಯೂನಿಟಿ ಅಂತಲ್ಲ. ಗೆಲ್ಲುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬಂದಿದ್ರು. ಸಿಎಂ-ಡಿಸಿಎಂ ಭೇಟಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥ್ ಶಾಮನೂರು ಅವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದ್ರು. ಆದರೆ, ನಾನು ಬೇಡ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಟಿಕೆಟ್ ಬೇಡ. ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಖುದ್ದಾಗಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್​ಗೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತಾ ಬಿಜೆಪಿಯರು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಲೀಡರ್ಸ್​ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್​ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿಯವರು ತಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಪಕ್ಷ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸೂಕ್ತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಯಾರೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾದರೂ ಪಕ್ಷದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಾವುಟ ಕಟ್ಟಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಚ್ಚಿದವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಿ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಾಗ ಬರುತ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗಲ್ಲ. ಅಂಥವರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾ? ಎಂದು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಜಬ್ಬಾರ್​ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.

