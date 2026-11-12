ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣ ಕುರಿತು 63 ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಕಳ್ಸಿದ್ದೆವು, ಅದರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ: ಸಚಿವ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅರ್ಷದ್
Minister Rizwan Arshad: ನಾನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದುದರಿಂದ ದಾಖಲೆ ಸಮೇತ ಇದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಚಕಾರ ಎತ್ತುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಚಿವ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅರ್ಷದ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
Published : November 12, 2026 at 3:25 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಮಿತಿ ಮೀರಿದ ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣದ ಕುರಿತು 63 ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೆವು. ಅದರೆ ಅದರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಈ ಪೆಟ್ರೋಲ್ನಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ವಾಹನದ ಮೈಲೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ವಾಹನಗಳು ರಿಪೇರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿವೆ. ಅದರ ಖರ್ಚು ಯಾರು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ? ಎಂದು ಆಹಾರ ಸಚಿವ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅರ್ಷದ್ ಅವರು ಕೇಂದ್ರದ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವ ಇಂಧನದಲ್ಲಿ ಇ-20ರಷ್ಟು ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ವಾಹನಗಳ ಮೈಲೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇ-30, ಇ-40ರಷ್ಟು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೈಲೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆಯೇ ಮುಗಿಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಮಿಶ್ರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಲ್ಯಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇ-20ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇ ತಪ್ಪಾ? ವಾಹನಗಳ ಮೈಲೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಿವೆ, ರಿಪೇರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿವೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಜನಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಬೇರೆ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದವರು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನೀವು ಏಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನನ್ನ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿರುವ 20 ರಾಜ್ಯದವರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನನ್ನೂ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರು ಕಣ್ಣುಬಿಟ್ಟು ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣ ಕುರಿತು ಬಹಿರಂಗ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಮೂರ್ಖರು ಅಂತ ಕರೆದರು. ನಾವು ಮೂರ್ಖರಾದರೆ ಜನ ಮೂರ್ಖರಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಸಚಿವ ಹರ್ದೀಪ್ ಪೂರಿ ಅವರು ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರದ ಸಚಿವರಾದವರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ವಾ? ಜೋಶಿ ಅವರಿಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಬಿಟ್ಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇ-20, ಇ30 ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಶ್ರಣ ಕುರಿತು ಇವರು ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೇಳಬೇಕಲ್ಲವೇ?. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಜನರ ಹಿತ ಕಾಪಾಡಲೆಂದೇ ಇದೆ. ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಬಳಿ ದಾಖಲೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಸಚಿವ ಅರ್ಷದ್, ರಾಷ್ಟ್ರ ವ್ಯಾಪಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿಯವರ ಹೋರಾಟ ಮೋದಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಇರಬೇಕು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಬರ ಇದೆ, ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಈವರೆಗೆ ನಯಾ ಪೈಸೆ ಪರಿಹಾರ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಜೆಪಿಯರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿ, ನಂತರ ನಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಲಿ ಎಂದರು.
ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಇಲಾಖೆಯ ಸಚಿವನಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಕೇವಲ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಕಳೆದಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಡ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡದಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಡ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಬಂದ ಪಟ್ಟಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿರಬಹುದು. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಡ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇ-ಕೆವೈಸಿಯನ್ನು ಮುಂದಿವರೆಸಲು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. 2000 ಲಕ್ಷ ಕೆ.ಜಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಸೀಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಆರೋಪದಡಿ 257 ಜನರನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಲು ಇಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
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