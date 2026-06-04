ಯಾವ ಖಾತೆ ಕೊಟ್ಟರೂ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತೇನೆ: ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ
ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಚಿವ ಖಾತೆ ನೀಡಿದರೂ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 4, 2026 at 1:09 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: "ಇಂದು ಸಂಜೆಯೊಳಗೆ ಖಾತೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟರೂ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸದಾಶಿವನಗರದ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಗೃಹ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಕುರಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾ, "ಇನ್ನೂ ಖಾತೆ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟರು ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪಕ್ಷದ್ದು ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಇರಬಹುದು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡೋಕೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಾನಮಾನ ದೊಡ್ಡದೂ ಅಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕದೂ ಅಲ್ಲ. ಸಂಜೆಯೊಳಗೆ ಖಾತೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡೋಣ" ಎಂದರು.
ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, "ಯಾರು ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಯಾದರೂ ಕೂಡ ಕಾನೂನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನೂ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ಆರೋಪಕ್ಕೆ, "ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡಲಿ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ, ಆರ್.ಅಶೋಕ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿ. ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಸಹಸಂಚಾಲಕ ಮಾಡಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋಣ" ಎಂದು ತಿರುಗೇಟು ಕೊಟ್ಟರು.
ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಡಿಸಿಎಂ ಆಗಿರುವುದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ: "ಖಾತೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಪರಮಾಧಿಕಾರ. ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್, ಕೆ.ಸಿ.ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಖಾತೆ ವಿಚಾರಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಆದಾಗಲೇ ಅಂತಿಮ. ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಡಿಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ Most Deserving Person. ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಡಿಸಿಎಂ ಆಗಿರುವುದು ನನಗೂ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ" ಎಂದರು.
ನಾನು ಡಿಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನ ಕೇಳಿರಲಿಲ್ಲ: "ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮುಂದೆಯೂ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಎಂಎಲ್ಸಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಯೇ ಕೇಳುತ್ತೇವೆ, ಲಿಂಗಾಯತರಿಗೆ ಎಂ ಎಲ್ಸಿ ಸ್ಥಾನ ಕೂಡ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ನಾನಂತೂ ಡಿಸಿಎಂ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಮೂರು ಡಿಸಿಎಂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮೊದಲು ಇತ್ತು. ಯಾವುದೂ ಡಿಸಿಎಂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಇತ್ತು. ಪರಮೇಶ್ವರ್ Sufferer, ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅವರನ್ನು ಡಿಸಿಎಂ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಖುಷಿ ವಿಚಾರ" ಎಂದು ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು.
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