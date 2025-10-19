ETV Bharat / state

ತಕ್ಷಣವೇ ಪಥಸಂಚಲನ ಮಾಡಿ ಏನು ಸಾಧಿಸಬೇಕಿತ್ತು, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ ನಿರ್ಧಾರ: ಪ್ರಿಯಾಂಕ್​ ಖರ್ಗೆ

ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಕಾಪಾಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.‌ ಆರ್​​ಎಸ್​ಎಸ್​ ಪಥಸಂಚಲನದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅರ್ಜಿ ಕೊಡಲಿ, ಆಗ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್​ ಖರ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್​ ಖರ್ಗೆ (IANS)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 19, 2025 at 2:58 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ''ತಕ್ಷಣವೇ ಪಥಸಂಚಲನ ಮಾಡಿ ಏನು ಸಾಧಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ'' ಎಂದು ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್​ ಖರ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಚಿತ್ತಾಪುರಲ್ಲಿ ಆರ್​​ಎಸ್​ಎಸ್​ ಪಥಸಂಚಲನ ನಡೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್​ ತೀರ್ಪಿನ ಕುರಿತಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ‌ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ''ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದರೆ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಮಾಡಲೂಬಾರದು ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಿದಂತಾಯ್ತು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಕಾಪಾಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.‌ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅರ್ಜಿ ಕೊಡಲಿ, ಆಗ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

''ಎಷ್ಟು ಜನ ಸೇರುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಹಶಿಲ್ದಾರ್​​ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೇ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಸ್ಥಳದ ಎನ್ಓಸಿ, ದಾಖಲೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅನುಮತಿಯನ್ನೇ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಸಂಘದ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪಥಸಂಚಲನ ನಡೆಸುವವರು ಮಾಹಿತಿಯೇ ನೀಡಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಸಂಘ ಯಾವುದೇ ನೋಂದಾಯಿತ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಬರೆದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿ ಕೋರ್ಟ್​​ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೋರ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಕಾಪಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಎಂದು ಜಡ್ಜ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದ ವಿವೇಚನೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಎಂದು ಜಡ್ಜ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ'' ಎಂದರು.

''ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಪಥಸಂಚಲನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಂದರು. ಅವರು ಹಠ ಹಿಡಿದರು. ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ನನಗೆ ಬುದ್ದಿ ಕಲಿಸಲು ಮಾಡಿದ್ದರು ಅನ್ನಿಸುತ್ತೆ. ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಂಧನ ಆಯ್ತು. ಚಿತ್ತಾಪುರದಲ್ಲಿ ಪಂಥಸಂಚಲನದ ಪ್ಲಾನ್ ಆಗಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿಯ ಅಪಪ್ರಚಾರದಿಂದ ಕೆಲವು ಸುದ್ದಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಯಮ ತರಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದೆವು. ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಿತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ‌ ಬೆದರಿಕೆ ಕರೆ ಶುರುವಾಯ್ತು. ಬೆದರಿಕೆ ಕರೆ ಬಹಿರಂಗವಾದ ಮೇಲೆ ಬಿಜೆಪಿಯವರ ಬಾಯಿಗೆ ಹೊಲಿಗೆ ಬಿತ್ತು. ನಂತರ ನನ್ನ ಮತಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದರು'' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

''ತಕ್ಷಣವೇ ಪಥಸಂಚಲನ ಮಾಡಿ ಏನು ಸಾಧಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಅಮಾಯಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿಸ್ತೀರಾ?. ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಘಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಯಾಕೆ ಪಥಸಂಚಲನ‌ ಮಾಡಬೇಕು?. ಚಿತ್ತಾಪುರದ ಹಿಂದಿನ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪಿಸಿ ಮಾಡಿ, ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೂ ಬರುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಾನೆ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಪಥಸಂಚಲನ‌ ಮಾಡಬೇಕಾ?. ಚಿತ್ತಾಪುರದ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯನ್ನು ನಿಂದಿಸುತ್ತೀರಾ?. ಇವತ್ತೇ ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕಾ?. ಯಾಕೆ ಈಗಲೇ ಪಥಸಂಚಲನ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು?. ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಜನರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವೇನಾದರೂ ಪ್ರಚೋದನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವಾ? ಎಂದು ಪ್ರಿಯಾಂಕ್​ ಖರ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಿತ್ತಾಪುರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆಯಬೇಕಿದ್ದ RSS ಪಥಸಂಚಲನ, ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆ ರ‍್ಯಾಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್​

