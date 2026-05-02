ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 'ಮೆಗಾ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ' ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಅಸ್ತು, 3 ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪರ ತೀರ್ಪು : ಸಚಿವ ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್
ಸಚಿವ ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೆಗಾ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಸ್ತು ಎಂದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 2, 2026 at 2:04 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು : ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೆಗಾ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಸ್ತು ನೀಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಕ್ಕರೆ, ಜವಳಿ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಚಿವ ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಎಪಿಎಂಸಿಗೆ ಜಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಪ್ರಕರಣ 1994ರಿಂದ ಕೆಲವು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿದ್ದವು. ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಸುಪ್ರೀಂನಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ಗಳಿದ್ದವು. ಎರಡು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಹತ್ತರ ಕೇಸ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದೇವೆ. ಹುಲಿಮಂಗಲದಲ್ಲಿ 42 ಎಕರೆ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ದೆವು. ಆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಹರಸಾಹಸ ಪಡಬೇಕಾಯಿತು. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿ ನಾವು ಗೆದ್ದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.
211 ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮಾಗಡಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 270 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ವಿವಾದ ಇತ್ತು. ಶ್ರೀಗಂಧ ಕಾವಲ್ನಲ್ಲಿ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ವಿವಾದ ಇತ್ತು. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ನಮ್ಮ ಪರ ಬಂದಿದೆ. 485 ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನಾವು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ಮೆಗಾ ಮಾಲ್ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶವಿತ್ತು. ಆದರೆ, ವ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಳೆಯಿತು. 1994 ರಿಂದ ಕೇಸ್ ವ್ಯಾಜ್ಯ ನಡೆದಿತ್ತು ಎಂದು ಸಚಿವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕಾರಟಗಿಯಲ್ಲಿ 136 ಎಕರೆ ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಕೂಡ ಕುಂಟುತ್ತಾ ಸಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ 12 ಕೋಟಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಭೂಮಿಯನ್ನು ನಾವು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಮೂರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕೇಸ್ ಗೆದ್ದಂತಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ 300 ಎಕರೆ ಪ್ರೈಮ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ಯಶವಂತಪುರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈರುಳ್ಳಿ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ದಾಸನಪುರದ ಬಳಿಯ ಭೂಮಿ ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಲಿಟಿಗೇಶನ್ ಇನ್ನೂ ಇವೆ. ಅವುಗಳು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿವೆ. ಆದರೆ, ಮೇಜರ್ ಈ ಮೂರು ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ತೀರ್ಪು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಮೆಗಾ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಿದ್ದ ಕಾನೂನು ತೊಡಕೇನು? ರೈತರು, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ 'ಮೆಗಾ ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ' ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗೆ ಇದ್ದ ಕಾನೂನು ಅಡೆತಡೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಗಡಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಶ್ರೀಗಂಧ ಕಾವಲ್ ಮತ್ತು ಹೇರೋಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳ ವಿವಿಧ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ಗಳ ಸುಮಾರು 272.33 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯ ಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಯು ಮೆಗಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ ಶ್ರೀಗಂಧ ಕಾವಲ್ ಗ್ರಾಮದ 172 ಎಕರೆ 22 ಗುಂಟೆ ಹಾಗೂ ಹೇರೋಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ 100 ಎಕರೆ 11 ಗುಂಟೆ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಜಮ್ನಾಲಾಲ್ ಬಜಾಜ್ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿತ್ತು. ಈ ಹಿಂದೆ ರಾಜ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು 2014 ರಿಂದ 2019ರವರೆಗೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ 'ಲ್ಯಾಪ್ಸ್' ಆಗಿದೆ ಎಂದು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿತ್ತು. ಸಮಿತಿಯು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಹಾಗೂ ಪುನರ್ ಪರಿಶೀಲನಾ ಅರ್ಜಿಗಳು ವಜಾಗೊಂಡಿದ್ದವು.
2022 ರಿಂದ 2025 ರವರೆಗೆ ಸಮಿತಿಯು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಸ್ಎಲ್ಪಿ ದಾಖಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲು ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಯಿತು. 2025ರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಏಕ ಸದಸ್ಯ ಪೀಠವು ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿತು.
ಈ ತೀರ್ಪನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಭೂಮಾಲೀಕರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಬಿ. ವಿ. ನಾಗರತ್ನ ಹಾಗೂ ಉಜ್ವಲ್ ಭುಯಾನ್ ಅವರಿದ್ದ ಪೀಠವು, ಏಪ್ರಿಲ್ 27, 2026 ರಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶವನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿತು. ಈ ತೀರ್ಪಿನೊಂದಿಗೆ ರೈತರು, ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಆಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೆಗಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಇದ್ದ ದೊಡ್ಡ ವಿಘ್ನ ದೂರವಾದಂತಾಗಿದೆ.
