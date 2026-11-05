ಕಬ್ಬಿಗೆ 3,600 ರೂ. ದರ ಘೋಷಿಸಿದ ಸಚಿವ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ: ಜೈಲ್ ಭರೋ ಚಳವಳಿಗೆ ಚೂನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಕರೆ: ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿಂದು ನಿಷೇಧಾಜ್ಞೆ
Sugarcane rate announce: ಟನ್ ಕಬ್ಬಿಗೆ 3,600 ರೂಪಾಯಿ ದರ ನೀಡಲು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 5, 2026 at 8:03 AM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಒಂದು ಬಣ ಜೈಲ್ ಭರೋ ಚಳವಳಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಬಣದ ಜೊತೆಗೆ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು, ಟನ್ ಕಬ್ಬಿಗೆ 3,600 ರೂಪಾಯಿ ದರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಈ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಗುರುವಾರದಿಂದ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಆರಂಭಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿನ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ವಿಚಾರ ಇನ್ನೂ ಕಗ್ಗಂಟಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರ ಎರಡು ಸುತ್ತಿನ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು, ಗುರುವಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಕಟಾವು ಮತ್ತು ಸಾಗಣೆ ವೆಚ್ಚ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, 3,600 ರೂ. ದರ ನೀಡಲು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಒಪ್ಪಿವೆ. ಈ ಎರಡನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿದರೆ, ರೈತರಿಗೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ 300 ರೂ. ದರ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಕಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ತಕ್ಷಣ ಹಂಗಾಮು ಆರಂಭಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವಂತೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು.
ಕಿತ್ತೂರು, ಬೈಲಹೊಂಗಲ, ಖಾನಾಪುರ ಭಾಗದ ರೈತರು ಈ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿ, ನಾವು ಕೂಡಲೇ ಕಬ್ಬು ಕಟಾವು ಆರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ರೈತ ಮುಖಂಡ ರವಿ ಪಾಟೀಲ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ರೈತರು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಮ್ಮತಿ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಇದೇ ದರವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೊಸದೇನು ಇಲ್ಲ. ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿ, ಹೋರಾಟ ಒಡೆಯಬೇಡಿ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಭೆ ಬಳಿಕ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಸಭೆ ಬಳಿಕ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ವಿವಿಧ ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಜೊತೆಗೆ ಇಂದು ಸಭೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸಿಎಂ ಜೊತೆಗಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರು ಪ್ರತಿ ಟನ್ ಕಬ್ಬಿಗೆ 3,500 ರೂ. ನೀಡಲು ಒಪ್ಪಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ರೈತ ಮುಖಂಡರು 4,500, 4000, 3800ರೂಪಾಯಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ನಿನ್ನೆ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಭೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ, ಅವರಿಗೆ 3,600 ರೂ. ನೀಡಲು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಇದಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಎಲ್ಲ ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಈ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದೇ ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಟನ್ ಕಬ್ಬಿಗೆ 3,600 ರೂ. ನೀಡುವಂತೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಎಂಎಸ್ಪಿ ನಿಗದಿ ಆಗಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ದರದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಮಾರಾಟವಾದರೆ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣ ನೀಡುವಂತೆ ಹಿಂದೆಯೂ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಲೂ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಚೂನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಮತ್ತು ಶಶಿಕಾಂತ ಗುರೂಜಿಗೆ 3,600 ರೂ. ಬೆಲೆ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸಿದ್ದೆವು. ಇದನ್ನು ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಕೂಡ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಧಾನ ಬಹುತೇಕ ಮುಗಿದಿದೆ. ಆದರೆ, ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ನೀಡುವಂತೆ ಅವರ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಪಡೆಯಲಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೂಡ ಸಹಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಈಗ ಮೊದಲು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕು. ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಕಬ್ಬು ಒಣಗುವ ಭೀತಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಗುರುವಾರ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಜೈಲ್ ಭರೋ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಚೂನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಮತ್ತು ಶಶಿಕಾಂತ ಗುರೂಜಿ ಕೈ ಬಿಡಬೇಕು. ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಾ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ಮತ್ತು ಎಂಎಸ್ಪಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿ. ಆದರೆ, ಗುರುವಾರ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಆರಂಭವಾಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ರೈತರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣವನ್ನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತಕರಾರಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಗುರುವಾರದಿಂದ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಆರಂಭವಾದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕಿತ್ತೂರ, ಖಾನಾಪುರ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಭಾಗದ ರೈತರು ಈ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಯುವ ಇವರೆಲ್ಲಾ ಬೆಳೆ ಒಣಗುವ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇರೀತಿ ಚೂನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸಂಘಟನೆಯವರು ಈ ದರವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಟನ್ ಕಬ್ಬಿಗೆ 3,600 ರೂ. ಬೆಲೆ ಅಂತಾ ನಾವು ಹೇಳುವುದೇ ಆದೇಶ. ಹಾಗಾಗಿ, ಆದೇಶ ಪ್ರತಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಿದ್ದರೆ ಆದೇಶ ಪ್ರತಿ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರತಿ ಟನ್ ಕಬ್ಬಿಗೆ 3,600 ರೂ. ಬೆಲೆ ಕೇವಲ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಮೀತ. ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾನದಂಡಗಳಿವೆ. ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಕಲಬುರಗಿ, ಹಾವೇರಿ, ದಾವಣಗೆರೆ ಬೇರೆ ದರ ಇರಲಿದೆ. ಕಟಾವು ಮತ್ತು ಸಾಗಣೆ ವೆಚ್ಛ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಪ್ರತಿ ಟನ್ ಕಬ್ಬಿಗೆ 3,600 ರೂ. ದರ ನೀಡಲು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಒಪ್ಪಿವೆ ಎಂದು ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜಿಪಂ ಸಿಇಒ ರಾಹುಲ್ ಶಿಂಧೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಕ್ಕರೆ ಕನಿಷ್ಠ ದರ 50 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏರಿಕೆ ಆದರೆ, ಲಾಭಾಂಶ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.75ರಷ್ಟು ರೈತರಿಗೆ, ಶೇ.25 ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ನೀಡಲು ಇಬ್ಬರೂ ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ 3,600 ರೂ. ದರ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 50 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಮಾರಾಟ ಆದರೆ 250 ರೂ. ಲಾಭ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 190 ರೂ. ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಮತ್ತು ₹60 ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ರೈತರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕೈಬಿಡಬೇಕು. ಮೊದಲೇ ತೀವ್ರ ಬರ ಇದೆ. ಕಬ್ಬು ಒಣಗುತ್ತಿದೆ. ಶೀಘ್ರವೇ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಆರಂಭ ಆಗಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ರೈತ ಮುಖಂಡ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಾಯಿಕ ಮಾತನಾಡಿ, 3,600 ರೂ. ದರವನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ. ಮಳೆ ಆಗದೇ ಕಬ್ಬು ಒಣಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ರೈತರು ನಮಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ, ನಾವು ಕಬ್ಬು ಕಟಾವು ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಾಗಾಗಿ, ಗುರುವಾರದಿಂದ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಆರಂಭವಾಗಲಿ. ಇನ್ನು ಎಂಎಸ್ಪಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಮತ್ತು 1 ಸಾವಿರ ರೂ. ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಜೈಲ್ ಭರೋ ಚಳವಳಿಗೆ ಚೂನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಕರೆ: 3,600 ರೂ. ಬೆಲೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಸೇನೆ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಚೂನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ನೇತೃತ್ವದ ಬಣವು ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ ಅವರು ಸಭೆಗೂ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಗುರುವಾರ ಜೈಲ್ ಭರೋ ಚಳವಳಿ ಮುಂದುವರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೈತರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಸಿಪಿಎಡ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಸಲು ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಂದು, ದರ ಘೋಷಿಸಬೇಕು. 5 ಸಾವಿರ ರೂ. ಘೋಷಣೆ ಆಗೋವರೆಗೆ ಮುಗಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಾಜ್ಞೆ ಜಾರಿ: ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಿಕ್ಕಂ ಮಾತನಾಡಿ, ಜೈಲ್ ಭರೋ ಚಳವಳಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೈತರು ಬಂದು, ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರೇಟ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಅ.7ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ನಿಷೇಧಾಜ್ಞೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಐದು ಜನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಓಡಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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