ETV Bharat / state

ಕಲ್ಲು ಕ್ವಾರಿಗಳು ನೂರಾರು ವರ್ಷ ಹಳೆಯದು, ನೊಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಂಡ ಹಾಕಿಲ್ಲ: ಸಚಿವ ರುದ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ

ತಮ್ಮ ಕಲ್ಲು ಕ್ವಾರಿ ಗಣಿಗೆ ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ ದಂಡ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ನೊಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ರುದ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ‌ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕಲ್ಲು ಕ್ವಾರಿ IMPOSING A FINE ON STONE QUARRY HAVERI ಸಚಿವ ರುದ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ
ಸಚಿವ ರುದ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 20, 2026 at 10:02 AM IST

|

Updated : September 20, 2026 at 10:27 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಹಾವೇರಿ: ಕಲ್ಲು ಕ್ವಾರಿಗಳು ನೂರಾರು ವರ್ಷ ಹಳೆಯದು, ಒನ್ ಟೈಂ ಸೆಟ್ಲಮೆಂಟ್ ಅಂತಾ ನಮಗೆ ನೊಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ದಂಡ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ರುದ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದರು.

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿರೇಕೆರೂರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು "ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ಏನಿದೆ? ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕಲ್ಲು ಕ್ವಾರಿಗಳು ಹಳೆ ಕಾಲದ ಕ್ವಾರಿಗಳಾಗಿವೆ. ನೂರಾರು ವರ್ಷದ ಕಲ್ಲು ಕ್ವಾರಿಗಳಿವೆ. ಇಲಾಖೆಯವರು ನಮಗೆ ಕೊಡುವ ಮುನ್ನ ಹಾಗೂ ನಾವು ಕ್ವಾರಿ ಲೀಸ್​ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲಾ ಸೇರಿ ರಾಯಲ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಒನ್ ಟೈಂ ಸೆಟ್ಲಮೆಂಟ್ ಅಂತಾ ನಮಗೆ ನೊಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರೆ. ದಂಡ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ. ಡ್ರೋನ್​ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮೂಲಕ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೊಟೀಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಸಚಿವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಏಳು ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನು ಬರ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕು ಬರ ಪೀಡಿತ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕೊರತೆ ಜನಕ್ಕಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರಕಾರ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನ ಮಳೆ ಬರದಿದ್ದರೆ ಬರ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಇದೇ ವೇಳೆ ಪ್ರಜಾಸೇವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿಮಿತ್ತ ಹಿರೇಕೆರೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ರುದ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಅವರು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಬಿ.ಸಿ. ಪಾಟೀಲ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ‌ ಮನವಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಈ‌ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಬಿ.ಸಿ. ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ರುದ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ ಮುಂದೆಯೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.

ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕನ್ನು ಬರಪೀಡಿತ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಬಿ.ಸಿ. ಪಾಟೀಲ್​, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಹಗರಣ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. ದಲಿತರ ಹಣ ತಿಂದವರನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಸಚಿವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಭ್ರಷ್ಟರು ಅಂತಾರೆ, ಹಾಗಾದರೆ ನಾಗೇಂದ್ರರನ್ನು ಯಾಕೆ ಸಚಿವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು? ಎಂದು ಪಾಟೀಲ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

"ಪಂಪಸೆಟ್​ಗಳಿಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ. 7 ತಾಸು ಕರೆಂಟ್ ಕೊಡೋದನ್ನು 5 ತಾಸು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲಿನಂತೆ 7 ತಾಸು ಕರೆಂಟ್ ಕೊಡಿ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ 28 ಕೋಟಿ ಲೂಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ." ಎಂದು ಪಾಟೀಲ್​ ದೂರಿದರು.

"ನಮ್ಮ ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕನ್ನು ಬರ ಪೀಡಿತ ತಾಲೂಕು ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ರುದ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿಯವರೇ ನಿಮ್ಮ ಸಮಜಾಯಿಶಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಸಮಜಾಯಿಸಿ ಬಿಡಿ, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ಪೀಟ್, ಗ್ಯಾಂಬ್ಲಿಂಗ್, ಅಕ್ರಮ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ನಡೆದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೆಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಣ?" ಎಂದು ಬಿ.ಸಿ ಪಾಟೀಲ್ ಟಾಂಗ್​ ಕೊಟ್ಟರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇಮ್ಮಡಿ ರಾಜಧನ ವಸೂಲಿಗೆ ಖಂಡನೆ: ಇಂದಿನಿಂದ ಕಲ್ಲು ಕ್ವಾರಿ, ಕ್ರಷರ್ ಘಟಕಗಳು ಬಂದ್

Last Updated : September 20, 2026 at 10:27 AM IST

TAGGED:

ಕಲ್ಲು ಕ್ವಾರಿ
IMPOSING A FINE ON STONE QUARRY
HAVERI
ಸಚಿವ ರುದ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ
MINISTER RUDRAPPA LAMANI

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.