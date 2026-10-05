ಜೀವಂತ ಇದ್ದವರನ್ನು ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟರು; ಈಗ ತಾವೇ ಅರ್ಜಿ ವಾಪಸ್ ಪಡೀತಿದಾರೆ: ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ
ಯಾರು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೋ, ಅಂತವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 5, 2026 at 8:26 PM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಎಸ್ಐಆರ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಜೀವಂತ ಇದ್ದವರು ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಈಗ ತಾವೇ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ಯಾಕೆ ಪಡೆದರು ಎಂದು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಖಾನಾಪುರದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಎಸ್ಐಆರ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಗೊಂದಲ ಇಲ್ಲ. ಈ ಮೊದಲು ಉಂಟಾಗಿದ್ದ ಗೊಂದಲ ತಪ್ಪಿಸಲು ನಾವು ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ಯಾರು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೋ, ಅಂತವರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಏಳು ದಿನಗಳ ನೋಟೀಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಅವರು ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಲು ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಅರ್ಜಿ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ 30 ಜನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಲು ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಜೀವಂತ ಇದ್ದವರನ್ನು ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಕೊಡುವುದಲ್ಲ. ಬಿಎಲ್ಎ 2 ಗಳು ಮಾತ್ರ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೋ ಅರ್ಜಿ ಕೊಡಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಎಲ್ಎ 2 ಅಲ್ಲದ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಯಾರೋ ಬಂದು ಮತಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಒಬ್ಬರ ಹೆಸರು ಡಿಲಿಟ್ ಮಾಡಲು ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಹಕ್ಕು ಅರ್ಹ ಮತದಾರರಿಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅರ್ಹ ಮತದಾರರು ಡಿಲಿಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗೇನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಕಂಡು ಬಂದರೆ, ಅಂತವರ ಹೆಸರನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು, ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಹೇಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಪ್ರತಿ ಟನ್ ಕಬ್ಬಿಗೆ 6 ಸಾವಿರ ರೂ. ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಗೆ ರೈತರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಅರ್ಜಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮತ್ತು ರೈತರ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದ ಆದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತವೆ. ಸಕ್ಕರೆ ಎಂಎಸ್ಪಿ ದರ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರ ಅಸೊಸಿಯೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಎಂಎಸ್ಪಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ಪ್ರತಿವರ್ಷವೂ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈವರೆಗೆ ಎಂಎಸ್ಪಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷ ಎಂಎಎಸ್ಪಿ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವೇ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.
ಪ್ರತಿ ಟನ್ ಕಬ್ಬಿಗೆ 6 ಸಾವಿರ ರೂ. ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅದನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಎಂಎಸ್ಪಿ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮಗೆ ಮಾಡಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದ ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ, ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರನ್ನು ಸಭೆಗೆ ಕರೆದಿಲ್ಲ. ರೈತರ ಜೊತೆಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ ಮೇಲೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ತುಂಬುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು. ಶೀಘ್ರವೇ ಖಾನಾಪುರ ತಾಲೂಕನ್ನು ಬರ ಪೀಡಿತ ಅಂತಾ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.
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