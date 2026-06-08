2013ರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದರೆ ಪರಮೇಶ್ವರ ಸಿಎಂ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರ ತಲೆಯಲ್ಲಿತ್ತು: ಸಚಿವ ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ
ಪರಮೇಶ್ವರಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಡಿಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಅಂತಾ ಅವರು ಕೊಡಿಸಬೇಕು. ಪರಮೇಶ್ವರ ಅವರು ನಮ್ಮವರೇ. ಅವರು ಡಿಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಪಡಬೇಕು ಎಂದು ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 8, 2026 at 8:37 PM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: 2013ರಲ್ಲಿ ಆರಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಪರಮೇಶ್ವರ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರ ತಲೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಅವರು ಗೆದ್ದಿದ್ದರೆ ಆಗಬಹುದಿತ್ತು ಅಥವಾ ಆಗದೇನೂ ಇರಬಹುದಿತ್ತು ಎಂದು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವ ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಹೇಳಿದರು.
ಗೆದ್ದಿದ್ದರೆ 2013ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಿಎಂ ಆಗುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂಬ ಡಿಸಿಎಂ ಪರಮೇಶ್ವರ ಹೇಳಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅವರು, ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಎಂದರು.
ಪರಮೇಶ್ವರ ಅವರಿಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಡಿಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಅಂತಾ ಅವರು ಕೊಡಿಸಬೇಕು. ಪರಮೇಶ್ವರ ಅವರು ನಮ್ಮವರೇ. ಅವರು ಡಿಸಿಎಂ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಖುಷಿ ಪಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕರು ಸಂಪುಟಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ದಿನ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, ಅದು ಅವರ ನಂಬಿಕೆ, ಭಕ್ತಿ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ಮೊದಲ ಅವಧಿಯಲ್ಲೂ ಟಾಪ್ ಐದರಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಮೊದಲ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಆರರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕೊ ಅಷ್ಟು ಪಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಯಾರೂ ಚೂರಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಂತೂ ನಿಜ. ಅದನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ. ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿರೋಧಿಗಳು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ತಿರುಗೇಟು ಕೊಟ್ಟರು.
ಡಿಸಿಎಂ ಹುದ್ದೆ ನೀಡದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಕಾಯ್ದು ನೋಡೋಣ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಾಯುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನಮಗಿಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಿರಿಯರು ಸಂಪುಟದಿಂದ ಹೊರಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ನಾವು ಒಳಗಿದ್ದೇವೆ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಖುಷಿ ಪಡಬೇಕು. ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೀರಿ ಪಕ್ಷ ನಮಗೆ ಬೆಂಬಲಿಸಿದೆ, ಈ ಎರಡು ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ, ಮುಂದೆಯೂ ನಾನೇ ಸಿಎಂ ಆಗಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ ಹೇಳಿಕೆಗೆ 2028ರಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಶಾಸಕರು ಆ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಆ ವಿಚಾರ ಬೇಡ ಎಂದಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದರು.
2028ಕ್ಕೆ ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಯಿತಾ ಎಂಬ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ದೂರ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಗುರಿ 2028ಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರುವುದು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಎಂದರು.
ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಯಾರು ಅಡ್ಡಗಾಲು ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಒಂದೇ ಸ್ಥಾನ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಹಿಂದೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಆ ನಿರ್ಧಾರ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಸತೀಶ ಹೇಳಿದರು.
ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈಓವರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಿನಿಂದಲೇ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ಖಾಸಗಿ ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರವಾನಗಿ ರದ್ದುಗೊಂಡಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ವರ್ತಕರು ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಡೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲು ವರ್ತಕರಿಗೆ 3 ತಿಂಗಳು ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಇನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
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