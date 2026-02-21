ETV Bharat / state

ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬಜೆಟ್ ದಾಖಲೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಾ?: ಪ್ರಿಯಾಂಕ್​ ಖರ್ಗೆ

ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಸರಣಿ ಎಕ್ಸ್​ ಪೋಸ್ಟ್​ಗಳ ಕುರಿತಂತೆ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್​ ಖರ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

February 21, 2026

ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬಜೆಟ್ ದಾಖಲೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರಾ? ಎಂದು ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್​ ಖರ್ಗೆ ಸಿಎಂ ಸರಣಿ ಎಕ್ಸ್​ ಪೋಸ್ಟ್​ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.

ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನಿನ್ನೆ ಸರಣಿ ಎಕ್ಸ್​ ಪೋಸ್ಟ್​ಗಳಲ್ಲಿ, ನಾನು ಬಡವರು, ಶೋಷಿತರು, ಅವಕಾಶ ವಂಚಿತರ ಪರ ಇದ್ದೇನೆ. ಶೋಷಿತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದವನು. ಶೋಷಿತರ, ದುರ್ಬಲರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾದಾಗ ಅವರ ಪರ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದವನು. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಜನರು 136 ಸ್ಥಾನ ನಮಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೆ ಸಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕುರಿ ಕಾಯುವವ ಸಿಎಂ ಆದನಲ್ಲ ಎಂಬ ಹೊಟ್ಟೆಕಿಚ್ಚು ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಅವರ ಜತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ: ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್​ ಖರ್ಗೆ, ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಎಕ್ಸ್​ ಪೋಸ್ಟ್ ಏಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಇಷ್ಟೊಂದು ಬಜೆಟ್ ದಾಖಲೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಾ? ದೇವರಾಜ್ ಅರಸು ದಾಖಲೆ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಆಡಳಿತ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಹಲವು ಭಾಗ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು. ಈಗ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.

ಸಿಎಂ ರಾಜಕೀಯ ಎದುರಾಳಿಗಳು ಯಾರು ಎಂಬ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಅವರ ಬದ್ದತೆಗೆ ಎದುರಾಳಿಗಳು ಯಾರು? ಬಿಜೆಪಿಯವರು, ಆರ್​​ಎಸ್​​ಎಸ್​​ನವರು. ಅವರೇ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಬುದ್ದ, ಬಸವ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ತತ್ವ ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದವರು. ಆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದವರೇ ಬಿಜೆಪಿಯವರು. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಸಿಎಂ ವಿರುದ್ದ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಆಗುತ್ತೆ: ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಯಾರಿಗೇ ಇರಲಿ ನಿಯಮ ಬೇರೆ ಇರಲ್ಲ. ಕಾನೂನು, ಸಂವಿಧಾನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ. ಯಾರು ಕಾನೂನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಆಗಲಿದೆ. ಅಂತವರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮುಲಾಜಿಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಏನೇ ಆರೋಪ ಮಾಡಲಿ. ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ನನ್ನಿಂದ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಾನು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿರುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ನಿಯಮ ಅಂತಿದೆ. ಅದನ್ನು ಯಾರು ಮೀರಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದರು.

ಡಿಸಿಎಂ‌ ಡಿಕೆಶಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಈಗ ಬಜೆಟ್ ಬರುತ್ತಿದೆ. ನಾರಾಯಣಪುರ ಡ್ಯಾಂನಿಂದ 1 ಯೋಜನೆ ಬೇಕು. ಇದು 1,500, 1,600 ಕೋಟಿ ರೂ. ಯೋಜನೆ. ಮೊನ್ನೆ ಸಿಎಂಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೆವು. ಇವತ್ತು ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಶಾಸಕರ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಬಜೆಟ್ ಟೈಂನಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ನೀವು ಆತಂಕಪಡಬೇಕು. ಬಜೆಟ್ ಇನ್ನೂ ಮಾರ್ಚ್ 6ರಂದು ಇದೆ. ಖಾಸಗಿ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರದು ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ? ಅವರು ಸ್ನೇಹಿತರು, ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಹೇಗೆ ಬಂತು? ಎಂದು ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಕ್ಷಾಧಾರಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ: ಸ್ನೇಹಮಯಿ ಕೃಷ್ಣ ಬಂಧನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರ ಇಲ್ಲದೇ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಲು ಆಗುತ್ತಾ? ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್​ಗೆ ಏನೇನೂ ಬೇಕೋ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್​ಗೆ ಕರೆಯೋದು ತಪ್ಪಾ? ಇವರು ಹೇಳಿದ್ದೇ ಎಲ್ಲ ಸರಿನಾ? ಮುಡಾ ಹಗರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ನೀಡಿಲ್ವಾ? ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಹೇಳಿದ್ರೆ? ಅದರ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಸಾಬೀತು ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ? ಏನಾದರೂ ಲೋಪ ಇದ್ದರೆ ಸಾಬೀತು ಮಾಡಲಿ. ನಾವು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸಿದ್ದರಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಸಾಕ್ಷಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.

