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ಗಂಗಾವತಿ: ತಂಗಡಗಿ ಬರ ವೀಕ್ಷಣೆ, ಬೆಳೆ ನಷ್ಟದಿಂದ ನೊಂದು ಸಚಿವರೆದುರು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ ವೃದ್ಧೆ

ಸಚಿವ ಶಿವರಾಜ್​ ತಂಗಡಗಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

MINISTER SHIVARAJ TANGADAGI
ಗಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬರ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಸಚಿವ ತಂಗಡಗಿ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 5, 2026 at 6:35 PM IST

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ಗಂಗಾವತಿ: ಬುಧವಾರ ಮತ್ತು ಗುರುವಾರ ಎರಡು ದಿನ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ನಾಳೆ ಸಂಜೆ ಕೊಪ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಬಳಿಕ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಚಿವ ಶಿವರಾಜ ತಂಗಡಗಿ ಹೇಳಿದರು.

ಗಂಗಾವತಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವೆಂಕಟಗಿರಿ ಹೋಬಳಿಯ ಗಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಹನುಮವ್ವ ಮರಿಯಪ್ಪ ನಾಯಕ್ ಎಂಬ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಸಚಿವ ತಂಗಡಗಿ, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬಿತ್ತಿ 60 ದಿನ ಕಳೆದರೂ ನೀರಿಲ್ಲದೇ ಬಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರು.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಬರ ಇರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲದ ಯಾರೋ (ಬಿಜೆಪಿಗರು) ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏಕಾಏಕಿ ಬರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬರ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.

ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ: ಬಳಿಕ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ ಸಚಿವ ತಂಗಡಗಿ, ಇಡೀ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಳೆಯಾಗಿದೆ..? ಎಷ್ಟು ಜನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ? ಎಂದು ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳಿದರು.

ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸುರೇಶ ಇಟ್ನಾಳ್, ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಕೊಪ್ಪಳ ಗಂಗಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಳೆ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕುಕನೂರು ಮತ್ತು ಹುಲಿಹೈದರ ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಾಡಿಕೆಯಂತೆ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಮಿಕ್ಕ ಎಲ್ಲಾ ತಾಲೂಕು, ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿ ಅರಿಯಲು ಭೇಟಿ: ಸಚಿವರಾಗಿ ಪದಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಸಿಎಂ ಅವರು ಸಚಿವರ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರೊಬ್ಬರು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರಬಾರದು. ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿ ಹೊಲ-ತೋಟಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ವಾಸ್ತವ ಚಿತ್ರಣ ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಚಿವರಾದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಬರ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಬಿಜೆಪಿಯವರು ತಕ್ಷಣ ಬರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಿಯಮದಂತೆ ವರದಿ ತಯಾರಿಸಬೇಕು. ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಲಾಗದು ಎಂದು ಸಚಿವ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದರು.

ಜಲಾಶಯದಿಂದ ನೀರು: ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಈಗಷ್ಟೇ 60 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಬಂದಿದೆ. ಜಲಾನಯನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಲಭ್ಯತೆ ನೀರು, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ, ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನೀರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಂಚಿಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಗಮನಿಸಿ ಬಳಿಕ ಕೃಷಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿ ಇದೆ ಎಂದರು.

ನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ನಮಗಿದೆ. ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 27 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರಿದ್ದಾಗಲೇ ಕೃಷಿಗೆ ನೀರು ಬಿಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಬಿಜೆಪಿಗರು ನಾಲಿಗೆ ಇದೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಸಲ್ಲದ ಮಾತು ಆಡಬಾರದು ಎಂದು ಸಚಿವ ತಂಗಡಗಿ ಹೇಳಿದರು.

ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ ವೃದ್ಧೆ: ಸಚಿವ ತಂಗಡಗಿ ಬರ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೊಲದ ಯಜಮಾನಿ 60 ವರ್ಷದ ವೃದ್ಧೆ ಹನುಮವ್ವ ನಾಯಕ್, ನಾಟಿ ಮಾಡಿ ಸಸಿಯೊಡಿದ ಸಜ್ಜೆ, ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆಯೇ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಬಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಮಮ್ಮಲ ಮರಗಿ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟರು.

ಬೆಳೆ ಬಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಏನು ಮಾಡಲಾಗದ ಅಸಹಾಯಕ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಎಂದು ಗೋಳಾಡಿದರು. ವೃದ್ಧೆಯ ಸಂಕಟ ಕಂಡ ಸಚಿವ ತಂಗಡಗಿ ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿದರು. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ, ಪೊಲೀಸ್, ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕು ಹಂತದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದರು.

ಸೂಟ್​​ಕೇಸ್​ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮದಲ್ಲ, ಬಿಜೆಪಿಯರದ್ದು: ಸೂಟ್​ಕೇಸ್​ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂಬುವುದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿದೆ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹೇಗಾದರು..? ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೇಗಾದರೂ ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೂಟ್​ಕೇಸ್​ ಕೊಟ್ಟರು ಎಂಬುದನ್ನು ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್​ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದು ಸಚಿವ ಶಿವರಾಜ ತಂಗಡಗಿ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದರು.

ವಿಧಾನಸಭೆಯ ವಿಪಕ್ಷದ ಸಚೇತಕ, ಕುಷ್ಟಗಿಯ ಶಾಸಕ ದೊಡ್ಡನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು, 'ಸೂಟ್​ಕೇಸ್​ನಿಂದ ಮಂತ್ರಿಗಿರಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂಬ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಸಚಿವರು ಈ ಮೇಲಿನಂತೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.

ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು ಎಂದು ಯತ್ನಾಳ್​ ಅಂಕಿಅಂಶ ಸಮೇತ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಿದ್ದವರು ಅವರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ದೊಡ್ಡನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಕುಷ್ಟಗಿಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಒಮ್ಮೆಯೂ ಅಧಿಕಾರ ಅನುಭವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.

ವಿಧಾನಸಭಾ ಸಚೇತಕ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಎಷ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಸೂಟ್​ಕೇಸ್​ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮೊದಲು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಿ. ಸೂಟ್​ಕೇಸ್​ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ದರೂ ಅರ್ಹತೆ, ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ, ಜಾತಿ, ಪ್ರದೇಶವಾರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ನಾಡಗೌಡ ಓಡಿಹೋಗಿದ್ದರು: ಸಿಂಧನೂರಿನ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ವೆಂಕಟ್​ರಾವ್ ನಾಡಗೌಡ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗದೇ ನೀರಾವರಿ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯನ್ನೂ ನಡೆಸಲಾಗದೇ ಓಡಿಹೋಗಿದ್ದ ಮಹಾನುಭಾವ. ಇದನ್ನು ಅವರು ಮರೆತಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ತಂಗಡಗಿ ಹರಿಹಾಯ್ದರು.

ನಾಡಗೌರಡ್ದು ಕೇವಲ ನೀರಿನ ರಾಜಕಾರಣ. ಐಸಿಸಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡದೇ ಓಡಿಹೋಗಿದ್ದರು. ಈ ಘಟನೆ ಯನ್ನು ವಿವರಿಸಬೇಕೆ? ಎಂದು ಸಚಿವ ತಂಗಡಗಿ ಕೇಳಿದ್ರು. ಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಸಿಎಂ, ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು ಸರ್ಕಾರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದವರು ಶೀಘ್ರ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಂಗಡಗಿ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಸಿಎಂ ಬಳಿ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಖಾತೆಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅವರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟು ನೀಡುವ ಯಾವುದೇ ಖಾತೆಯನ್ನಾದರೂ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅಸಮಾಧಾನಿತ ಶಾಸಕರನ್ನು ಸಿಎಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗಂಗಾವತಿ: ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿದ್ದ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗ; ಸುಮಾರು 50 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ ನಗರಸಭೆ ವಶಕ್ಕೆ

TAGGED:

KOPPAL
ಬರ ವೀಕ್ಷಣೆ
ಬಿಜೆಪಿ
ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ
MINISTER SHIVARAJ TANGADAGI

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