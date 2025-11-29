ETV Bharat / state

ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಗೊಂದಲ ಬಗೆಹರಿದಿದೆ: ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ

ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ. ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 29, 2025 at 7:09 PM IST

ಬೆಳಗಾವಿ : ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಈಗಲಾದರೂ ಗೊಂದಲ ಬಗೆಹರಿದಿದೆ ಅಂತಾ ಸಮಾಧಾನ ತಂದಿದೆ. ಇದು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಎನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ. ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆ ಕಡೆಗೆ ಶಾಸಕರು ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಹೇಳಿದರು.

ಸಿಎಂ, ಡಿಸಿಎಂ ಬ್ರೇಕ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನು‌ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ‌ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, 'ವಾತಾವರಣ ತಿಳಿಯಾಗಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷ ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕು.‌ ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರು ಇಂದು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೂಡಿ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಎಳೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕು. ಇವರ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮುಗಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು' ಎಂದರು.

ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಭೆ ಕುರಿತು ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು (ETV Bharat)

ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋದರೂ ಹೋಗಬಹುದು. ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ‌ ಗೊಂದಲ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ಭೇಟಿ‌ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು.‌ ವಾತಾವರಣ ತಿಳಿಯಾಗಬೇಕು. ಗೊಂದಲ‌ ಬಗೆಹರಿಯಬೇಕು ಎಂದು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು.

ಪರಿಸ್ಥಿತಿ‌ ಏಕೆ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ಹೋಯಿತು? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, ನನ್ನ‌ ಬಳಿ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ ಎಂದರು. ಅಧಿಕಾರ ಹಂಚಿಕೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರುತ್ತಾ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, ಮುಂದೆ ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದರೆ ಆಗ ನೋಡೋಣ ಎಂದರು.

ಗೊಂದಲ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಿಎಂ, ಡಿಸಿಎಂ ಹೇಳಿಕೆಗೆ, ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದೆವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೊಸದೇನಿದೆ. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ನಡೆಯುವುದೇ. ಅಹಿಂದ ಒಕ್ಕೂಟ ಅಹಿಂದ ನಾಯಕನೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿ ಇರಲಿ ಅಂತಾ ಬಯಸುತ್ತದೆ.‌ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪಕ್ಷ ತೀರ್ಮಾನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸಿಎಂ ಬದಲಾವಣೆಯಾದ್ರೆ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಸಿಎಂ ಆಗಬೇಕು ಎಂಬ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ದುರ್ಯೋಧನ ಐಹೊಳೆ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, ಆ ರೀತಿ ಯಾರೇ ಹೇಳಿದರೂ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಪಕ್ಷ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವ ಆಗಿಲ್ಲ.‌ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಸಿಎಂ, ಡಿಸಿಎಂ ಟ್ವೀಟ್ ವಾರ್‌ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, ಇದು ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ.‌ ಹಿಂದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ‌ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲೂ ನಡೆದಿದೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ‌ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಬಿಜೆಪಿಯವರದ್ದು ಏನೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಯತ್ನಾಳ್​ ಅವರ ನಡುವೆ ವಾಕ್ಸಮರ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ ಎಂದು ತಿರುಗೇಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ನಾವೇನು ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ವರಿಷ್ಠರು ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬರಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.

ಸಿಎಂ ಹಾಗೂ ಡಿಕೆಶಿ ಭೇಟಿಯಿಂದ ಸಂತಸದ ಜೊತೆಗೆ ನಿರಾಳತೆ ಮೂಡಿದೆ : ಇವತ್ತು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ. ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮುಖಾಮುಖಿ ಭೇಟಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಶತ 95ರಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಸಂತಸದ ಜೊತೆಗೆ ನಿರಾಳತೆ ಮೂಡಿದೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಅಥಣಿ ಶಾಸಕ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸವದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಡಿಕೆಶಿ ಸಭೆ ಕುರಿತು ಶಾಸಕ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸವದಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು (ETV Bharat)

ಅವರು ಅಥಣಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, 'ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ವರಿಷ್ಠರು ಯಾವುದೇ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ ನಾವು ಆ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಸಹಮತಿ ಇದೆ ಎಂದು ಜಂಟಿ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ, ಡಿಕೆಶಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲ ವಿಸ್ತರಣೆ, ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರ
ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಇತಿಶ್ರೀ ಹಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷದ ವರಿಷ್ಠರು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಸಿಎಂ ಹಾಗೂ ಡಿಸಿಎಂಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆ ಸಲಹೆ ಮೇರೆಗೆ ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರು ಶನಿವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ಉಪಹಾರ ಕೂಟ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೆಹಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.

ಈ ಬಾರಿ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಎಂಬ ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ದೇವರು ಉಪವಾಸ ಇರುವಾಗ, ಕಳ್ಳಾಗಿನ ದೇವರು ಹೋಳಿಗೆ ಬೇಡುತ್ತಿತ್ತಂತೆ ಎಂದು ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಆಲಮಟ್ಟಿ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯ ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಯೋಜನೆಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. 76,000 ಎಕರೆ ಭೂಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬೇಗನೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿ ಮಾಡುವಂತೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಚಳಿಗಾಲ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.

ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಸಿಎಂ ಆಗಲಿ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಯಬಾಗ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ದುರ್ಯೋಧನ ಐಹೊಳೆ ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು (ETV Bharat)

ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ‌ ಸಿಎಂ ಆಗಲಿ ಎಂದ ಬಿಜೆಪಿ‌ ಶಾಸಕ : ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ‌ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದ್ರೆ ನಾನು ಬಹಳ ಖುಷಿ‌ ಪಡುತ್ತೇನೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಯಬಾಗ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ದುರ್ಯೋಧನ ಐಹೊಳೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬದಲಾದರೆ ದಲಿತರಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ‌ ಸಿಎಂ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಒಂದು ವೇಳೆ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ, ಡಾ. ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್, ಕೆ. ಹೆಚ್. ಮುನಿಯಪ್ಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕು. ಈ ನಾಲ್ವರಲ್ಲಿ‌ ಯಾರೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ‌ ಆದರೂ ನಾವು ಖುಷಿ ಪಡುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ದಲಿತ ನಾಯಕರ ಪರ ದುರ್ಯೋಧನ ಐಹೊಳೆ ಬ್ಯಾಟ್​ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕುರ್ಚಿ ಕಿತ್ತಾಟದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಮಗೆ‌ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಡಿ. 8 ರಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ‌ ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ 10 ದಿನ ಅಧಿವೇಶನ ಕರೆದಿದೆ. ಉತ್ತರಕರ್ನಾಟಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ಸದನದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು. ಇದೇ ರೀತಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕಚ್ಚಾಟ ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ‌ ಕುಂಠಿತವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.

ಎರಡೂವರೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶೂನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುದಾನ‌ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿ, ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಅನುದಾನ ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರಿಗೂ ಅನುದಾನ ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರೂ ಕೂಡ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.

ಇನ್ಮೇಲಾದರೂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಡಿ. ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇಬ್ಬರೂ ಅಧಿಕಾರ ಗುದ್ದಾಟ ಬಿಟ್ಟು, ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವತ್ತ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ದುರ್ಯೋಧನ ಐಹೊಳೆ ಹೇಳಿದರು.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರೇ ಕಚ್ಚಾಡಿಕೊಂಡು ರೆಸಾರ್ಟ್ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ‌ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಯಾರೂ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಹೋಗುವಂತೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರವೇನೂ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ದುರ್ಯೋಧನ ಐಹೊಳೆ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದರು.

ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರನ್ನು ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ಸಿಎಂ ಆಗಿ‌ ಮುಂದುವರೆಸುವಂತೆ ಅಹಿಂದ ಒಕ್ಕೋರಲಿನ ಆಗ್ರಹ (ಮೈಸೂರು) : ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅಹಿಂದ ಆಗ್ರಹಿಸಿದೆ.

ರಾಜ್ಯ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಜಾಗೃತ ವೇದಿಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ. ಎಸ್. ಶಿವರಾಮು ಅವರು ಸಿಎಂ ಪೂರ್ಣಾವಧಿಯವರೆಗೆ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು (ETV Bharat)

ರಾಜ್ಯ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಜಾಗೃತ ವೇದಿಕೆ, ಅಹಿಂದ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಸಂವಿಧಾನ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯ ಮುಖಂಡರು, ಜಲದರ್ಶಿನಿ ಅತಿಥಿಗೃಹದಲ್ಲಿ ದುಂಡುಮೇಜಿನ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಂಡರು‌.

ಸಭೆಯ ನಿರ್ಣಯ: ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಹಾಗೂ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು ಐದು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೂ ಮುಂದುವರೆಸಬೇಕು. ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿದರೆ ದೆಹಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಂಡರು.

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಜಾಗೃತ ವೇದಿಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ. ಎಸ್. ಶಿವರಾಮು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಪೂರ್ಣವಧಿಯವರೆಗೆ ಇರಬೇಕು. ಅವರ ಆಡಳಿತ ವೈಖರಿಯಿಂದ ಬೇಸರಗೊಂಡು ಬಿಜೆಪಿ-ಜೆಡಿಎಸ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಡಿ. ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಬಲಿಪಶು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅಹಿಂದ ಮುಖಂಡರು ಧರಣಿ ನಡೆಸಿದರು (ETV Bharat)

ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರನ್ನೇ ಉಳಿಸಬೇಕು (ತುಮಕೂರು) : ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರನ್ನೇ ಉಳಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬದಲಾಯಿಸಬಾರದು. ಅವರನ್ನೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತುಮಕೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ತಡೆ ನಡೆಸಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.

ಅಲ್ಲದೇ, ಕೆಲ ಕಾಲ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೋಟೆ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಉರುಳುಸೇವೆ ಮಾಡಿ, ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡನ್ನು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅಹಿಂದ ಮುಖಂಡರು ಧರಣಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು.

ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ ಅವರು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಈ ಕುರಿತು ಗಮನಹರಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.

