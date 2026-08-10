ETV Bharat / state

ಎಂಎಲ್ಸಿ ಆಗಲು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರಿಗೆ ಛಲವಾದಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ?: ಸಚಿವ ಪುಟ್ಟರಂಗಶೆಟ್ಟಿ ಕಿಡಿ

ಬಿಜೆಪಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್​ಗೆ ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಲು ಎಷ್ಟು ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿರುವ ಸಚಿವ ಪುಟ್ಟರಂಗಶೆಟ್ಟಿ, ಅವರು ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಹೀಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

CHAMARAJANAGAR ಸಚಿವ ಸಿ ಪುಟ್ಟರಂಗಶೆಟ್ಟಿ CHALAVADI NARAYANASWAMY ಬಿಜೆಪಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್
ಸಚಿವ ಪುಟ್ಟರಂಗಶೆಟ್ಟಿ. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 10, 2026 at 1:15 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ಚಾಮರಾಜನಗರ: "ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಲು, ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರಾಗಲು ಬಿಜೆಪಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್​ಗೆ ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಸಚಿವ ಸಿ. ಪುಟ್ಟರಂಗಶೆಟ್ಟಿ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.

ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, "ಅವರು ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಹೀಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಎಂಎಲ್ಸಿ ಆಗಲು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ?.. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಣ ಕೊಡುವ ಪದ್ಧತಿಯಿಲ್ಲ, ನಾವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ದುಡಿದಿರುವುದರಿಂದ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆಯೊಳಗೆ ಖಾತೆ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗಲಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಸಚಿವ ಪುಟ್ಟರಂಗಶೆಟ್ಟಿ ಕಿಡಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ. (ETV Bharat)

ಜೆಡಿಎಸ್​ ಯಾವಾಗ ಸ್ವಂತ ಬಲದ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ?: ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ನೊಂದವರ ಎಂದು ಅತೃಪ್ತ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದ್ದ ಹೆಚ್.​ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮಾತಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ಯಾವಾಗ ಜೆಡಿಎಸ್​ ಸ್ವಂತ ಬಲದ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ?, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕಿಂಗ್​ ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ, ಕಿಂಗ್​ ಮೇಕರ್​ ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ" ಎಂದು ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದರು.

"ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ ಶಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವರು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬಾರದಾ..? ಈಗ ವಿರೋಧಿಸಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.

CHAMARAJANAGAR ಸಚಿವ ಸಿ ಪುಟ್ಟರಂಗಶೆಟ್ಟಿ CHALAVADI NARAYANASWAMY ಬಿಜೆಪಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್
ಚಾಮರಾಜನಗರದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಬರ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿದ ಸಚಿವ ಪುಟ್ಟರಂಗಶೆಟ್ಟಿ. (ETV Bharat)

ಚಾಮರಾಜನಗರದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಬರ ಅಧ್ಯಯನ: ಸಚಿವ ಸಿ. ಪುಟ್ಟರಂಗಶೆಟ್ಟಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಹಾಗೂ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿ ಬೆಳೆ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು‌. ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲೂಕಿನ ಯರಗನಹಳ್ಳಿ, ಶಿಂಡನಯ್ಯನಪುರ, ಮಾದಲವಾಡಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ, ಜೋಳ, ಹಲಸಂದೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಿದ್ದನ್ನು ಮತ್ತು ಅರಿಶಿಣ, ಬಾಳೆ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಫಸಲು ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಪರಿಣಾಮ ಬಿತ್ತನೆ ಪ್ರಮಾಣ ತೀರಾ ಕುಂಠಿತವಾಗಿದೆ. ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಮೇವಿನ ಕೊರತೆ ಹಾಗೂ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗದಂತೆ ನಿಗಾ ವಹಿಸಿ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು.

ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕುರಿಗಾಹಿ ಮಣಿಯಯ್ಯ ಎಂಬವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಕುರಿಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಇದ್ದು ಖಾಸಗಿ ಜಮೀನುಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು. ರೈತರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿ ಪರಿಹರಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.

ಈ ಸಂದರ್ಭ ಕಾಡಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಿ. ಮರಿಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಖಾತೆ ಹಂಚಿಕೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ': ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಸಿಎಂ‌ ವಾಪಸ್

TAGGED:

CHAMARAJANAGAR
ಸಚಿವ ಸಿ ಪುಟ್ಟರಂಗಶೆಟ್ಟಿ
CHALAVADI NARAYANASWAMY
ಬಿಜೆಪಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್
MINISTER PUTTARANGASHETTY

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.