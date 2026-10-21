ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಈ ವಿಚಾರ ಇರುತ್ತದೆ: ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ
ಪ್ರತಿದಿನ ನೂರಾರು ಜನ ನಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಆಗಲ್ಲ ಎಂದು ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಹೇಳಿದರು.
Published : October 21, 2026 at 2:37 PM IST
ಧಾರವಾಡ: ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಈ ವಿಚಾರ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಏಜೆನ್ಸಿಯವರು ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ ಅಂತಾ ಸಿಎಂ ತಮಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಹೇಳಿದರು.
ಸ್ಟಿಂಗ್ ಕುರಿತು ನಗರದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಮಾಧ್ಯಮವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಏನಾದರೂ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕನ್ನಡಕದಲ್ಲಿ, ಗಡಿಯಾರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಉಂಗುರದಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ ಅಂತ ಸಿಎಂ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿದಿನ ನೂರಾರು ಜನ ನಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಆಗಲ್ಲ. ನಾವು ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಎಂದ ಹೇಳಿದರು.
ಪಶ್ಚಿಮ ಪದವೀಧರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುನಾವಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮೋಹನ್ ಲಿಂಬಿಕಾಯಿ ಅವರ ಪರ ಪ್ರಚಾರದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾಲ್ಕು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಾಸಕರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಹೆಗಲ ಮೇಲಿದೆ. ಪದವೀಧರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಮೋಹನ್ ಲಿಂಬಿಕಾಯಿ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಶಾಸಕ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್, ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವೈ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಮುರುಗೇಶ ನಿರಾಣಿ ಭೇಟಿ ಕುರಿತು ಕೇಳಲಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ, ಯತ್ನಾಳ್ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿಯದ್ದಾರೆ, ಒಂದೇ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ವಿಶೇಷವಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಇರೋದು, ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗೋದು ಸಹಜ, ಅದರಲ್ಲೇನಿದೆ ವಿಶೇಷ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ರೈತರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೆಂಬಲವಿದೆ ಎಂಬ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾವು ಯಾರ ಪರವೂ ಇಲ್ಲ. ನ್ಯಾಯ ಸಮ್ಮತವಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ರೈತರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ರೈತರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 26ರಂದು ಸಿಎಂ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವತ್ತು ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರು, ನಾವು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಸಭೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
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