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ಸಂಬಂಧಿ ಮೇಲೆ ಇ.ಡಿ ದಾಳಿ ಪ್ರಕರಣ: ರಾಜಕೀಯಪ್ರೇರಿತ ಅಂತ ಈಗಲೇ ಹೇಳಲ್ಲ- ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ

ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರ ಮೇಲಿನ ಇ.ಡಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ರಾಜಕೀಯಪ್ರೇರಿತ ಅಂತ ಈಗಲೇ ಹೇಳಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

BELAGAVI MINISTER SATISH JARAKIHOLI ED RAID JARAKIHOLI RELATIVE ಮಂಜುನಾಥ ಮೇಲೆ ಇಡಿ ದಾಳಿ
ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 26, 2026 at 5:35 PM IST

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ಬೆಳಗಾವಿ: ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಕೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಯುಕ್ತ ಡಾ.ವೈ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಮೇಲೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆರೋಪದಡಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದಾಳಿ ಮಾಡಿರುವುದು ಇತಿಹಾಸ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೂ ಗೊಂದಲ ಮೂಡಿದೆ ಎಂದು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಹೇಳಿದರು.

ಬೆಳಗಾವಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭವನದಲ್ಲಿಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಇ.ಡಿ ಕೇಸ್ ಆಗಿದ್ದು ನಿಜ. ಮಂಜುನಾಥ್ ನಮ್ಮ ಬಾಮೈದ, ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಸಂಬಂಧಿ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರ. ಇನ್ನು ಈ ದಾಳಿ ರಾಜಕೀಯಪ್ರೇರಿತ ಅಂತಾ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೇಳಲು ಆಗಲ್ಲ. ಯಾವ ಧಾಟಿಯಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ, ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ‌ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.

ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ರದ್ದುಪಡಿಸಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ಹಳೆಯ ಪ್ರಕರಣವನ್ನೇ ಲೋಕಾಯುಕ್ತವು ಇ.ಡಿಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿರಬಹುದು ಎಂದ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಇ.ಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ, ತನಿಖೆ ಮಾಡಲು ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ. ಆದರೆ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿ ಮೇಲೆ ಇ.ಡಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿರುವುದು ನಮಗೂ‌ ಆಶ್ಚರ್ಯ ತಂದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇವತ್ತು ಮಂಜುನಾಥ್ ಸಿಗುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅವರ ಜತೆಗೆ ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ಇ.ಡಿ ದಾಳಿ ವೇಳೆ ಡೈರಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಕರೆದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡುವುದು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು‌. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಒಂದೇ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಿಮೀತ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಅದು ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಾರ್ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಬಾರ್ ಹೊಂದಲು ಬರಲ್ಲ. ಅವರ ಸಹೋದರ ಸೇರಿ ಕುಟುಂಬದ ಹೆಸರಲ್ಲಿವೆ. 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಈ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಹೋದರ, ಸಂಬಂಧಿಕರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬಾರ್ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿ ಅಂತಾ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮೇಲೆ ಇ.ಡಿ ದಾಳಿ ಆಗಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಎರಡು ದಿನ‌ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಯಾವ ಮಾಪನದಿಂದ ಅಳೆಯುವುದು‌?. ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಮೂಡುವ ಸಂದರ್ಭವೇ ಉದ್ಭವಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದರು‌.

ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಲು ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಮೊದಲ ಆಫರ್ ನನಗೇ ಬಂದಿತ್ತು. ಆಗ ನಾನು ಸಚಿವ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎರಡೂ ಸ್ಥಾನ ನೀಡುವಂತೆ ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಕೊನೆಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಒಂದೇ ನೀಡಿತು ಎಂದರು‌.

ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ವಿಳಂಬ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಶೀಘ್ರವೇ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರ, ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಸಭೆ ನಡೆಸಲು ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ‌. ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕೂ‌ ಮೊದಲು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲೂ ಸಭೆ ನಡೆಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು‌‌.

ಮಹದಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ನಮಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಕೇಂದ್ರದ ಪರಿಸರ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ತಡೆ ಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ದೆಹಲಿಗೆ ಒಂದು ನಿಯೋಗ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.

ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವರಾಗಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಆರ್​ಎಸ್​ಎಸ್​ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಇದ್ದಂತೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ‌ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದರು.

ಬಿಡದಿ ಟೌನ್​ಶಿಪ್ ಯೋಜನೆಗೆ ರೈತರು ವಿರೋಧಿಸಿದರೆ ಟೌನ್​ಶಿಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತಾ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಹೇಳಿಕೆಗೆ, ಆ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಎಂ, ವರಿಷ್ಠರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೇ ಬಿಡದಿ ಟೌನ್​ಶಿಪ್ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪರ-ವಿರೋಧ ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆ ರದ್ದು ಪಡಿಸಬೇಕಿತ್ತು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ವಾದ ಆಗಿದೆ. ಗೊಂದಲ ಅಂತೂ ಇದೆ. ವರಿಷ್ಠರು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಾರೆ ಕಾದು ನೋಡೋಣ ಎಂದರು.

ಎಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಡಬಲ್, ತ್ರಿಬಲ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ, ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಎಲ್ ಆಂಡ್ ಟಿ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಅವರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಬೇಸರ ಹೊರಹಾಕಿದರು‌.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಚಿವ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಸಂಬಂಧಿ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಇ.ಡಿ ದಾಳಿ ಪ್ರಕರಣ: 5.5 ಕೋಟಿ ನಗದು ಸೇರಿ 13.30 ಕೋಟಿ ಚರಾಸ್ತಿ ಪತ್ತೆ, ಮಹತ್ವದ ದಾಖಲೆ ವಶಕ್ಕೆ

TAGGED:

BELAGAVI
MINISTER SATISH JARAKIHOLI
ED RAID JARAKIHOLI RELATIVE
ಮಂಜುನಾಥ್ ಮೇಲೆ ಇಡಿ ದಾಳಿ
ED RAID ON MANJUNATH

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