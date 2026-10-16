ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಂಪರ್ಕ ತೊಡಕು ಪರಿಹರಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸಚಿವ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅರ್ಷದ್ ಪತ್ರ
ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದ ಗ್ರಾಹಕರು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಸೌದೆ, ಇದ್ದಿಲು, ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ, ಇತರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅಡುಗೆ ಇಂಧನಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಸಚಿವ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅರ್ಷದ್ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 16, 2026 at 10:57 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ನೀಡುವ ಸಂಬಂಧ ತೈಲ ಉತ್ಪನ್ನ ಕಂಪನಿಗಳ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಆಹಾರ ಹಾಗೂ ನಾಗರಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಸಚಿವ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅರ್ಷದ್ ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಖಾತೆ ಸಚಿವ ಹರ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಪುರಿ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ನಗರೀಕರಣ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಅರ್ಹ ಕುಟುಂಬಗಳಿಂದ ಹೊಸ ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಗೆ ನಿರಂತರ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುಟುಂಬಗಳು, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಕುಟುಂಬಗಳು, ವಲಸಿಗರು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯದ ಕುಟುಂಬಗಳು ಹಾಗೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಕುಟುಂಬಗಳು ಇನ್ನೂ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಂಪನಿಗಳ (OMC) ಸಮಾಲೋಚನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವ ಅರ್ಹ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಸಚಿವಾಲಯವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಕೋರುತ್ತದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ನಂತರ ಹೊಸ ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ನೀಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಹೊಸ ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಅರ್ಜಿಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದ ಗ್ರಾಹಕರು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಸೌದೆ, ಇದ್ದಿಲು, ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅಡುಗೆ ಇಂಧನಗಳಂತಹ ಸ್ವಚ್ಛವಲ್ಲದ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅಡುಗೆ ಇಂಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಇಂಧನವನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೊಳಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಪಿಜಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಅವರ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ಮತ್ತು ಸೌಧೆ ಅಥವಾ ಪರ್ಯಾಯ ಇಂಧನಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ತಗಲುವ ಸಮಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೌದೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಘನ ಇಂಧನಗಳ ನಿರಂತರ ಬಳಕೆಯು ಮನೆಯೊಳಗಿನ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು, ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ವೃದ್ಧರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಅಥವಾ ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಪರ್ಯಾಯ ಅಡುಗೆ ಇಂಧನಗಳು ಮತ್ತು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಡುಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಬಳಕೆಯು ಬೆಂಕಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ಮನೆಯೊಳಗಿನ ಅಪಘಾತಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ವೇಗವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವ ನಗರ, ಅರೆ-ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಕುಟುಂಬಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಇವರಿಗೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸೀಮಿತ ಲಭ್ಯತೆಯಿಂದಾಗಿ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ನಗರಗಳ ನಿವಾಸಿಗಳು ಹೊಸ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ನಗರಗಳ ಐಟಿ-ಬಿಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು. ಹೊಸ ಮನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವಲಸಿಗ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯದ ಕುಟುಂಬಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ದುರ್ಬಲ ಗುಂಪುಗಳು ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸಚಿವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಮತ್ತು 5 ಕೆ.ಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ನಡುವೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಬೆಲೆಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ 5 ಕೆ.ಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅನ್ನು ಭರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಭಾಗವಾಗಿವೆ. ಹೊಸ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಂಪರ್ಕ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬಹುದು. ಆಗಸ್ಟ್ 2026ರ ವೇಳೆಗೆ, ಹೊಸ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಸರಾಸರಿ 36,000 ಅರ್ಜಿಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಆದ್ಯತೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಪರಿಗಣಿಸುವಂತೆಯೂ ಹಾಗೂ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲನಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ರಾಜ್ಯದ ಅರ್ಹ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
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