ETV Bharat / state

ಗುರ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ವಿಜಯೇಂದ್ರನ ಬರ್ತ್​ಡೇ ಮಾಡಿದ್ರು, ನನ್ನನ್ನು ಹೆಣ ಮಾಡಿದ್ರಿ: ಸಚಿವ ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್ ಬೇಸರ

ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಕಬ್ಬಿಗೆ ದರವನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿರುವ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿದ ನಂತರ ಸಚಿವ ಶಿವಾನಂದ್​ ಪಾಟೀಲ್​ ರೈತರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

MINISTER SHIVANAND PATIL
ಸಚಿವ ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 8, 2025 at 8:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಚಿಕ್ಕೋಡಿ: "ನೀವು ಹತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಹೆದರಿಸಿದ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಜನ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳಿದಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಹೆಣ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಹೆಣ ಮಾಡದೇ ಇರುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸರ್ಕಾರವೂ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಮಾಡಿದ್ರು, ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಣ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ನೋಡಿ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಹಣೆಬರಹ ಹೇಗಿದೆ" ಎಂದು ಸಕ್ಕರೆ ಸಚಿವ ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳಿದರು.

ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂಡಲಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗುರ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಕಬ್ಬಿಗೆ ದರವನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿರುವ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ರೈತರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಸಚಿವ ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್ (ETV Bharat)

ಡಿಸಿ, ಎಸ್ಪಿ ಇರದೇ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ವೇದಿಕೆ ಮುಟ್ಟುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನೀವು‌ ಹೋಗಬೇಡಿ ಎಂದು ನನಗೆ ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದರು. ನಿಮ್ಮ ವೀರಾವೇಶ ನೋಡಿ ನಾನು ಗಾಬರಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ರೈತರ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಇದು ಹೋರಾಟ ಅಲ್ಲ, ಆಂದೋಲನ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಯಿತು. ಒಂದು ದಿನ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಕಿತ್ತುಹೋಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಕೇಂದ್ರ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ‌ಅನೇಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಹೋರಾಟ ನೋಡಿ ರಾಜ್ಯದ ಅನೇಕರು ಹೆದರಿ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಇದು ನೀಜವಾದ ಹೋರಾಟ ಎಂದು ಹೋರಾಟಗಾರನ್ನು ಪ್ರಶಂಶಿಸಿದರು.

ಇಂತಹ ಹೋರಾಟ ನನ್ನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದು ಮೊದಲು. ಕೊನೆ ಆಗಬಾರದು. ಬಾಟಲಿ, ಚಪ್ಪಲಿ ಎಸೆದರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ‌, ನನ್ನನ್ನು ಜೀವಂತ ಬಿಟ್ಟಿರಿ ಅದೇ ದೊಡ್ಡದು‌ ಎಂದು ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.

ನಿಮ್ಮ ಆವೇಶ ನೋಡಿ ಸಿಎಂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸಚಿವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಡಿ ಎಂದು ಡಿಸಿ, ಎಸ್ಪಿಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ರು. ಮುಗಳಖೋಡ ಶ್ರೀಗಳು ಇದ್ರು, ಹಾಗಾಗಿ ಜೀವಂತ ಹೋಗುತ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು. ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಲು ಹೋರಾಟ ‌ನಿರಂತರ‌ವಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರು ಮುಚ್ಚುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಎರಡು ದಿನ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ಸಹಕಾರಿ ಬಿಟ್ಟು ಖಾಸಗಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಖಾಸಗಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ದರ್ಬಾರ್ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. 32 ಸಹಕಾರಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಇದ್ದವು. ಕೇವಲ 12 ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಉಳಿದಿವೆ. ಕಬ್ಬು ಎಲ್ಲಿ ಒಯ್ಯುತ್ತೀರಿ ಒಯ್ಯಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ತೂಕದಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಮಾಡುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ದಾಖಲೆ ಸಮೇತ ಪ್ರೂವ್​ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಬಂದ್​ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ದೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ದೂರು ಕೊಡಿ. ಟನ್​ಗಟ್ಟಲೇ ತೂಕ ಹೊಡೆಯುವುದು ಆಗಬಾರದು. ಎಪಿಎಂಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕಬ್ಬಿನ ತೂಕ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
ರಾಜ್ಯದ APMC ಗಳಲ್ಲಿ 176 ತೂಕದ ಯಂತ್ರಗಳಿವೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ರಿಸಿಟ್ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಬಳಿಕ ಕಾರ್ಖಾನೆ ತೂಕಕ್ಕೆ ತಾಳೆ ಹಾಕಿ. ತೂಕದ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ರೈತ ಸಂಘದಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಪುಷ್ಪ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸಿದ ರೈತರು: ಸಚಿವರು ರೈತ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಆದೇಶ ಪ್ರತಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ರೈತರು ಸಚಿವರ ಮೇಲೆ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿದರು. ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್ ಭಾಷಣ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ರಿಕವರಿ ಗೊಂದಲ ಬಗ್ಗೆ ರೈತರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಿಕವರಿ ತೆಗೆದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ 3300 ಕೊಡಿ ಎಂದು ಸಚಿವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ, ಎಳೆನೀರು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ರಿಕವರಿ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಾಳೆ ಸರಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಬಾಗಲಕೋಟೆ ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಎರಡು ಜಿಲ್ಲೆಯವರನ್ನು ಹಾಗೂ ಚುನ್ನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಅವರನ್ನು ಸಿಎಂ ಬಳಿ ನಿಯೋಗ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಕ್ಕರೆ ಸಚಿವರ ಮಾತಿಗೆ ಓಗೊಟ್ಟು ನಾಳಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಬಂದ್ ಚಳವಳಿ ಮುಂದೂಡಿದ ರೈತ ಮುಖಂಡರು

TAGGED:

BELAGAVI
ಸಚಿವ ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟೀಲ್
MOCK FUNERAL PROCESSION
FARMERS PROTEST
MINISTER SHIVANAND PATIL

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದೆ ರಿಯಲ್‌ಮಿ ಜಿಟಿ 8 ಪ್ರೊ: ಕೇವಲ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಚಾರ್ಜ್​ಗೆ ದಿನವಿಡೀ ಬಳಕೆ!

ನೀಟ್​-ಪಿಜಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಕೀ ಉತ್ತರ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ನೀತಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿ: ಎನ್​​ಬಿಎಗೆ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್​ ಸೂಚನೆ

ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಡೆಂಗ್ಯೂ, ಚಿಕೂನ್‌ಗುನ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಹೆಚ್ಚಳ: ತಡೆಗಟ್ಟಲು ವೈದ್ಯರು ನೀಡಿದ ಸಲಹೆಗಳೇನು?

ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕಾಶ್ಮೀರದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಕೇಸರಿ ಬೆಳೆದ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದ ಯುವ ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.