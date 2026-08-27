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RSS ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಲು ನನ್ನ ಸಂಬಳದಿಂದಲೇ ಹಣ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ: ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್​ ಖರ್ಗೆ

ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲಾ RSS ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟರ್​ ಮಾಡಲಿ. ನನ್ನ ಸಂಬಳದಿಂದ ಹಣ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

BENGALURU RSS ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್​​ ಖರ್ಗೆ ಆರ್​ಎಸ್ಎಸ್​ ನೋಂದಣಿ
ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್​​ ಖರ್ಗೆ. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 27, 2026 at 4:39 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: "RSS ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಲು ನನ್ನ ಸಂಬಳದಿಂದಲೇ ಹಣ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್​​ ಖರ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು.

ಸದಾಶಿವನಗರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, RSS ಮೇಲೆ ಯಾವ ಪ್ರಕರಣ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪರ - ವಿರೋಧ ಚರ್ಚೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, "ಆರ್​ಎಸ್ಎಸ್​ ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ನಾನೇ ಕಟ್ಟುತ್ತೇನೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟರ್​ ಮಾಡಲಿ. ನನ್ನ ಸಂಬಳದಿಂದ ಹಣ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಬೇಕಾದರೆ ನನ್ನದು ಅಂಥ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರಾಟ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಆಗ ರಾಷ್ಟ್ರದಾದ್ಯಂತ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವೇ ಹಣ ಕೊಡಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದರು.

ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್​​ ಖರ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ. (ETV Bharat)

"ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಮೂರ್ಖರು. ಆರ್​ಎಸ್ಎಸ್​ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಸ್​ ಇದಿಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ನೋಂದಣಿನೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬನ್ನಿ. ನೀವೇನು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲ. ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಶೂನ್ಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ವಾಟ್ಸಪ್ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಕಲಿತು ಬಂದವರು. ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲೇ ಇರದ organisationನ ಹೇಗೆ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವುದು.?. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿ" ಎಂದು ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದರು.

"ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್ ಅವರು ಎಲ್ಲಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ?. ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್ ಇರಬಹುದು, ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಹೊಸಬಾಳೆ ಇರಬಹುದು, ಸಂತೋಷ್ ಜಿ ಅವರು ಇರಬಹುದು. ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಾ ನಿಮಗೆ?. ನಾನು ಕೇಳುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಪ್ರಸ್ತುತ ಇದ್ದರೆ ಯಾಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀರಾ.?. ನಿಮಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇದ್ದರೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮಾನನಷ್ಟ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಸಮನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ. ಬನ್ನಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಕೋರ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ" ಎಂದು ಸವಾಲು ಹಾಕಿದರು.

"ಯಾರೋ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಯಾಕೆ ಮೋದಿ, ಅಮಿತ್ ಶಾ ಇದರ ಮೆಂಬರ್ ಇದಾರೆ ಅಂತ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಪ್ರಭಾವಿ ಮುಖಂಡರು ಆರ್​ ಎಸ್ಎಸ್​ನ ಪ್ರಚಾರಕರಾಗಿದ್ದಾಗ, ನೋಂದಣಿಗೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ಹೆದರುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ" ಎಂದು ಖರ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

ಸಂಪುಟ ಉಪ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಾವು ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ನಡೆಯಬಾರದು ಅಂಥ ಕಾಯ್ದೆ ತಂದಿದ್ದೆವು. ಅದಕ್ಕೆ ರೂಲ್ಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ನಾವು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಕ್ಷೇಪ, ಸಲಹೆ, ಸೂಚನೆ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಲೋಪ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಪುಟ ಉಪ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಆಗಿದೆ" ಎಂದರು.

"74,000 ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ವಿಚಾರ ಬಗೆಹರಿದಿರುವುದರಿಂದ ಬಾಕಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಬೇಕು ಅಂಥ ಇದೆ. ಮೊನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಮಿಸ್ ಗೈಡ್ ಆಗಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಹಾಗೆ ಆಗಬಾರದು. ಮತ್ತೆ ಅಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಬಾರದು. KPSC ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಸಾಹುಕಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಸಿಐಡಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಿಬಿಐ, ಐಟಿ ಹಾಗೂ ಇಡಿ ಕೂಡ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಯುವಕರ ಭವಿಷ್ಯದ ಜೊತೆ ಚೆಲ್ಲಾಟ ಆಡಬಾರದು. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬೇಕು. ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂದು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ" ಎಂದರು.

ಈದ್ ಆಚರಣೆ ವೇಳೆ ಗಲಾಟೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಾನು ಈ ಹಿಂದೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಯಾರ ಆಚರಣೆಗೂ ಯಾರೂ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡಬಾರದು. ಮುಸ್ಲಿಂ, ಹಿಂದೂ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದವರಿಗೂ ಕಾನೂನು ಕೈಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಾನೂನು ಅಂತ ಇದೆ ಅದನ್ನೊಂದು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ನಡೆಯಬೇಕು. ಯಾರು ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವಿಷ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತುತ್ತಾರೆ, ಅವರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಏನಾದರೂ ಅಂದುಕೊಳ್ಳಲಿ ಅವರ ಕೆಲಸಾನೆ ಅದು. ಅಶೋಕ್ ಅವರೇ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ವಾ ?. ನಾವು ಮುಸ್ಲಿಮರು ಅಂಥ ಹೇಳದಿದ್ದರೆ, ಪ್ರಚೋದನೆ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದು ನಾನಲ್ಲ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಹೇಳಿದ್ದು. ಮರೆತು ಹೋಗಿದ್ದಾರಾ" ಅವರು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಜೆಪಿಯವರು ತಾಕತ್ತಿದ್ದರೆ RSS ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಹಾಡಲಿ: ಬಿ.ಕೆ. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್

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BENGALURU
RSS
ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್​​ ಖರ್ಗೆ
ಆರ್​ಎಸ್ಎಸ್​ ನೋಂದಣಿ
MINISTER PRIYANK KHARGE

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