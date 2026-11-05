ಗುಗ್ಗು ಗುಗ್ಗುನೇ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಇರಲಿ, ನಾನು ಆಡು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ: ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ
Priyank Kharge vs H D Kumaraswamy: ಆಡುಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿದೆ?. ಅವರು ಆಡಿದ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಿ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 5, 2026 at 6:55 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ನಿಮ್ಮ ಮೂರ್ಖತನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಮೂರ್ಖರೇ. ನಗರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಮೂರ್ಖರೇ ಎಂದು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಆರೋಪ, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸಲಹೆಗಳು ಯಾವ ಹಳ್ಳಿ ಗುಗ್ಗುಗಳೂ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ದೆ. ನನಗೆ ದಲಿತ ಬಲಿತ ಅಂದಾಗ ಯಾರೂ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಆ ಪದ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು? ಅವರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಆರೋಪ, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡಿ ಎಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಅದ್ಯಾವುದೂ ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಗುಗ್ಗು ಗುಗ್ಗುನೇ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಇರಿ ಎಂದು ಟಾಂಗ್ ನೀಡಿದರು.
ನಗರದಲ್ಲಿದ್ದರೇನು? ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೇನು? ನಿಮ್ಮ ಮೂರ್ಖತನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು. ಅಧಿಕಾರ ಬಂದ ಬಳಿಕ ತಾಜ್ ವೆಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೀರಿ. ಹಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಎಷ್ಟು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ? ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲದಾಗ ಕಣ್ಣೀರು ಬರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ನಾನು ಆಡು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಹಳ್ಳಿಯವರಿಗೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ನಾನೆಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೇನೆ? ಅವರಿಗೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಡು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿದೆ?. ಅವರು ಆಡಿದ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಿ, ಆಮೇಲೆ ನೊಡೋಣ. ಹೆಚ್.ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡರಿಗೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ, ಮೋದಿ ಅವರು ಹೆಚ್ಡಿಕೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ವಿಪಕ್ಷವಾಗಿ ಅವರು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ವರಿಷ್ಠರು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.
ಹೆಚ್ಡಿಕೆಗೆ ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಂ, ಬೆಡ್ ರೂಂನಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ?: ಅವರಿಂದ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೇ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಔಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಅವರು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನು ಮುಂದೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೆ ಲಿವಿಂಗ್ ರೂಮ್, ಬೆಡ್ ರೂಂನಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಖಾರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಹಳ್ಳಿ ಗುಗ್ಗು ಎಂಬ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಭಾರತದ ಆತ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬ ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾ, ನಿಜ, ನಾನು ಹಳ್ಳಿಯವನು. ಅಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಹಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿ ಬೆಳೆದವನು. ಹಳ್ಳಿಯವನು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಹಳ್ಳಿಗರೆಂದರೆ ಗುಗ್ಗುಗಳಲ್ಲ ಎಂದು ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದರು.
ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ತನಿಖೆ ಸಂಬಂಧ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಇ-ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ ಕುರಿತು ಮಾಡಿದ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹಳ್ಳಿ ಗುಗ್ಗುನಾ? ವಿಲೇಜ್ ಈಡಿಯಟ್ ತರ ಆಡೋದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು.
ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಜೆಡಿಎಸ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಸಕರು ಪೋಸ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆಗೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದರು.
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