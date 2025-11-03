ETV Bharat / state

ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಿದ್ದಾಗ ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗುವೆ, ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷಗಿರಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ: ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ

ತಮ್ಮ ದೆಹಲಿ ಪ್ರವಾಸ ರದ್ದಾದ ಬಗ್ಗೆ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಎದುರು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

MINISTER SATISH JARKIHOLI
ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 3, 2025 at 8:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಚಿಕ್ಕೋಡಿ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕೂಗಿನ ನಡುವೆ, ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿರುವ ಸಚಿವ ಸತೀಶ್​ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರ ದೆಹಲಿ ಭೇಟಿ ರದ್ದಾಗಿದೆ. ಬಿಹಾರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್​ ನಾಯಕರು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಾರಣ ತಮ್ಮ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಸಚಿವರು ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಸಚಿವ ಸತೀಶ್​ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು, ಸದ್ಯ ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವೆ. ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಿದ್ದಾಗ ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು.

ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆ ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಮಾತು (ETV Bharat)

ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಬದಲಾವಣೆ ಚರ್ಚೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಬದಲಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಚರ್ಚೆ ಆದಾಗ ನೋಡೋಣ. ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ಭೇಟಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದರು.

ಅಭಿಮಾನದ ಹೇಳಿಕೆ ಅಷ್ಟೇ: ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​​ ಮುಖಂಡರೊಬ್ಬರು 'ಮುಂದಿನ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್​' ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಚಿವರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂಥದ್ದೇನೂ ಮಹತ್ವವಿಲ್ಲ. ಅವರವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದೂ ಅಷ್ಟೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಕಬ್ಬಿನ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲು ಕೋರಿ ರೈತರು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಧರಣಿ 5ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಕಾರ್ಖಾನೆ ಪರವಾಗಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು ಇನ್ನೂ ಅಂತಿಮವಾಗಿಲ್ಲ. ಬೇಗ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು ಹೋರಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮದೆ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ. ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಎಂದರು.

ನೌಕರರಿಂದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫುಡ್​ ಪಾಯಿಸನ್​: ಹಿರೇಕೋಡಿ ಮೊರಾರ್ಜಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಫುಡ್ ಪಾಯಿಸನ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ನೌಕರರಿಂದಾಗಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ವಿಷ ಬೆರೆಸುತ್ತಿರುವ ಶ‌ಂಕೆ ಇದೆ. ನೌಕರರ ಮೇಲೆ ಶಂಕೆ ಇದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನದಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಏಕೀಕರಣ ಸಮಿತಿಯ ಪುಂಡಾಟ ಮೆರೆದಿದ್ದು, ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಸಚಿವರು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಂಇಎಸ್​ ನಿಷೇಧದ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನವೆಂಬರ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಲು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಬಿಡಲ್ಲ: ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ

ಸಂಪುಟ ಪುನರ್​ ರಚನೆ ಬೆಂಗಳೂರು, ದೆಹಲಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕು: ಸಚಿವ ಸತೀಶ್​ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ

TAGGED:

ಚಿಕ್ಕೋಡಿ
SATISH JARKIHOLI DELHI TOUR
MINISTER DELHI TOUR CANCEL
ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ
MINISTER SATISH JARKIHOLI

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

1973 ರಿಂದ 2025ರ ವರೆಗೆ..! ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಗೆದ್ದ ತಂಡಗಳಿವು

29 ಕಿಮೋಥೆರಪಿ, 3 ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾರಕ ಸ್ತನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್​ ಗೆದ್ದ 83ರ ಅಜ್ಜಿ

ಟಾಟಾ ಸಿಯೆರಾ SUVಯ ಮೊದಲ ಟೀಸರ್​ ರಿಲೀಸ್​: ಕುದುರೆಗಳ ಜೊತೆ ನ್ಯೂ ಲುಕ್​ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಪಿಜಿ ಮೆಡಿಕಲ್​ ಸೀಟ್​ 85% ರಷ್ಟು ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೇ ಮೀಸಲು: ತೆಲಂಗಾಣ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಿರ್ಧಾರ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.