ಕಲಬುರಗಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಚಿವ ರುದ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ
ಕಬ್ಬಿಗೆ ದರ ನಿಗದಿ ಮಾಡುವುದು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಎರಡೂವರೆ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ದರ ಕೊಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ರುದ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
Published : November 17, 2026 at 9:16 PM IST
ಹಾವೇರಿ: ರಿಕವರಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ ಪ್ರತಿ ಟನ್ ಕಬ್ಬಿಗೆ 3600 ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಕಲಬುರಗಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯವರಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಸಚಿವ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ಮಂಗಳವಾರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕಲಬುರಗಿಯ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯವರು ಸಾಹುಕಾರ ಇರಬಹುದು. ಖಡಿಮೆ ರಿಕವರಿ ಇದ್ದರೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರ ಕೊಟ್ಟು ರೈತರನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಬಹುದು. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಸಕ್ಕರೆ ಸಚಿವನಾಗಿ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಹೋರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸಚಿವರು, ಕಬ್ಬಿಗೆ ದರ ನಿಗದಿ ಮಾಡುವುದು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಕಬ್ಬಿನ ದರ ನಿಗದಿಗೆ ನಾವು ದೆಹಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಕಳೆದ ಎರಡೂವರೆ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ದರ ಕೊಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದೆಹಲಿಗೆ ರೈತ ಮುಖಂಡರು, ಸಿಎಂ, ನಾವು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾತನಾಡಬಾರದು ಎಂದು ರುದ್ರಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಎಫ್ಆರ್ಪಿ, ಎಂಎಸ್ಪಿ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರದೇ ಇದ್ದರೂ, ರಿಕವರಿ ಮೇಲೆ ದರ ಕೊಡುವುದು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯವರನ್ನು ನಾನು ಕರೆದು ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ದರ ಕೊಡಿಸಿ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ನಾ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ, ರೈತರು ನಾ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಅದು ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಎಂದರು.
ನಾನು ನಾಳೆ ಸಿಎಂ ಜೊತೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದರ ನಿಗದಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ. ಬರಗಾಲ ಇದೆ ಹೆಚ್ಚು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿ ಎಂದು ಕಾರ್ಖಾನೆಯವರಿಗೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ದರ ನಿಗದಿ ಮಾಡುವುದು ನನ್ನಿಂದ ಆಗುವುದಿದ್ದರೆ ಕೇವಲ ಐದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಕಾರ್ಖಾನೆಯವರು ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ರೈತರು ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಘರ್ಷಣೆ ಆಗಬಾರದು ಎಂದು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರು ಸಭೆಗೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬದ್ಧ ಎಂದು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಬ್ಬಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಅವರು ಯಾಕೆ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಸಚಿವ ಲಮಾಣಿ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕೇಂದ್ರದವರಿಗೇನು ಸಮಸ್ಯೆ? ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆದದ್ದು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ಮಾಡುವುದನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಚಂದ್ರಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇನೆಂದು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಖಾನೆಯವರ ಮೇಲೆ ನನಗೇನು ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ? ಲಾಸ್ ಇದೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಬಂದ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾರೆ. ನಾನು ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಧರಣಿ ಕೂರುವುದು ರೈತರ ಹಕ್ಕು, ಕೂರಬೇಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಿಎಂ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಲು ಎರಡೆರಡು ದಿನ ಕುಳಿತು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಭೆ ಕರೆದಾಗ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿದ್ದರು, ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಬಂದಿದ್ದರು. ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ರೈತರು ಯಾಕೆ ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಎಂಪಿಗಳು ರೈತರ ವೋಟ್ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ವಾ? ನಾವು ದೆಹಲಿವರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ರೈತರ ಪರವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಾಳೆ ಸಿಎಂ ಭೇಟಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ನಾಳೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಭೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲೂ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆದ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ರೈತರು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ರೈತರ ಕಬ್ಬು ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ, ಅದರ ಅರಿವು ನನಗೂ ಇದೆ. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯವೇ ನನ್ನ ತವರು. ಸಕ್ಕರೆ ಸಚಿವನಾಗಿರುವುದು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ, ಕೇವಲ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ನಾನೂ ಒಬ್ಬ ರೈತ, ನನ್ನದು 16 ಎಕರೆ ಕಬ್ಬು ಇದೆ. ನಮ್ಮ ರೈತರು ಕಬ್ಬು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತಾರೆ, ನಾನೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಬ್ಬು ಕಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.
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