ETV Bharat / state

ನಮ್ದೇನಿದ್ರೂ 2028ರಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಗೆದ್ದ ಬಳಿಕ: ಸಚಿವ ಸತೀಶ್​ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ

ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ, ಇವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ವಿಚಾರ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Minister Satish Jarkiholi
ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 27, 2025 at 7:08 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ಹಾವೇರಿ: ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮಂದಿ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ದುಡಿದವರಿಗೆಲ್ಲ ಕೂಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ಶ್ರಮದಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಿದೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೂಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಿಗುವವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕು ಎಂದು ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಹೇಳಿದರು.

ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸಿಎಂ ಆಗುವ ಕುರಿತಂತೆ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ, ನಮ್ದೇನೇ ಇದ್ರೂ 2028. 2028ರಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಗೆದ್ದ ಬಳಿಕ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋಣ ಎಂದರು.

ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ "ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಡೆದವನು ಶಕ್ತಿವಂತ" ಎಂಬ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ನಿಮಗೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಎಂದರು.

ಸಚಿವ ಸತೀಶ್​ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ (ETV Bharat)

ಮುಂದುವರೆದು ಮಾತನಾಡಿ, ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಮಗೆ ಮಾತನಾಡದಂತೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನಾವು ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ. ಪಕ್ಷದ ಪರ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಹೈಕಮಾಂಡ್‌ಗೆ ನಮಗೆ ಮಾತನಾಡದಂತೆ ಸೂಚಿಸುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಉದ್ಭವವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಿಎಂ ಆಗಲು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿ, ನಾವು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಪಕ್ಷದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇವೆ. ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲ. ಪಕ್ಷ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲಿಸುವ, ಇವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ವಿಚಾರ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಭೇಟಿಯ ವೇಳೆ ನಮಗೆ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಟ್ಟ ನೀಡುವುದು. ಅವರಿಗೆ ಸಿಎಂ ಆಗಲು ನೆರವಾಗುವ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕೆಲವು ಮಠಾಧೀಶರು ಸಿಎಂ ಹುದ್ದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಅವರು ಹಾಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದರು ಹೊಸದಲ್ಲ. ಅವರವರ ಸಮುದಾಯದ ಪರವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ತಪ್ಪೇನಿದೆ? ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.

ಇನ್ನು, ಬೆಳಗಾವಿ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಅವಿಶ್ವಾಸ ನಿಲುವಳಿ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾಡಲಿ. ಅವರು ಈ ರೀತಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ವಿಧಾನ ಮಂಡಲ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಸಚಿವರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ , ಅಭಿಮಾನಿಯೊಬ್ಬರು "ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ" ಎಂದು ಕೂಗುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಕರೆದರೆ ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ ಎಂದ ಸಿಎಂ, ಡಿಸಿಎಂ

TAGGED:

HAVERI
ಸಚಿವ ಸತೀಶ್​ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ
ಸಿಎಂ ಬದಲಾವಣೆ ಗುದ್ದಾಟ
KARNATAKA CM
MINISTER SATISH JARKIHOLI

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.