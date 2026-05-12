ನೀಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಲೀಕ್: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕೇಳುವವರು ಯಾರು?- ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್

ನೀಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ ಸಚಿವ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್, ಅವರ ನೀಟ್ ಸೋರಿಕೆಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಎಂದರು.

ಸಚಿವ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 12, 2026 at 7:17 PM IST

ಧಾರವಾಡ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಏನು ಸೋರಿಕೆಯಾದರೂ ಲೆಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಬುಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಕೇಳುವವರು ಯಾರು? ಅವರ ನೀಟ್ ಸೋರಿಕೆಗೆ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಚಿವ ಸಂತೋಷ ಲಾಡ್ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ 12 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು?. ಎಸ್​ಐಆರ್ ಅಡಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ 27 ಲಕ್ಷ ಮತ ತೆಗೆದರು. ಚುನಾವಣೆ ಆಯ್ತು, ಆ 27 ಲಕ್ಷ ಜನ ಈ ದೇಶದ ನಿವಾಸಿಗಳು ಹೌದೋ ಅಲ್ಲವೋ?, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥವರಿಗೆ ಮತ ಹಾಕಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಹೆಸರು ಸರಿ‌ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮತ ಹಾಕಲು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ದೇಶದಲ್ಲಿ 13 ಕೋಟಿ ಜನರನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹರಿಹಾಯ್ದರು.

ಯುಪಿಯಲ್ಲಿ 3 ಕೋಟಿ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ 91 ಲಕ್ಷ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ 70 ಲಕ್ಷ, ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ 45 ಲಕ್ಷ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ 45 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರನ್ನು ಜಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ 25 ಲಕ್ಷ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವವರು ಯಾರು? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

